Κόντρα στη γραμμή Τραμπ η Βουλή των Αντιπροσώπων: Πέρασε βοήθεια στην Ουκρανία και κυρώσεις σε Ρωσία

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε νομοσχέδιο για νέα βοήθεια προς την Ουκρανία και κυρώσεις κατά της Ρωσίας, με Ρεπουμπλικανούς να συντάσσονται με τους Δημοκρατικούς παρά τη γραμμή Τραμπ.

Γιάννης Φιλιππάκος

Κόντρα στη γραμμή Τραμπ η Βουλή των Αντιπροσώπων: Πέρασε βοήθεια στην Ουκρανία και κυρώσεις σε Ρωσία
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε το νομοσχέδιο Ukraine Support Act για βοήθεια στην Ουκρανία και κυρώσεις στη Ρωσία με ψήφους 226 υπέρ και 195 κατά.
  • 18 Ρεπουμπλικάνοι και ένας ανεξάρτητος διαφοροποιήθηκαν από τη γραμμή Τραμπ και στήριξαν το νομοσχέδιο μαζί με τους Δημοκρατικούς.
  • Η τύχη του νομοσχεδίου εξαρτάται από τη Γερουσία, όπου η ρεπουμπλικανική ηγεσία δεν έχει επιτρέψει ακόμη ψηφοφορία για τις κυρώσεις και αναμένει καθοδήγηση από τον Τραμπ.
  • Το νομοσχέδιο προβλέπει βοήθεια άνω του 1 δισ. δολαρίων και έως 8 δισ. μέσω δανείων για την Ουκρανία, καθώς και αυστηρές κυρώσεις σε ρωσικούς τομείς και αξιωματούχους.
  • Η υποστήριξη του Κογκρέσου στην Ουκρανία έχει μειωθεί μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, με επιβράδυνση της βοήθειας και περιορισμό του ρόλου του Κογκρέσου στις κυρώσεις.
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Η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενέκρινε την Πέμπτη νομοσχέδιο για την παροχή βοήθειας στην Ουκρανία και την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία, σε μια ψηφοφορία που ανέδειξε ρωγμές στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικανών και διαφοροποίηση από τη γραμμή του Ντόναλντ Τραμπ.

Το νομοσχέδιο, με την ονομασία Ukraine Support Act, εγκρίθηκε με 226 ψήφους υπέρ και 195 κατά, έπειτα από μήνες καθυστέρησης. Για να φτάσει στην ολομέλεια, χρειάστηκε η υπογραφή αίτησης αποδέσμευσης από μικρό αριθμό Ρεπουμπλικανών, οι οποίοι συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς προκειμένου να επιβληθεί η ψηφοφορία.

Την Πέμπτη, 18 Ρεπουμπλικανοί και ένας ανεξάρτητος που συνήθως ψηφίζει μαζί τους στήριξαν το νομοσχέδιο μαζί με τους Δημοκρατικούς. Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται ως ακόμη μία ένδειξη ότι η μέχρι πρότινος σχεδόν απόλυτη ευθυγράμμιση των Ρεπουμπλικανών με τις επιλογές του Τραμπ δεν είναι πλέον δεδομένη σε όλα τα μέτωπα.

Σειρά έχει η Γερουσία

Η ψήφιση του Ukraine Support Act ήρθε μία ημέρα μετά την απόφαση μικρότερης ομάδας Ρεπουμπλικανών να στηρίξει, μαζί με τους Δημοκρατικούς, ψήφισμα που ζητά την αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από εχθροπραξίες με το Ιράν, εκτός εάν το Κογκρέσο κηρύξει πόλεμο ή εγκρίνει τη χρήση στρατιωτικής δύναμης.

Παρά την έγκριση στη Βουλή, η τύχη του νομοσχεδίου παραμένει αβέβαιη. Για να γίνει νόμος, πρέπει να περάσει και από τη Γερουσία, όπου η ρεπουμπλικανική ηγεσία δεν έχει επιτρέψει μέχρι στιγμής ψηφοφορίες για νομοθεσία κυρώσεων κατά της Ρωσίας, παρότι υπάρχει ευρεία διακομματική στήριξη. Οι Ρεπουμπλικανοί της Γερουσίας δηλώνουν ότι αναμένουν την καθοδήγηση του Τραμπ.

Ακόμη και αν το νομοσχέδιο εγκριθεί από τη Γερουσία, θεωρείται πιθανό να βρεθεί αντιμέτωπο με προεδρικό βέτο.

Αλλαγή στάσης απέναντι στο Κίεβο

Τα πρώτα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, η στήριξη του Κογκρέσου προς το Κίεβο ήταν ισχυρή και διακομματική. Ωστόσο, μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του 2025, ορισμένοι από τους στενότερους Ρεπουμπλικανούς συμμάχους του, μεταξύ αυτών και μέλη της ηγεσίας σε Βουλή και Γερουσία, έχουν υιοθετήσει πιο επιφυλακτική στάση απέναντι στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ έχει κρατήσει τις αποφάσεις για τις κυρώσεις στη Ρωσία στο επίπεδο του Λευκού Οίκου, περιορίζοντας τον ρόλο του Κογκρέσου. Την ίδια ώρα, η αμερικανική βοήθεια προς την κυβέρνηση του Κιέβου έχει επιβραδυνθεί σημαντικά, ενώ Ρωσία και Ουκρανία συνεχίζουν να πλήττουν η μία την άλλη με πυραύλους, drones και πυροβολικό.

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες παραμένουν στάσιμες, με την Ουκρανία να απορρίπτει την απαίτηση του Βλαντίμιρ Πούτιν να παραχωρήσει εδάφη που έχει καταφέρει να υπερασπιστεί από το 2022.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Το Ukraine Support Act περιλαμβάνει μέτρα για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο, εγκρίνει βοήθεια άνω του 1 δισ. δολαρίων προς το Κίεβο και προβλέπει έως και 8 δισ. δολάρια στήριξης μέσω άμεσων δανείων.

Παράλληλα, επιβάλλει αυστηρές κυρώσεις και ελέγχους εξαγωγών στη Ρωσία, με στόχο χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τον πετρελαϊκό και μεταλλευτικό τομέα, καθώς και Ρώσους αξιωματούχους.

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