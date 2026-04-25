«Τι συνέβη στην Ολυμπία»; Μπαράζ αποκαλύψεων γύρω από την εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου

Την υπόθεση που πάγωσε το πανελλήνιο τον Νοέμβριο του 1995 έφερε ξανά στην επιφάνεια, το «Φως στο Τούνελ» φέρνοντας μαζί της σκιές που η σιωπή τριών δεκαετιών δεν κατάφερε να σβήσει. Η Ολυμπία Κηρύκου χάθηκε το πρωινό της 11ης Νοεμβρίου από τη Νέα Ιωνία, αφήνοντας πίσω της ένα σημείωμα που σήμερα χαρακτηρίζεται από πολλούς ως «γρίφος». Την ίδια ώρα, η παρέμβαση της Δικαιοσύνης μετά από μηνυτήρια αναφορά αναζωπυρώνει τις έρευνες, με τις αρχές να ζητούν για πρώτη φορά δείγμα DNA από τον αδερφό της, Γιώργο, ο οποίος καταγγέλλει την ολιγωρία των αρχών εκείνης της εποχής. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, ο φάκελος της υπόθεσης ανοίγει με νέα δεδομένα που αφορούν την προσωπική ζωή της αγνοούμενης και τις πιέσεις που δεχόταν.

Οι αποκαλύψεις για τον προβληματικό γάμο

Οι μαρτυρίες της καλύτερης φίλης της, Βάσως, και της στενής της φίλης, Κικής, συνθέτουν την εικόνα μιας γυναίκας παγιδευμένης σε έναν γάμο που είχε βαλτώσει. Η Ολυμπία Κηρύκου φέρεται να ήταν απελπισμένη, καθώς η σχέση με τον σύζυγό της, Δημήτρη, ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτη σε επίπεδο επικοινωνίας και οικειότητας. Κι όμως, παρά την επιθυμία της να χωρίσει, το στενό οικογενειακό περιβάλλον και ο φόβος για την κοινωνική κατακραυγή την εμπόδιζαν να κάνει το επόμενο βήμα. Η μητέρα της φέρεται να την απέτρεπε από το διαζύγιο, ενώ η ίδια η Ολυμπία είχε αρχίσει να παραμελεί τον εαυτό της και να κλείνεται στον εαυτό της, επηρεασμένη και από την παρεμβατική συμπεριφορά της πεθεράς της.

Το μυστήριο με τον άγνωστο άνδρα και το ποσό των 150.000 δραχμών



Νέες πτυχές έρχονται στο φως σχετικά με έναν άνδρα από τα Μεσόγεια που φαίνεται πως την κυνηγούσε εμμονικά στο παρελθόν, γράφοντας ακόμα και το όνομά της σε τοίχους. Η κουνιάδα της αποκάλυψε αυτή την άγνωστη μέχρι σήμερα λεπτομέρεια, την ίδια στιγμή που η Βάσω ανέφερε πως η Ολυμπία της είχε δανειστεί 150.000 δραχμές λίγο πριν εξαφανιστεί, με την πρόφαση μιας ιατρικής θεραπείας.

Όπως ανακοινώθηκε, η αγνοούμενη δεν είχε πάρει μαζί της ούτε την ταυτότητά της, στοιχείο που περιπλέκει το σενάριο της προσχεδιασμένης φυγής. Ο αδερφός της υποστηρίζει πως η Ολυμπία ίσως εμπιστεύτηκε λάθος πρόσωπο στην προσπάθειά της να βρει διέξοδο, ενώ η απουσία ουσιαστικής έρευνας στο σπίτι όπου διέμενε τότε παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα «αγκάθια» της υπόθεσης.

