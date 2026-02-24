Ρόδος: Στη φυλακή δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση των επτά κιλών κοκαΐνης

Snapshot Δύο κατηγορούμενοι αλβανικής καταγωγής, 40 και 37 ετών, κρίθηκαν προφυλακιστέοι για τη διακίνηση επτά κιλών κοκαΐνης στη Ρόδο.

Τρίτος εμπλεκόμενος, 42χρονος στρατιωτικός, αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του.

Δύο ακόμη κατηγορούμενοι, 46χρονος αλλοδαπός και 34χρονος Έλληνας, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και εγγύηση.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας στις 18 Φεβρουαρίου 2026 μετά από έρευνα.

Κατηγορίες έχουν ασκηθεί σε βάρος των πέντε για εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Snapshot powered by AI

Τον δρόμο για τις φυλακές πήραν δύο από τους πέντε κατηγορούμενους που φέρονται να εμπλέκονται σε κύκλωμα διακίνησης επτά κιλών κοκαΐνης, έπειτα από ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα Ρόδου.

Πρόκειται για έναν 40χρονο και έναν 37χρονο, αμφότεροι αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους. Αντίθετα, ελεύθερος αφέθηκε ο τρίτος εμπλεκόμενος, 42χρονος στρατιωτικός.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Καθαρά Δευτέρα, είχαν απολογηθεί ακόμη δύο κατηγορούμενοι, ένας 46χρονος αλλοδαπός και ένας 34χρονος Έλληνας, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων και την καταβολή εγγύησης.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2026 από αστυνομικούς της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, έπειτα από σχετική έρευνα.

Σε βάρος και των πέντε έχουν ασκηθεί κατηγορίες για διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Διαβάστε επίσης