The Atlantic: Ο Βανς αμφισβητεί το Πεντάγωνο σχετικά με την επιτυχία του πολέμου στο Ιράν

Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, αμφισβητεί τους ισχυρισμούς του Πενταγώνου για την επιτυχία στον πόλεμο με το Ιράν σύμφωνα με το The Atlantic.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Βανς έχει αμφισβητήσει ιδιωτικά την επίσημη εκτίμηση της σύγκρουσης, ιδίως τα στοιχεία σχετικά με τα αποθέματα πυραύλων των ΗΠΑ. Λέγεται ότι αμφιβάλλει για το πόσο ακριβώς απεικονίζει η στρατιωτική ηγεσία την κατάσταση και εκφράζει ανησυχία για τις επιπτώσεις στην ετοιμότητα των ΗΠΑ για άλλες πιθανές συγκρούσεις.

Οι εντάσεις μεταξύ του Βανς και του υπουργού Άμυνας Χέγκσεθ φέρεται να εντείνονται, καθώς ο τελευταίος υποστηρίζει σθεναρά όσα υποστηρίζει ο Τραμπ για μια «επιτυχημένη» εκστρατεία.

Μεταξύ άλλων το άρθρο αναφέρει:

Σε κλειστές συναντήσεις, ο J. D. Vance έχει αμφισβητήσει επανειλημμένα την περιγραφή του Υπουργείου Άμυνας για τον πόλεμο στο Ιράν και το αν το Πεντάγωνο έχει υποτιμήσει αυτό που φαίνεται να είναι η δραστική εξάντληση των αποθεμάτων πυραύλων των ΗΠΑ.

Δύο ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης μας είπαν ότι ο αντιπρόεδρος έχει αμφισβητήσει την ακρίβεια των πληροφοριών που έχει παράσχει το Πεντάγωνο σχετικά με τον πόλεμο. Έχει επίσης εκφράσει τις ανησυχίες του σχετικά με τη διαθεσιμότητα ορισμένων πυραυλικών συστημάτων σε συζητήσεις με τον Πρόεδρο Τραμπ, μας είπαν αρκετοί άνθρωποι που είναι εξοικειωμένοι με την κατάσταση. Οι συνέπειες μιας δραματικής μείωσης των αποθεμάτων πυρομαχικών είναι ενδεχομένως καταστροφικές: οι αμερικανικές δυνάμεις θα χρειαστεί να αντλήσουν από αυτά τα ίδια αποθέματα για να υπερασπιστούν την Ταϊβάν έναντι της Κίνας, τη Νότια Κορέα έναντι της Βόρειας Κορέας και την Ευρώπη έναντι της Ρωσίας.

Τόσο ο Πιτ Χέγκσεθ, υπουργός Άμυνας, όσο και ο στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου, έχουν δηλώσει δημοσίως ότι τα αποθέματα όπλων των ΗΠΑ είναι ισχυρά και χαρακτήρισαν ως δραστικές τις ζημίες που υπέστησαν οι ιρανικές δυνάμεις μετά από οκτώ εβδομάδες μάχης. Οι σύμβουλοι του Βανς, οι οποίοι μίλησαν μαζί μας υπό τον όρο της ανωνυμίας, μας είπαν ότι ο αντιπρόεδρος έχει εκφράσει τις ανησυχίες του ως προσωπικές του και όχι κατηγορώντας τον Χέγκσεθ ή τον Κέιν ότι παραπλανούν τον πρόεδρο.

