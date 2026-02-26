Ρόδος: «Φιξάκι» κοκαΐνης και κάνναβη εντοπίστηκαν στο σπίτι 27χρονου

Χειροπέδες σε έναν 27χρονο πέρασαν αστυνομικοί την Πέμπτη (26/02) στη Ρόδο, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., το πρωί της Πέμπτης πραγματοποιήθηκε στοχευμένος έλεγχος στον 27χρονο και ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του όπου βρέθηκαν συνολικά στην κατοχή του και κατασχέθηκαν:

• Ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 30,1 γραμμαρίων

• «Φιξάκι» κοκαΐνης

• Ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

• Το χρηματικό ποσό των 470 ευρώ.

Ο δράστης, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.

