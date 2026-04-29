CENTCOM: Έρευνα σε εμπορικό πλοίο στο πλαίσιο του αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών
Το πλοίο συνέχισε το ταξίδι του μετά την έρευνα των αμερικανικών δυνάμεων.
Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιχείρηση ελέγχου σε ακόμη ένα εμπορικό πλοίο στο πλαίσιο του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, χωρίς όμως να προχωρήσουν σε κατάσχεσή του.
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι πεζοναύτες επιβιβάστηκαν στο φορτηγό πλοίο Blue Star III, στο οποίο τελικά επετράπη να συνεχίσει το ταξίδι του αφού διαπιστώθηκε ότι δεν επρόκειτο να προσεγγίσει ιρανικό λιμάνι.
Βίντεο που δημοσιοποίησε η CENTCOM δείχνει Αμερικανούς στρατιώτες να κατεβαίνουν με σχοινιά από ελικόπτερο στο κατάστρωμα του πλοίου.
Το Blue Star III είναι το τέταρτο εμπορικό πλοίο που δέχεται επιχείρηση ελέγχου από τις ΗΠΑ από την έναρξη του αποκλεισμού πριν από περισσότερο από δύο εβδομάδες, αλλά το πρώτο που δεν τέθηκε υπό αμερικανικό έλεγχο.
Ο αποκλεισμός εντάσσεται στην προσπάθεια άσκησης πίεσης προς την Τεχεράνη, την ώρα που η κρίση στα Στενά του Ορμούζ συνεχίζει να επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία και τις ενεργειακές ροές.