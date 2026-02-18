Ρόδος: Στην φυλακή οδηγήθηκε ο 19χρονος που συνελήφθη με 525,5 γραμμάρια ηρωίνης

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026 μετά την απολογία του στον ανακριτή Ρόδου με σύμφωνη γνώμη και του αρμόδιου εισαγγελέα, ο 19χρονος που συνελήφθη από τα στελέχη Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου να μεταφέρει ερχόμενος στη Ρόδο με πλοίο της γραμμής ποσότητα ηρωίνης βάρους 525,5 γραμμαρίων, μέσα σε σακίδιο πλάτης.

Όπως ανακοινώθηκε ο 19χρονος συνελήφθη αμέσως μετά την αποβίβασή του από το πλοίο στο λιμάνι της Ρόδου, αφού μετά από έρευνα βρέθηκε να έχει στην κατοχή του τη συγκεκριμένη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Τα ναρκωτικά ήταν μοιρασμένα σε πέντε αυτοσχέδιες πλαστικές συσκευασίες και τοποθετημένα σε σακίδιο πλάτης.

Σε βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, ο 19χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε στη φυλακή.