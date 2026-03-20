Ras Laffan: Εκτός λειτουργίας το 17% της εξαγωγικής δυναμικότητας LNG του Κατάρ

Η ζημιά στο ενεργειακό συγκρότημα Ras Laffan μετά την ιρανική επίθεση αναμένεται να μειώσει σημαντικά την εξαγωγική ικανότητα υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ, με τις επισκευές να εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν έως και πέντε χρόνια, προκαλώντας ανησυχία για τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Γιάννης Φιλιππάκος

Σοβαρό πλήγμα στις ενεργειακές υποδομές του Κατάρ προκάλεσε η σφροδρή ιρανική επίθεση στο βιομηχανικό συγκρότημα Ras Laffan Industrial City, που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κόμβους παραγωγής και εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) παγκοσμίως.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις αξιωματούχων της κρατικής εταιρείας QatarEnergy, οι ζημιές στις εγκαταστάσεις ενδέχεται να θέσουν εκτός λειτουργίας έως και το 17% της εξαγωγικής δυναμικότητας LNG της χώρας, με τις επισκευές να εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν από τρία έως και πέντε χρόνια.

Στοχευμένο το πλήγμα του Ιράν

Το πλήγμα φαίνεται να επηρέασε δύο από τις μονάδες υγροποίησης φυσικού αερίου του συγκροτήματος, καθώς και εγκαταστάσεις μετατροπής φυσικού αερίου σε υγρά καύσιμα. Συνολικά, εκτιμάται ότι η απώλεια παραγωγής μπορεί να φτάσει περίπου 12,8 εκατομμύρια τόνους LNG ετησίως.

https://www.instagram.com/reel/DWE4Op0CXCL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το Ras Laffan, που βρίσκεται περίπου 80 χιλιόμετρα βόρεια της Ντόχα, αποτελεί το μεγαλύτερο συγκρότημα υγροποίησης φυσικού αερίου στον κόσμο και βασικό πυλώνα των εξαγωγών ενέργειας του Κατάρ προς αγορές της Ευρώπης και της Ασίας.

Η ζημιά θεωρείται σημαντικό πλήγμα για την παγκόσμια αγορά ενέργειας, καθώς το Κατάρ συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους εξαγωγείς LNG διεθνώς.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι η μείωση της παραγωγικής ικανότητας της χώρας μπορεί να επηρεάσει τις παγκόσμιες ροές φυσικού αερίου και να εντείνει τις πιέσεις στις τιμές ενέργειας τους επόμενους μήνες.

Novibet
