CENTCOM: 42ο εμπορικό πλοίο άλλαξε πορεία λόγω του αποκλεισμού του Ιράν

Snapshot Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακατεύθυναν το 42ο εμπορικό πλοίο που επιχειρούσε να παραβιάσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Στον αποκλεισμό εμπλέκονται 41 δεξαμενόπλοια με περίπου 69 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που δεν μπορούν να διαθέσουν το φορτίο τους.

Ο αποκλεισμός προκαλεί απώλειες άνω των 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ιρανική ηγεσία.

Ο επικεφαλής της CENTCOM χαρακτήρισε τον αποκλεισμό «εξαιρετικά αποτελεσματικό» και ως απάντηση στις κινήσεις του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ. Snapshot powered by AI

Ο επικεφαλής της CENTCOM Μπραντ Κούπερ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ανακατεύθυναν ακόμη ένα εμπορικό πλοίο που – σύμφωνα με τις ΗΠΑ – επιχειρούσε να παραβιάσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για το 42ο εμπορικό πλοίο που αλλάζει πορεία ή επιστρέφει σε λιμάνι από την έναρξη της επιχείρησης.

Ο Κούπερ υποστήριξε επίσης ότι αυτή τη στιγμή 41 δεξαμενόπλοια, τα οποία μεταφέρουν συνολικά περίπου 69 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, δεν μπορούν να διαθέσουν το φορτίο τους λόγω του αποκλεισμού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό αντιστοιχεί σε απώλειες άνω των 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ιρανική ηγεσία.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε τον αποκλεισμό «εξαιρετικά αποτελεσματικό», σημειώνοντας ότι επιβλήθηκε μετά τις κινήσεις του Ιράν να περιορίσει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.