Κορυδαλλός: Δύο άνδρες πίσω από την έκρηξη χειροβομβίδας - Στόχος άνδρας με παρελθόν στα ναρκωτικά
Δύο άνδρες διερχόμενοι από γειτονιά του Κορυδαλλού με μηχανάκι ήταν οι δράστες που προκάλεσαν έκρηξη στη συμβολή των οδών Πελοποννήσου και Δελφών μετά από ρίψη χειροβομβίδας τα ξημερώματα της Πέμπτης 19/02 περίπου στις 02:50 τα ξημερώματα.
Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr στόχος της επίθεσης των δραστών ήταν ένας άνδρας που είχε παρελθόν με ναρκωτικά.
Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές σε έξι σταθμευμένα Ι.Χ. αυτοκίνητα, στα οποία καταγράφηκαν φθορές και τρύπες, ενώ έσπασε και η τζαμαρία διαμερίσματος στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας.
