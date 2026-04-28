Ιράν στον ΟΗΕ: Χρειάζονται «αξιόπιστες εγγυήσεις» για να υπάρξει σταθερότητα στον Κόλπο

Snapshot Το Ιράν ζήτησε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ «αξιόπιστες εγγυήσεις» για να αποφευχθεί νέα επίθεση από ΗΠΑ και Ισραήλ.

Ο Ιρανός πρέσβης τόνισε ότι η σταθερότητα στον Περσικό Κόλπο απαιτεί μόνιμο τερματισμό της επιθετικότητας κατά του Ιράν.

Η συνεδρίαση του ΟΗΕ έγινε ενώ πολλές χώρες εξέφρασαν ανησυχία για τον έλεγχο του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Ιρανός πρέσβης κατηγόρησε τις ΗΠΑ για ναυτικό αποκλεισμό, εκφοβισμό πληρωμάτων και παράνομες κατασχέσεις πλοίων.

Το Ιράν χαρακτήρισε τις ενέργειες των ΗΠΑ ως πράξεις πειρατείας και τρομοκρατίας. Snapshot powered by AI

Το Ιράν δήλωσε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι απαιτούνται «αξιόπιστες εγγυήσεις» απέναντι σε ενδεχόμενη νέα επίθεση από ΗΠΑ και Ισραήλ προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα στον Περσικό Κόλπο.

Ο Ιρανός πρέσβης στα Ηνωμένα Έθνη Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, μιλώντας σε συνεδρίαση που συγκάλεσε το Μπαχρέιν, ανέφερε ότι «διαρκής σταθερότητα και ασφάλεια» στην περιοχή μπορούν να υπάρξουν μόνο μέσα από «μόνιμο τερματισμό της επιθετικότητας κατά του Ιράν» και εγγυήσεις ότι αυτή δεν θα επαναληφθεί.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε ενώ δεκάδες χώρες εξέφρασαν ανησυχία για τον έλεγχο που ασκεί το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ.

Μετά τη συνεδρίαση, ο Ιραβανί κατηγόρησε τις χώρες που επέκριναν το Ιράν ότι αγνοούν τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό.

«Οι ΗΠΑ ενεργούν σαν πειρατές και τρομοκράτες», δήλωσε, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι στοχοποιεί εμπορικά πλοία, εκφοβίζει πληρώματα και προχωρά σε παράνομες κατασχέσεις πλοίων.