Κρήτη: Ο Δαφνές αποχαιρέτησε την Ελευθερία Γιακουμάκη που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της
Βουβαμάρα έχει απλωθεί τις τελευταίες ημέρες στον Δαφνέ Ηρακλείου, για τον αδόκητο χαμό της Ελευθερίας Γιακουμάκη, η οποία δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της Μαρίνο Ανδρεαδάκη, και σήμερα το χωριό της, την αποχαιρέτησε.
Σε κλίμα οδύνης, τα τρία παιδιά της, τα αδέλφια της, η μητέρα της κι ολόκληρο το χωριό συνόδευσαν την 43χρονη στην τελευταία της κατοικία.
Η νεκρώσιμη ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στον Δαφνέ Ηρακλείου κι ακολούθησε η ταφή της στο κοιμητήριο του χωριού.
Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί το γεγονός ότι αυτήν την περίοδο συμπληρώνεται και το εξάμηνο μνημόσυνο του πατέρα της Ελευθερίας.