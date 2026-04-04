Φως στο Τούνελ: Αγωνία για τον 47χρονο ανηψιό πασίγνωστου συνθέτη - εξαφανίστηκε στην Αγία Παρασκευή

Η Αγγελική Νικολούλη και η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» έβαλαν στο μικροσκόπιο την εξαφάνιση του 47χρονου μουσικοσυνθέτη Λευτέρη (Άκη) Αξιώτη, ο οποίος χάθηκε το πρωί της 25ης Μαρτίου στην Αγία Παρασκευή, αφήνοντας πίσω το κινητό του τηλέφωνο.

Η κάμερα της εκπομπής κατέγραψε την απόγνωση των δικών του ανθρώπων, οι οποίοι ζουν με την ελπίδα ενός ίχνους ζωής, την ώρα που οι έρευνες της Αστυνομίας παραμένουν άκαρπες.

«Βγήκε για μια βόλτα και δεν γύρισε…»

«Ήταν Τετάρτη, στις 11:20 το πρωί της 25ης Μαρτίου, όταν έφυγε από το σπίτι, αλλά δεν επέστρεψε ποτέ. Το τηλέφωνό του το είχε αφήσει πίσω… Φοβάμαι πολύ… Θέλω απλώς να βρεθεί το παιδί μου, όπως κι αν είναι… Νιώθω πως δεν θα το ξαναδώ…», λέει με σπασμένη φωνή η μητέρα του αγνοούμενου συνθέτη και μουσικού,…

Όπως αναφέρει στην κάμερα της εκπομπής, όταν έφυγε εκείνη την ημέρα από το σπίτι, της είπε πως θα πήγαινε για έναν καφέ και δεν θα αργούσε.

«Πίστεψα ότι θα ήταν με κάποιον φίλο του για καφέ, όπως συνήθιζε, στις καφετέριες της Αγίας Παρασκευής. Όμως δεν είχα καμία ενημέρωση. Δεν γύρισε το βράδυ και έτσι την επόμενη ημέρα το απόγευμα, πήγα στην Αστυνομία. Μου είπαν ότι θα το εξετάσουν, αλλά δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη. Φορούσε ένα χακί μπουφάν, μπλε τζιν παντελόνι και από μέσα μια άσπρη ζακέτα. Ήταν σε καλή διάθεση, δεν έδειχνε να τον απασχολεί κάτι. Μαζί του είχε μόνο το πορτοφόλι και τα τσιγάρα του. Αυτό το παιδί είναι όλη μου η ζωή… Κάθε βράδυ που γύριζε, ερχόταν και μου έλεγε “μανούλα”… Κι εγώ του ζητούσα να με αφήσει να κοιμηθώ. Εκείνος, όμως, άναβε τα μηχανήματα για τη μουσική και έπιανε είτε το μπουζούκι είτε το πιάνο του και έπαιζε…»

Ο αγνοούμενος υπήρξε η μεγάλη αδυναμία του συνθέτη Γιώργου Μανισαλή - δημιουργού σπουδαίων επιτυχιών και συνεργάτη κορυφαίων καλλιτεχνών, όπως ο Τσιτσάνης, η Μπέλλου, ο Ξανθόπουλος, η Ρίτα Σακελλαρίου και ο Δημήτρης Μητροπάνος. Ήταν νονός και θείος του, καθώς ήταν ο σύζυγος της αδελφής της μητέρας του.

Η θεία του Αντωνία Λαδοπούλου- Μανισαλή μίλησε επίσης στην κάμερα της εκπομπής:

«Καθόμασταν μαζί και τραγουδούσαμε τα τραγούδια του θείου του. Ο άντρας μου είχε γράψει μεγάλες επιτυχίες και συνεργαζόταν με σπουδαίους καλλιτέχνες. Ο Άκης μεγάλωσε μέσα σε αυτό το περιβάλλον — τα έζησε όλα από κοντά. Έλεγε πως, όταν μεγαλώσει, θα παίζει μπουζούκι, όπως του είχε μάθει ο νονός του και δεν θα το αποχωρίζεται ποτέ. Ήθελε να τραγουδά τα τραγούδια του. Μέναμε πάνω κάτω στο ίδιο κτήριο και ουσιαστικά τον μεγαλώσαμε από μωρό. Με τον άντρα μου είχαν μια πολύ δυνατή σχέση - αγαπιόντουσαν πολύ. Έπαιζαν μαζί μουσική, έγραφαν τραγούδια… Ήταν ο δάσκαλός του… Σαν δεύτερος πατέρας του…», καταλήγει.

Τι λέει η μητέρα του

Η μητέρα του Λευτέρη Αξιώτη ή Άκη, όπως τον αποκαλούσαν φίλοι και συγγενείς, μίλησε στο «Τούνελ» για τον ξαφνικό χαμό του.



«Όλοι με ρωτούν τι έχει συμβεί με το παιδί μου… Ακόμη και μαθητές του από το Ψυχικό, όπου μέναμε και δίδασκε μπουζούκι, επικοινωνούν μαζί μου. Ήταν ένας άνθρωπος που τον πρόσεχαν όλοι για όσα έλεγε, γιατί ήταν ανιψιός του μεγάλου Γιώργου Μανισαλή - που ήταν και ο δάσκαλός του. Ο Γιώργος τού έκανε όλα τα χατίρια. Είχε μια κόρη από τον πρώτο γάμο του στον Βόλο, όμως εδώ, για την αδερφή μου και για εκείνον, υπήρχε μόνο ο Λευτέρης. Τον λάτρευαν…»



Η θεία του, Αντωνία Λαδοπούλου – Μανισαλή, σύζυγος του σπουδαίου συνθέτη, αναφέρει στην κάμερα της εκπομπής πως ο άντρας της τον αγαπούσε τόσο πολύ, που του χάρισε ακόμη και το προσωπικό του μπουζούκι — το όργανο με το οποίο είχε γράψει τις μεγάλες του επιτυχίες - για να τον θυμάται.

Η μητέρα του προσθέτει πως το αγαπημένο τραγούδι του γιου της ήταν το «Ιστορία μου – Αμαρτία μου» της Ρίτας Σακελλαρίου, επίσης δημιουργία του θείου του, ο οποίος είχε συνεργαστεί και με άλλους σπουδαίους καλλιτέχνες.

«Όταν ο θείος του μεγάλωσε και εμφάνισε Πάρκινσον, δεν μπορούσε πλέον να παίζει μπουζούκι. Συνέχιζε όμως να γράφει τραγούδια και να τα δίνει σε τραγουδιστές, οπότε χρειαζόταν να γίνονται πρόβες. Εκεί ήταν που βοηθούσε ο γιος μου — έπαιζε εκείνος τη μουσική, γιατί ο Γιώργος δεν μπορούσε. Τα τελευταία τραγούδια του τα έπαιξε ο Νικολαΐδης και ένα ο Άκης», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όπως λέει, μεγάλη αδυναμία στον Άκη είχε και ο βιολογικός του πατέρας.

«Όταν έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του, ο γιος μου πήγαινε κάθε μέρα και νύχτα, στο νεκροταφείο και του έβαζε μουσική. Έπαιζε κι εκείνος μπουζούκι, αλλά ερασιτεχνικό… Δυστυχώς, το μυαλό μου πάει στο κακό. Γυρίζω στο σπίτι και κλαίω συνεχώς. Ανοίγω την πόρτα, μήπως και εμφανιστεί… αλλά τίποτα. Ο γιος μου πουθενά…»,καταλήγει συντετριμμένη.

Μέσα στο σπίτι του

Το «Τούνελ» μπήκε στο σπίτι του αγνοούμενου μουσικοσυνθέτη Λευτέρη Αξιώτη και κατέγραψε καρέ-καρέ την απόγνωση, την αγωνία και τα αναπάντητα «γιατί» που στοιχειώνουν τους δικούς του ανθρώπους.

Η εκπομπή συνομίλησε με τη μητέρα και τη θεία του 47χρονου, οι οποίες ζουν δραματικές στιγμές, αναζητώντας ένα ίχνος ζωής.



Η θεία του, σύζυγος του γνωστού συνθέτη Γιώργου Μανισαλή, μιλά με φωνή γεμάτη αγωνία:

«Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε και πού να ψάξουμε για να τον βρούμε. Έχουμε επικοινωνήσει με όλα τα νοσοκομεία, αλλά το όνομά του δεν εμφανίζεται πουθενά. Δεν ξέρω τι να σκεφτώ… Μήπως τον μπλέξανε; Έχουμε χάσει τον ύπνο μας από την αγωνία. Κάτι κακό πρέπει να έχει συμβεί — έχουν περάσει πάνω από οκτώ ημέρες. Δεν έφευγε ποτέ χωρίς να ειδοποιήσει. Ακόμη κι αν συνέβαινε κάτι, θα έβρισκε τρόπο να επικοινωνήσει…»

Η μητέρα του, συντετριμμένη, περιγράφει τον ιδιαίτερο δεσμό που τους ένωνε:

«Με τον Λευτέρη ζούσαμε μαζί όλα αυτά τα χρόνια. Ήμασταν πολύ δεμένοι… Το παιδί μου μεγάλωσε ουσιαστικά με δύο πατεράδες: τον βιολογικό του και τον νονό του τον Μανισαλή, που ήταν και θείος του. Τον αγαπούσε σαν δικό του παιδί και του πρόσφερε τα πάντα. Του έλεγε συχνά πως θα γίνει μεγάλος και τον συμβούλευε να προσέχει τους ανθρώπους γύρω του, γιατί η ζωή κρύβει δυσκολίες… Σας παρακαλώ, όποιος γνωρίζει κάτι, ας επικοινωνήσει, να μάθω τι απέγινε το παιδί μου. Θέλω να γυρίσει κοντά μου, όπως κι αν είναι… Τι να την κάνω εγώ τη ζωή μου; Όλη μου η ζωή ήταν το παιδί μου… Δύο οικογένειες, ένα παιδί…», καταλήγει, μην μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

