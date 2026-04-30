Καλπάζει το πετρέλαιο: Πάνω από τα 111 δολάρια το Brent στις ασιατικές αγορές

Η συνεχιζόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή και ο αποκλεισμός του Ιράν διατηρούν τις ισχυρές πιέσεις στις αγορές ενέργειας.

Γιάννης Φιλιππάκος

AP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι τιμές του πετρελαίου Brent ξεπέρασαν τα 111 δολάρια το βαρέλι λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή και του αποκλεισμού του Ιράν.
  • Το αμερικανικό πετρέλαιο WTI διαμορφώθηκε πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι με κέρδη σχεδόν 15% μέσα στην εβδομάδα.
  • Τα Στενά του Ορμούζ λειτουργούν υπό σοβαρούς περιορισμούς, ενώ οι ΗΠΑ διατηρούν ναυτικό αποκλεισμό κατά του Ιράν.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο αποκλεισμός θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.
  • Η μείωση των αμερικανικών αποθεμάτων αργού και καυσίμων και η αύξηση των αμερικανικών εξαγωγών πετρελαίου στηρίζουν τις υψηλές τιμές.
Snapshot powered by AI

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/4), καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή και η συνεχιζόμενη ένταση στα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να επηρεάζουν τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές.

Το Brent που σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά, ξεπέρασε τα 111 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας εβδομαδιαία άνοδο άνω του 7%.

Παράλληλα, το αμερικανικό WTI διαμορφώθηκε πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι, με συνολικά κέρδη σχεδόν 15% μέσα στην εβδομάδα.

Οι αγορές παραμένουν νευρικές καθώς τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να λειτουργούν υπό σοβαρούς περιορισμούς, ενώ οι ΗΠΑ διατηρούν τον ναυτικό αποκλεισμό κατά του Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο αποκλεισμός θα συνεχιστεί μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ενώ – σύμφωνα με αμερικανικά μέσα – συζήτησε με στελέχη της αγοράς ενέργειας τρόπους παράτασης των μέτρων με περιορισμένες επιπτώσεις στους Αμερικανούς καταναλωτές.

Την ίδια ώρα, η ιρανική πλευρά προειδοποιεί με αντίποινα εάν συνεχιστεί ο αποκλεισμός, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι επιχειρεί να εξαναγκάσει την Τεχεράνη μέσω οικονομικής πίεσης.

Στήριξη στις τιμές προσφέρουν και τα τελευταία στοιχεία για τα αμερικανικά αποθέματα, τα οποία έδειξαν σημαντική μείωση αποθεμάτων αργού και καυσίμων, ενώ οι εξαγωγές πετρελαίου των ΗΠΑ ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 6 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
