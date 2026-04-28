Ιράν: Η κατάσχεση δεξαμενόπλοιων από τις ΗΠΑ αποτελεί «ένοπλη ληστεία στην ανοιχτή θάλασσα»

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε έντονα στην κατάσχεση των δεξαμενόπλοιων Majestic X και Tifani από τις ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για «ένοπλη ληστεία στην ανοιχτή θάλασσα».

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ χαρακτήρισε την ενέργεια «νομιμοποίηση της πειρατείας», σε ανάρτησή του στο X.

This is the outright legalization of piracy and armed robbery on the high seas.

Welcome to the return of the pirates — only now, they operate with government-issued warrants, sail under official flags, and call their plunder “law enforcement.”

— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) April 27, 2026

— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) April 27, 2026



«Καλωσορίσατε στην επιστροφή των πειρατών – μόνο που τώρα λειτουργούν με κρατικά εντάλματα, πλέουν υπό επίσημες σημαίες και αποκαλούν τη λεηλασία τους “επιβολή του νόμου”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις έρχονται καθώς ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζουν την αντιπαράθεση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, με αμφότερες τις πλευρές να ανακοινώνουν καταλήψεις εμπορικών πλοίων τις τελευταίες ημέρες.