Θρίλερ στους Λογγάδες: Το σκοτεινό παρελθόν των δύο αδελφών και η εξαφάνιση «μυστήριο»

Η εξαφάνιση του Νίκου Κάκαβου στους Λογγάδες Ιωαννίνων εξελίσσεται σε ένα θρίλερ για γερά νεύρα, με την εκπομπή «Φως στο Τούνελ» να φέρνει στο φως τις εκρηκτικές σχέσεις των δύο αδελφών. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η μέρα που χάθηκε ο πρώην συνοριοφύλακας σημαδεύτηκε από την παρουσία του αδελφού του στο ίδιο σημείο, λίγα λεπτά πριν ο Νίκος περάσει από τα αμπέλια κρατώντας μια μυστηριώδη σακούλα. Οι κάμερες ασφαλείας του σπιτιού ήταν «κολλημένες» εκείνες τις κρίσιμες ώρες, την ίδια ώρα που οι κάτοικοι του χωριού μιλούν για έναν πόλεμο διαρκείας ανάμεσα στα δύο αδέρφια για τη σύνταξη και την επιμέλεια της ανήμπορης μητέρας τους.





Έρευνα από το «Τούνελ»

Το εξωτερικό συνεργείο ερευνών της εκπομπής μαζί με την εθελοντική ομάδα του ΟΦΚΑΘ πραγματοποίησαν επιτόπια έρευνα στην περιοχή που σύμφωνα με μάρτυρα θεάθηκε ο αγνοούμενους Νίκος Κάκαβος στους Λογγάδες Ιωαννίνων, πριν ανοίξει η γη και τον καταπιεί στις 15 Μαρτίου.

«Το σημείο που έχουμε επικεντρωθεί είναι εδώ στα Αμπέλια που είπε ο γείτονας ότι τον είδε να περνάει την Κυριακή τελευταία φορά», είπε στην κάμερα της εκπομπής ο υπεύθυνος συντονισμού του ΟΦΚΑΘ Ιωαννίνων, Θανάσης Γώρος.

Τον γείτονα αυτόν τον εντόπισε η εκπομπή και εκείνος περιέγραψε τι συνέβη.

«Καθόμουν εδώ στην αυλή την Κυριακή και κατά τις δύο με δυόμιση, είδα πρώτα τον αδερφό του να περνάει από τα αμπέλια προς το σπίτι τους και μετά από κανένα τέταρτο τον Νίκο από το σπίτι να πηγαίνει προς τα αμπέλια. Είπε καλησπέρα κανονικά και προχώρησε. Είχε βέβαια μια σακούλα αρκετά μεγάλη μαζί του. Δεν παρατήρησα τι είχε μέσα. Μάλλον εγώ ήμουν ο τελευταίος που τον είδα και έδωσα κατάθεση τις προάλλες στην Ασφάλεια. Η κάμερα δεν έχει καταγράψει κάτι γιατί ήταν κολλημένη εκείνες τις μέρες αλλά πήρε η Ασφάλεια την κάρτα της», λέει χαρακτηριστικά.

Η κάμερα της εκπομπής μαζί με τους εθελοντές του ΟΦΚΑΘ προχώρησε προς το κτήμα όπου και επικεντρώνονται οι έρευνες.

Χωρίς να εντοπίσουν κανένα ίχνος του πρώην συνοριοφύλακα, ο συντονιστής της ομάδας δήλωσε πως είναι μια περιοχή που έχει δεξαμενές με νερό, ποτάμι και δεν είναι ένα μέρος εύκολο να περπατηθεί.

Ο ξάδερφός του, που ήταν μαζί σε όλη την έρευνα, εξήγησε πως χρειάζονται περισσότερα άτομα μήπως και εντοπιστεί.

«Κανείς από το χωριό δε συγκινείται να ψάξει. Εδώ λίγο πιο πάνω είχαν βρει και τον πατέρα του νεκρό μετά από περίπου δέκα μέρες που αγνοούταν. Θα πάμε να δούμε κι εκεί αλλά το ψάξαμε καλά το σημείο…», καταλήγει.

Οι δικαστικές διαμάχες





Στο παρασκήνιο της υπόθεσης που εξελίσσεται σε σκοτεινό θρίλερ, αναδεικνύονται συνεχείς διαμάχες μεταξύ των δύο αδελφών, με επίκεντρο περιουσιακά ζητήματα και τη διαχείριση της σύνταξης της ηλικιωμένης και ασθενούς μητέρας τους.

Ερωτήματα προκαλεί και το γεγονός ότι ο αγνοούμενος φέρεται να είχε στην κατοχή του αρκετά χρήματα, γεγονός το οποίο κάποιοι αποδίδουν σε κέρδη από τυχερό παιχνίδι. Πλήθος ερωτημάτων ζητούν επίμονα απαντήσεις.

Η εκπομπή βρέθηκε στο χωριό του αγνοούμενου .Με επιτόπιο ρεπορτάζ ερεύνησε κάθε μαρτυρία που θα μπορούσε να οδηγήσει στα ίχνη του. Μίλησε με τον ξάδερφό του Μιχάλη Κάκαβο, τον άνθρωπο που στεκόταν δίπλα του καθημερινά, στηρίζοντάς τον με κάθε τρόπο προσφέροντας του εργασία και φαγητό.

«Ήταν σαν να άνοιξε η γη και να τον κατάπιε. Από τη στιγμή που χάθηκε, κανείς δεν ενδιαφέρθηκε. Κανείς δεν ξεσηκώθηκε να τον ψάξει. Εγώ πήγα στην Ασφάλεια, εγώ κάλεσα και την εθελοντική ομάδα για να βγούμε να τον αναζητήσουμε», λέει με εμφανή αγανάκτηση.

Περιγράφει τη στενή τους σχέση αλλά και τα χρόνια που μεγάλωσαν μαζί:

«Ουσιαστικά μεγαλώσαμε μαζί. Για μένα ήταν σαν μεγάλος αδερφός. Από μικρός είχα πάθος με τις μηχανές όπως και εκείνος. Κάθε φορά που άκουγα μηχανή, έτρεχα και έλεγα “ήρθε ο Νίκος από την Αθήνα”. Έμενε χρόνια εκεί. Είχε τελειώσει τη Γυμναστική Ακαδημία .Παράλληλα, είχε δουλέψει ως συνοριοφύλακας και ήταν και διαιτητής. Δεν φοβόταν τη δουλειά, έκανε δύο και τρεις δουλειές μαζί. Ήταν υγιής, δεν έπαιρνε φάρμακα και δεν τον σταματούσε τίποτα. Ήταν τόσο δυναμικός άνθρωπος, που κάποιοι με έπαιρναν τηλέφωνο όταν χάθηκε και μου έλεγαν ότι μας κοροϊδεύει, ότι κρύβεται κάπου και γελάει μαζί μας…»

Ο ίδιος, αναφέρει πως ο Νίκος επέστρεψε στο χωριό μετά τον χαμό του πατέρα του. Η τραγική ειρωνεία είναι πως κι αυτός είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος και εντοπίστηκε δεκαπέντε ημέρες αργότερα νεκρός από καρδιακή ανακοπή.

«Από τότε, η μητέρα του έγινε όλη του η ζωή. Την έπαιρνε παντού μαζί και τη φρόντιζε. Όσο καιρό ήταν στο χωριό, δούλευε όπου μπορούσε. Καθάριζε χωράφια, επισκεύαζε τρακτέρ και μηχανήματα, έκανε τα πάντα. Οι σχέση του με τον αδελφό του όμως, δεν ήταν καλή. Υπήρχαν συνεχείς εντάσεις για περιουσιακά ζητήματα. Φτάνανε συχνά μέχρι και στα αυτόφωρα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Δεν υπήρχε στήριξη

Όπως λέει, ο Νίκος δεν είχε ουσιαστική στήριξη από κανέναν, ενώ πριν από περίπου ενάμιση χρόνο είχε ένα σοβαρό ατύχημα.

«Κόντεψε να σκοτωθεί, αλλά κανείς δεν συγκινήθηκε να πάει να τον δει. Τότε, ο αδερφός του πήρε τη μητέρα τους και όταν εκείνος συνήλθε, δεν τον άφηνε να τη δει, παρότι το ήθελε πολύ. Τον τελευταίο χρόνο ερχόταν εδώ, γιατί δεν είχε αλλού να πάει. Από τη μέρα που χάθηκε, με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε διάφορα για εκείνον. Άλλοι πιστεύουν ότι έφυγε, άλλοι ότι κάτι συνέβη με τον αδερφό του… Ο καθένας λέει τα δικά του», καταλήγει.

Οι δυο τους είχαν βρεθεί αντιμέτωποι σε δικαστικές διαμάχες, με τις σχέσεις τους να έχουν διαρραγεί το τελευταίο διάστημα. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έσπευσαν να τον κατονομάσουν ως «τον βασικό ύποπτο». Ο ίδιος, ωστόσο, δηλώνει αδιάφορος απέναντι σε αυτές τις κατηγορίες, επιμένοντας πως η αλήθεια θα αποκαλυφθεί.

«Ας λέει ο καθένας ό,τι θέλει… Εγώ ξέρω ότι πονάω. Είναι αδερφός μου. Τελευταία φορά τον είδα στο δικαστήριο. Ήταν μετανιωμένος για όλα όσα είχαν συμβεί και ήρθε να μου ζητήσει συγγνώμη. Εγώ, όμως, είχα ήδη απομακρυνθεί… Δεν μπορούσα να τον εμπιστευτώ ξανά. Τον λυπήθηκα, αλλά η συγχώρεση θέλει χρόνο. Τον τελευταίο χρόνο δεν μας ενόχλησε καθόλου — ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Μάλιστα, του είχα πει ότι, αν θέλει, μπορεί να ανέβει στο σπίτι να δει τη μητέρα μας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παραδέχεται πως οι σχέσεις τους δεν υπήρξαν ποτέ ομαλές. Οι εντάσεις ήταν συχνές και όπως λέει, είχαν ως επίκεντρο τη μητέρα τους.

«Την είχε σε πολύ κακή κατάσταση και δεν μπορούσα να το αφήσω να συνεχιστεί. Κάποιοι λένε ότι το έκανα για να παίρνω τη σύνταξή της, αλλά για πέντε χρόνια που την είχα κοντά μου δεν πήρα ούτε ένα ευρώ. Έγινε δικαστήριο και πήραμε την επιμέλεια της μητέρας μου. Από εκείνη τη στιγμή άρχισαν όλα…»

Ο ίδιος αποκλείει το ενδεχόμενο ο αδερφός του να έβλαψε τον εαυτό του, εκτιμώντας πως πίσω από την εξαφάνιση κρύβεται κάτι άλλο.

«Δεν ξέρω τι δουλειές έκανε και με ποιους συναναστρεφόταν… Ήταν καλοκάγαθος άνθρωπος, φιλότιμος. Είναι…» λέει, διορθώνοντας τον εαυτό του, αδυνατώντας να αποδεχτεί το ενδεχόμενο του κακού.

Όπως εξηγεί, αντιλήφθηκε την εξαφάνιση αρκετές ημέρες αργότερα , όταν μια γειτόνισσα τους ενημέρωσε ότι δεν άναβε τη σόμπα του όπως συνήθιζε.

«Μπορεί να μέναμε στο ίδιο κτίριο — εμείς στον πρώτο και τον δεύτερο όροφο και εκείνος στο ισόγειο — αλλά δεν είχαμε καμία επαφή. Υπήρχαν διαφορετικές είσοδοι. Εκείνος έμπαινε από την κάτω πλευρά του δρόμου κι εμείς από την πάνω. Δεν υπήρχε τρόπος να καταλάβουμε κάτι. Την Κυριακή 15 του μήνα, εγώ με τον γιο μου πήγαμε στο κτήμα γύρω στις δέκα και μισή με έντεκα και επιστρέψαμε περίπου στις δύο. Δεν τον συναντήσαμε πουθενά, παρότι αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος που χρησιμοποιούμε και οι δύο. Είναι βέβαια απρόβλεπτος ως άνθρωπος και μπορούσε να βρεθεί οπουδήποτε, αλλά συνήθως μετακινούνταν με το τρακτέρ — ποτέ με τα πόδια, εκτός από το κτήμα. Αν του είχε συμβεί κάτι εκείνες τις μέρες, θα το είχα αντιληφθεί όταν πήγα να ελέγξω το σπίτι, αφού πρώτα είχα ψάξει παντού. Γι’ αυτό σας λέω… εδώ κάτι άλλο έχει συμβεί», καταλήγει.

