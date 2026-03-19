Ιράν: Σε 3-5 χρόνια θα αποκατασταθούν οι ζημιές στην εγκατάσταση LNG της Qatar Energy

Οι επιθέσεις του Ιράν στο Κατάρ έχουν προκαλέσει ζημιές σε εγκαταστάσεις που παράγουν το 17% της παραγωγικής ικανότητας εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου της εταιρείας και θα χρειαστούν τρία έως πέντε χρόνια για την αποκατάστασή τους, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της QatarEnergy, Saad al-Kaabi, σε συνέντευξή του στο Reuters την Πέμπτη.

«Ποτέ, ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα, δεν θα πίστευα ότι το Κατάρ – το Κατάρ και η περιοχή – θα βρισκόταν αντιμέτωπο με μια τέτοια επίθεση, ειδικά από μια αδελφική μουσουλμανική χώρα κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού, που μας επιτίθεται με αυτόν τον τρόπο», είπε.