Ρόδος: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά – Κατηγορούνται και δύο αστυνομικοί

Εξαρθρώθηκε στη Ρόδο εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στο νησί

Newsbomb

Ρόδος: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά – Κατηγορούνται και δύο αστυνομικοί

Δύναμη της Αστυνομίας στον Άγιο Παντελεήμονα.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στη Ρόδο.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες χθες, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία συνελήφθησαν συνολικά πέντε μέλη, ενώ για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμη -20- άτομα, από τα οποία τα τέσσερα είναι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης (τα δύο έγκλειστα σε Κατάστημα Κράτησης).

Παράλληλα, σχηματίσθηκε έτερη δικογραφία σε βάρος δύο αστυνομικών και μίας ιδιώτιδας για -κατά περίπτωση- τοκογλυφία, απάτη, συνέργεια σε απάτη, η οποία υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία για συμμετοχή δύο αστυνομικών που υπηρετούν στη Ρόδο σε διακίνηση ναρκωτικών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, διαπιστώθηκε η ύπαρξη ιεραρχικά δομημένης εγκληματικής οργάνωσης και επιχειρησιακής ομάδας διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, στην οποία ωστόσο δεν ανέκυψε εμπλοκή των ανωτέρω αστυνομικών.

Ειδικότερα, έπειτα από εμπεριστατωμένη και πολύμηνη έρευνα, προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης, έχοντας μεταξύ τους ιεραρχική διάρθρωση και διακριτούς ρόλους, καθώς και διαρκή δράση, δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, μέσω ακτοπλοϊκών δρομολογίων από τον Πειραιά προς τη Ρόδο, τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2025.

Αρχηγικό μέλος, ήταν 40χρονος αλλοδαπός, ο οποίος είχε τον γενικό σχεδιασμό και τον πλήρη συντονισμό των μελών.

Πιο αναλυτικά, ως προς τον τρόπο δράσης του:

  • εξασφάλιζε τις απαραίτητες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών από την Αττική,
  • οργάνωνε τη μεταφορά τους μέσω πλοίων από τον Πειραιά προς τη Ρόδο,
  • έδινε εντολές σε έτερα μέλη για την παραλαβή, μεταφορά και ασφαλή παράδοση των ποσοτήτων,
  • παραλάμβανε και ο ίδιος ναρκωτικές ουσίες στη Ρόδο, τις αποθήκευε, τις διαμοίραζε σε επιμέρους ποσότητες και τις διένειμε στους διακινητές,
  • επικοινωνούσε με 32χρονη και 24χρονη πριν και μετά τα επίμαχα δρομολόγια σχετικά με την παραλαβή ναρκωτικών ουσιών και στη συνέχεια την παράδοσή τους στον ίδιο.

Τα υπόλοιπα μέλη, μεταξύ των οποίων και εν ενεργεία στρατιωτικός, δραστηριοποιούνταν στην -κατά περίπτωση- προμήθεια, αποθήκευση, απόκρυψη και περαιτέρω διακίνηση ναρκωτικών, φροντίζοντας σε κάθε περίπτωση να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας τόσο κατά τις επικοινωνίες τους όσο και κατά τις μετακινήσεις τους.

Ενδεικτικά, αποκαλούσαν τα ναρκωτικά, «Λουλούδια», «Αρβιλάκια χακί», «Καφές» «Γουρουνάκια», «κουβάς», «πλαστικό Νερό», «Αφρός», «Χρώμα μήλο» ενώ όσον αφορά την ποσότητα χρησιμοποιούσαν λέξεις όπως «Ψωμί/Ψωμιά», «Λίτρο /μισό λίτρο» και «σάπο» (αναγραμματισμός της λέξης «πόσα»).

Ωστόσο, η δράση της εγκληματικής οργάνωσης διακόπηκε προσωρινά, όταν τον Μάιο και Ιούνιο του 2025 συνελήφθησαν η 32χρονη και η 24χρονη, οι οποίες είχαν επωμιστεί τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης από τον Πειραιά στη Ρόδο. Η εν λόγω διακοπή, όπως προέκυψε, αποτελούσε στρατηγική κίνηση αυτοπροστασίας των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, πλην όμως το αρχηγικό μέλος με την πάροδο μικρού χρονικού διαστήματος, ξεκίνησε τη διαδικασία ανασύνταξης, με την αναζήτηση νέων μελών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, κάποια από τα μέλη, εκμεταλλευόμενα το ότι είχαν καθαρό ποινικό παρελθόν, κινούνταν χωρίς να γίνεται αντιληπτή η παράνομη δραστηριότητά τους, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της 32χρονης, στο πρόσωπο της οποίας το αρχηγικό μέλος έδειχνε απόλυτη εμπιστοσύνη, αναγνωρίζοντας την πολυετή εμπειρία της στη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, πράγμα που φέρεται να ασκούσε επί έξι έτη χωρίς να έχει απασχολήσει τις Αρχές. Η εν λόγω, κατά τη σύλληψή της στις 13 Μαΐου 2025 από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ρόδου, κατείχε πάνω από -2- κιλά κοκαΐνης.

Από τη συνολική έρευνα, εξακριβώθηκε ότι η εγκληματική οργάνωση φέρεται να έχει διακινήσει τουλάχιστον επτά κιλά κοκαΐνης, εκτιμώμενης αξίας πώλησης άνω των 700.000 ευρώ.

Συνολικά, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 327.395 ευρώ,
  • ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους 1.608,34 γραμμαρίων,
  • κοκαΐνη, συνολικού μεικτού βάρους -27,23- γραμμαρίων,
  • 4 ζυγαριές ακριβείας,
  • κινητά τηλέφωνα και ατζέντες με χειρόγραφες σημειώσεις.

Περαιτέρω, κατά τη διάρκεια της έρευνας, υποβλήθηκε καταγγελία από επιχειρηματία σε βάρος των δύο αστυνομικών για υπόθεση τοκογλυφίας και απάτης, μέσω της παρακράτησης ποσοστών μετά από ρευστοποίηση επιταγών. Στο πλαίσιο διερεύνησης των καταγγελλομένων, πραγματοποιήθηκε οικονομική έρευνα στους αστυνομικούς, στη σύζυγο ενός εξ αυτών και σε εταιρεία. Επιπλέον, για έναν από τους αστυνομικούς, διαπιστώθηκε ακόμη μία πράξη τοκογλυφίας σε βάρος ιδιώτη.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΠΑΟΚ – Θέλτα 0-1: Ο Ιάγκο Άσπας ανοίγει το σκορ στην Τούμπα

20:18LIFESTYLE

Elvis Presley: 50 χρόνια μετά αποκαλύπτεται η ανεκπλήρωτη επιθυμία του

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Παρνασσός: Αγνοούνται δύο ορειβάτες - Κινητοποίηση για τον εντοπισμό τους

20:12ΚΟΣΜΟΣ

Ισλανδία: Πώςτο ρεκόρ ζέστης μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα «εποχή των παγετώνων» - Γιατί φοβίζει τους επιστήμονες το ρεύμα AMOC

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Έφεση θα ασκήσει ο Τζιωρτζιώτης για την απόφαση προφυλάκισής του - Επιμένει στο «δεν γνώριζα»

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ: Πλήρης λίστα μελών και χωρών που εκπροσωπούνται - Ποιες απουσιάζουν

19:59ΑΘΛΗΜΑΤΑ

CEV Challenge Cup: «Καθαρή» νίκη και προβάδισμα για τελικό ο Παναθηναϊκό

19:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η βιομηχανία της ηλιακής ενέργειας εγκαταλείπει το ασήμι

19:57ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Στην κυκλοφορία και πάλι από τα ξημερώματα το τμήμα που είχε κλείσει για εργασίες

19:56LIFESTYLE

Έμιλι Ραταϊκόφσκι και Ρομέν Γαβράς είναι και επίσημα ζευγάρι

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Περιφράσσουν το Ανάκτορο του Γαλερίου - Παρόμοια απόφαση με την Πορτάρα της Νάξου

19:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Θέλτα: Τίμησε τη μνήμη των αδικοχαμένων φιλάθλων ο Αλεξάντερ Τσέφεριν

19:45ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός - Ηρακλής: Ο δεύτερος ημιτελικός του Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας

19:39ΚΟΣΜΟΣ

Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ: Η Σάρα Φέργκιουσον ενδέχεται να ανακριθεί από τις Αρχές σχετικά με τη σύλληψη του πρώην συζύγου της

19:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ανδρουλάκης: «Διαιτητή, σφύρα για Αλλαγή» – Βίντεο στο TikTok

19:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά – Κατηγορούνται και δύο αστυνομικοί

19:27ΚΟΣΜΟΣ

Οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις παίρνουν θέση για πιθανή επίθεση στο Ιράν

19:27WHAT THE FACT

Οι ψυχοθεραπευτές προτείνουν συνεδρίες στη φύση - Τα οφέλη για την ψυχική υγεία

19:23LIFESTYLE

Kunal Nayyar: Πώς ο «σταρ» του The Big Bang Theory διαχειρίζεται την περιουσία του - Οι «αθόρυβες» φιλανθρωπίες και οι επενδύσεις

19:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση έως 31 Δεκεμβρίου για χρηματοδότηση και αγροτικά ακίνητα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:25ΕΛΛΑΔΑ

Βάρη: Σπαράζουν οι γονείς των εργατών - «Μου το φάγανε το παλικάρι μου»

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Σκουπίδια της δεκαετίας του 1960 από τον Καναδά, ξεβράστηκαν σε νησί της Σκωτίας

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Χάος στη Λεωφόρο Φυλής - Εγκλωβισμένοι οδηγοί λόγω έργων στην Αττική Οδό

16:32ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για θητεία: «Παριστάνουν τους στρατιώτες και παριστάνουμε ότι εκπαιδεύονται, αυτό το παραμύθι πρέπει να πάρει τέλος! Έχουμε ζωντανή απειλή 10 φορές μεγαλύτερή μας»

17:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Όσο το καράβι βούλιαζε εσείς παίζατε βιολιά»: Ο Απόστολος Σπυρόπουλος καταγγέλλει μέλη της οικογένειάς του μετά τον πλειστηριασμό του οινοποιείου

19:45ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός - Ηρακλής: Ο δεύτερος ημιτελικός του Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας

06:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πόσο θα αγοράσουμε φέτος τα σαρακοστιανά - Τι καθορίζει τις τιμές

19:39ΚΟΣΜΟΣ

Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ: Η Σάρα Φέργκιουσον ενδέχεται να ανακριθεί από τις Αρχές σχετικά με τη σύλληψη του πρώην συζύγου της

11:34LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Με σπασμένα φρένα η Κατερίνα Καινούργιου – «Χτυπά» 20άρια

12:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για επεισόδια στο νοσοκομείο Νίκαιας: Κινδύνευσε η σωματική μου ακεραιότητα

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Η Ύδρα σε ρυθμούς Χόλιγουντ: Ο Μπραντ Πιτ έφτασε στο νησί - Τι αναφέρουν στο Newsbomb κάτοικοι

19:05ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη με όρους 56χρονη που καταγγέλθηκε ότι βίαζε τον γιο της οικιακής βοηθού της

17:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σφοδρή αντίδραση ΣΥΡΙΖΑ για την άρση ασυλίας του Παύλου Πολάκη - Τι λέει ο ίδιος ο βουλευτής

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Σε άτυπο έρανο καλεί ο πατέρας Αντώνιος μετά την καταδίκη του σε φυλάκιση 9,5 ετών: Αδυνατώ να καταβάλλω και την ελάχιστη δόση, ελπίζω στη βοήθεια κάθε συνανθρώπου

14:47ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν ειδοποιήθηκα για τις εργασίες»: Ο επιβλέπων μηχανικός μιλά στο Newsbomb για το εργατικό δυστύχημα με 2 νεκρούς στη Βάρη

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Ο Δήμος μετακίνησε τη ράμπα αναπήρων που ήταν «αποκλεισμένη» έξω από το 3ο Δημοτικό σχολείο, αλλά ξέχασε την διάβαση

13:49WHAT THE FACT

Απίστευτες εικόνες στη Βενετία: Ψάρια βγήκαν στη στεριά και πλημμύρισαν τους δρόμους

12:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου - Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ