Τραμπ: Το Ιράν θέλει να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ «το συντομότερο δυνατό»
Η νέα ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
«Το Ιράν μόλις μας ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε «κατάσταση κρίσης»», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι το Ιράν θέλει να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ «το συντομότερο δυνατό».
Συγκεκριμένα η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου αναφέρει:
«Το Ιράν μόλις μας ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε “κατάσταση κατάρρευσης”», είπε. «Θέλουν να “ανοίξουμε το Στενό του Ορμούζ” το συντομότερο δυνατό, καθώς προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση στην ηγεσία τους (πράγμα που πιστεύω ότι θα καταφέρουν!)».
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
