«Τι συνέβη στην Ολυμπία»; Μπαράζ αποκαλύψεων γύρω από την εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου

Η μυστηριώδης εξαφάνιση της 29χρονης από τη Νέα Ιωνία το 1995 επιστρέφει στον εισαγγελέα με νέες μαρτυρίες-φωτιά για εμμονικούς θαυμαστές και οικονομικά μυστικά.

Την υπόθεση που πάγωσε το πανελλήνιο τον Νοέμβριο του 1995 έφερε ξανά στην επιφάνεια, το «Φως στο Τούνελ» φέρνοντας μαζί της σκιές που η σιωπή τριών δεκαετιών δεν κατάφερε να σβήσει. Η Ολυμπία Κηρύκου χάθηκε το πρωινό της 11ης Νοεμβρίου από τη Νέα Ιωνία, αφήνοντας πίσω της ένα σημείωμα που σήμερα χαρακτηρίζεται από πολλούς ως «γρίφος». Την ίδια ώρα, η παρέμβαση της Δικαιοσύνης μετά από μηνυτήρια αναφορά αναζωπυρώνει τις έρευνες, με τις αρχές να ζητούν για πρώτη φορά δείγμα DNA από τον αδερφό της, Γιώργο, ο οποίος καταγγέλλει την ολιγωρία των αρχών εκείνης της εποχής. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, ο φάκελος της υπόθεσης ανοίγει με νέα δεδομένα που αφορούν την προσωπική ζωή της αγνοούμενης και τις πιέσεις που δεχόταν.

Οι αποκαλύψεις για τον προβληματικό γάμο

Οι μαρτυρίες της καλύτερης φίλης της, Βάσως, και της στενής της φίλης, Κικής, συνθέτουν την εικόνα μιας γυναίκας παγιδευμένης σε έναν γάμο που είχε βαλτώσει. Η Ολυμπία Κηρύκου φέρεται να ήταν απελπισμένη, καθώς η σχέση με τον σύζυγό της, Δημήτρη, ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτη σε επίπεδο επικοινωνίας και οικειότητας. Κι όμως, παρά την επιθυμία της να χωρίσει, το στενό οικογενειακό περιβάλλον και ο φόβος για την κοινωνική κατακραυγή την εμπόδιζαν να κάνει το επόμενο βήμα. Η μητέρα της φέρεται να την απέτρεπε από το διαζύγιο, ενώ η ίδια η Ολυμπία είχε αρχίσει να παραμελεί τον εαυτό της και να κλείνεται στον εαυτό της, επηρεασμένη και από την παρεμβατική συμπεριφορά της πεθεράς της.

Το μυστήριο με τον άγνωστο άνδρα και το ποσό των 150.000 δραχμών


Νέες πτυχές έρχονται στο φως σχετικά με έναν άνδρα από τα Μεσόγεια που φαίνεται πως την κυνηγούσε εμμονικά στο παρελθόν, γράφοντας ακόμα και το όνομά της σε τοίχους. Η κουνιάδα της αποκάλυψε αυτή την άγνωστη μέχρι σήμερα λεπτομέρεια, την ίδια στιγμή που η Βάσω ανέφερε πως η Ολυμπία της είχε δανειστεί 150.000 δραχμές λίγο πριν εξαφανιστεί, με την πρόφαση μιας ιατρικής θεραπείας.

Όπως ανακοινώθηκε, η αγνοούμενη δεν είχε πάρει μαζί της ούτε την ταυτότητά της, στοιχείο που περιπλέκει το σενάριο της προσχεδιασμένης φυγής. Ο αδερφός της υποστηρίζει πως η Ολυμπία ίσως εμπιστεύτηκε λάθος πρόσωπο στην προσπάθειά της να βρει διέξοδο, ενώ η απουσία ουσιαστικής έρευνας στο σπίτι όπου διέμενε τότε παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα «αγκάθια» της υπόθεσης.

07:55ΚΟΣΜΟΣ

Χόλιγουντ: Γιατί οι ταινίες με πρωταγωνιστές επιθετικούς καρχαρίες «σπάνε» ταμεία

07:51ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δύο νεκροί από αμερικανικό πλήγμα σε σκάφος στον ανατολικό Ειρηνικό ύποπτο για ναρκωτικά

07:51ΣΕΙΣΜΟΙ

Χουλιάρας: Φυσιολογικά εξελίσσεται η σεισμική ακολουθία στην Κρήτη

07:45ΕΥ ΖΗΝ

Η ξηρασία ίσως επιδεινώνει την αντοχή στα αντιβιοτικά, έδειξε έρευνα

07:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολιτική «επένδυση» ΠΑΣΟΚ στις τράπεζες: Η τριπλή πρωτοβουλία για έκτακτη εισφορά, απόσβεση και χρεώ

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Νεκρός 17χρονος σε τροχαίο - H μοτοσικλέτα του συγκρούσθηκε με ασθενοφόρο

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Πώς μπορείτε να αποφύγετε τα ενοχλητικά τηλεφωνήματα από προσφορές - Τι να μην κάνετε

07:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Τα εισοδηματικά όρια και το ποσά ανά τέκνο - Πίνακες

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Ελέφαντες ποδοπάτησαν μέχρι θανάτου Αμερικανό εκατομμυριούχο που κυνηγούσε σε σαφάρι στην Αφρική

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: «Κρατούσα το μαχαίρι από φόβο» ισχυρίστηκε ο 20χρονος δράστης

07:00ΕΛΛΑΔΑ

«Τι συνέβη στην Ολυμπία»; Μπαράζ αποκαλύψεων γύρω από την εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου - Ο γάμος της και οι 150.000

06:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Αν απειληθείτε, είμαστε εδώ»: Ο Μακρόν δίνει γραμμή αποτροπής – Στο πλευρό της Ελλάδας

06:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Διπρόσωπος» το Σαββατοκύριακο - Πότε βλέπουν οι Ιταλοί μετεωρολόγοι την κάθοδο ρωσικού ψύχους

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Βρέθηκα με υπέρογκα χρέη εξαιτίας του 66χρονου λογιστή που έστειλε λεφτά στη Μυρτώ»

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: «Χτυποκάρδια» σε ασπρόμαυρο φόντο – ΠΑΟΚ και ΟΦΗ για την «κούπα»

06:31ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Θρίλερ δίχως τέλος και ομίχλη στις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν παρά τις αφίξεις στο Ισλαμαμπάντ

06:26ΕΛΛΑΔΑ

Ευρωπαία Εισαγγελέας: Η άγνωστη επίσκεψη της Κοβέσι στον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη

06:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ελλάς - Γαλλία, συμμαχία»: Η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα - Σήμερα η επίσκεψη στην Φρεγάτα Κίμων

06:04ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:53ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 25 Απριλίου

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Βρέθηκα με υπέρογκα χρέη εξαιτίας του 66χρονου λογιστή που έστειλε λεφτά στη Μυρτώ»

11:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - Πότε «βλέπουν» ρωσικό κρύο στη χώρα μας

07:00ΕΛΛΑΔΑ

«Τι συνέβη στην Ολυμπία»; Μπαράζ αποκαλύψεων γύρω από την εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου - Ο γάμος της και οι 150.000

10:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Η γυναίκα μου φταίει που πέθανε η Μυρτώ» - Τα SMS που δεν έμαθε ποτέ το μοιραίο βράδυ

06:04ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Διπρόσωπος» το Σαββατοκύριακο - Πότε βλέπουν οι Ιταλοί μετεωρολόγοι την κάθοδο ρωσικού ψύχους

20:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός με δύο πρόσωπα το σαββατοκύριακο: Πού θα βρέξει, πού θα έχει ηλιοφάνεια

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Ελέφαντες ποδοπάτησαν μέχρι θανάτου Αμερικανό εκατομμυριούχο που κυνηγούσε σε σαφάρι στην Αφρική

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Η μητέρα μας έφυγε αλλά η οικογένεια μας μεγάλωσε», λέει ο γιος της Ελευθερίας Γιακουμάκη

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Νεκρός 17χρονος σε τροχαίο - H μοτοσικλέτα του συγκρούσθηκε με ασθενοφόρο

07:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Τα εισοδηματικά όρια και το ποσά ανά τέκνο - Πίνακες

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Πώς μπορείτε να αποφύγετε τα ενοχλητικά τηλεφωνήματα από προσφορές - Τι να μην κάνετε

06:26ΕΛΛΑΔΑ

Ευρωπαία Εισαγγελέας: Η άγνωστη επίσκεψη της Κοβέσι στον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: «Χτυποκάρδια» σε ασπρόμαυρο φόντο – ΠΑΟΚ και ΟΦΗ για την «κούπα»

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: «Κρατούσα το μαχαίρι από φόβο» ισχυρίστηκε ο 20χρονος δράστης

15:34ΚΟΣΜΟΣ

Έσκαβαν 22 χρόνια οι Σοβιετικοί: Η βαθύτερη τρύπα στον κόσμο και τι βρήκαν 12 χιλιόμετρα κάτω

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:58WHAT THE FACT

Λύθηκε το μυστήριο του «χρυσού αυγού»: Οι επιστήμονες εντόπισαν τελικά την πραγματική του ταυτότητα

20:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι πρώτες προβλέψεις για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

09:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας - Η ημέρα που θα δούμε 26άρια στην Αττική

