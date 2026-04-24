Κρήτη: Ο Δαφνές αποχαιρέτησε την Ελευθερία Γιακουμάκη που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της

Βουβαμάρα έχει απλωθεί τις τελευταίες ημέρες στον Δαφνέ Ηρακλείου, για τον αδόκητο χαμό της Ελευθερίας Γιακουμάκη, η οποία δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της Μαρίνο Ανδρεαδάκη, και σήμερα το χωριό της, την αποχαιρέτησε.

Σε κλίμα οδύνης, τα τρία παιδιά της, τα αδέλφια της, η μητέρα της κι ολόκληρο το χωριό συνόδευσαν την 43χρονη στην τελευταία της κατοικία.

Η νεκρώσιμη ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στον Δαφνέ Ηρακλείου κι ακολούθησε η ταφή της στο κοιμητήριο του χωριού.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί το γεγονός ότι αυτήν την περίοδο συμπληρώνεται και το εξάμηνο μνημόσυνο του πατέρα της Ελευθερίας.

