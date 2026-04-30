Καλπάζει το πετρέλαιο: Πάνω από τα 111 δολάρια το Brent στις ασιατικές αγορές

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/4), καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή και η συνεχιζόμενη ένταση στα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να επηρεάζουν τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές.

Το Brent που σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά, ξεπέρασε τα 111 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας εβδομαδιαία άνοδο άνω του 7%.

Παράλληλα, το αμερικανικό WTI διαμορφώθηκε πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι, με συνολικά κέρδη σχεδόν 15% μέσα στην εβδομάδα.

Οι αγορές παραμένουν νευρικές καθώς τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να λειτουργούν υπό σοβαρούς περιορισμούς, ενώ οι ΗΠΑ διατηρούν τον ναυτικό αποκλεισμό κατά του Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο αποκλεισμός θα συνεχιστεί μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ενώ – σύμφωνα με αμερικανικά μέσα – συζήτησε με στελέχη της αγοράς ενέργειας τρόπους παράτασης των μέτρων με περιορισμένες επιπτώσεις στους Αμερικανούς καταναλωτές.

Την ίδια ώρα, η ιρανική πλευρά προειδοποιεί με αντίποινα εάν συνεχιστεί ο αποκλεισμός, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι επιχειρεί να εξαναγκάσει την Τεχεράνη μέσω οικονομικής πίεσης.

Στήριξη στις τιμές προσφέρουν και τα τελευταία στοιχεία για τα αμερικανικά αποθέματα, τα οποία έδειξαν σημαντική μείωση αποθεμάτων αργού και καυσίμων, ενώ οι εξαγωγές πετρελαίου των ΗΠΑ ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 6 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.