Ιράν: Σε 3-5 χρόνια θα αποκατασταθούν οι ζημιές στην εγκατάσταση LNG της Qatar Energy
«Ποτέ, ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα, δεν θα πίστευα ότι το Κατάρ θα βρισκόταν αντιμέτωπο με τέτοια επίθεση» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της καταριανής εταιρείας
Οι επιθέσεις του Ιράν στο Κατάρ έχουν προκαλέσει ζημιές σε εγκαταστάσεις που παράγουν το 17% της παραγωγικής ικανότητας εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου της εταιρείας και θα χρειαστούν τρία έως πέντε χρόνια για την αποκατάστασή τους, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της QatarEnergy, Saad al-Kaabi, σε συνέντευξή του στο Reuters την Πέμπτη.
«Ποτέ, ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα, δεν θα πίστευα ότι το Κατάρ – το Κατάρ και η περιοχή – θα βρισκόταν αντιμέτωπο με μια τέτοια επίθεση, ειδικά από μια αδελφική μουσουλμανική χώρα κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού, που μας επιτίθεται με αυτόν τον τρόπο», είπε.