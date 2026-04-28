Ιράν: Η κατάσχεση δεξαμενόπλοιων από τις ΗΠΑ αποτελεί «ένοπλη ληστεία στην ανοιχτή θάλασσα»
Η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσιγκτον για «νομιμοποίηση της πειρατείας».
Snapshot
- Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε την κατάσχεση των δεξαμενόπλοιων Majestic X Tifani από ΗΠΑ ως «ένοπλη ληστεία στην ανοιχτή θάλασσα».
- Ο εκπρόσωπος Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «νομιμοποίηση της πειρατείας» με κρατικά εντάλματα και επίσημες σημαίες.
- Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζεται στα Στενά του Ορμούζ, με αμφότερες τις πλευρές να ανακοινώνουν καταλήψεις εμπορικών πλοίων.
Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε έντονα στην κατάσχεση των δεξαμενόπλοιων Majestic X και Tifani από τις ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για «ένοπλη ληστεία στην ανοιχτή θάλασσα».
Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ χαρακτήρισε την ενέργεια «νομιμοποίηση της πειρατείας», σε ανάρτησή του στο X.
«Καλωσορίσατε στην επιστροφή των πειρατών – μόνο που τώρα λειτουργούν με κρατικά εντάλματα, πλέουν υπό επίσημες σημαίες και αποκαλούν τη λεηλασία τους “επιβολή του νόμου”», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Οι δηλώσεις έρχονται καθώς ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζουν την αντιπαράθεση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, με αμφότερες τις πλευρές να ανακοινώνουν καταλήψεις εμπορικών πλοίων τις τελευταίες ημέρες.