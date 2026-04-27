Αποκαλύψεις για δίκτυο συνδεδεμένο με τους Φρουρούς της Επανάστασης: Στόχος η Δύση και το Ισραήλ

Νέες πληροφορίες αποκαλύπτουν δίκτυο συνδεδεμένο με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, που στοχεύει ισραηλινά και δυτικά σημεία ενώ στις αποκαλύψεις συμπεριλαμβάνεται και πληροφορία που αφορά στην Κύπρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Iran International αποκαλύφθηκαν ταυτότητες μελών ενός δικτύου κατασκοπείας και δολοφονιών συνδεδεμένου με το IRGC, μεταξύ των οποίων και ένας ξένος κληρικός που εκπαιδεύτηκε στο Κουμ και ο οποίος φέρεται να συντόνιζε επιθέσεις εναντίον ισραηλινών και δυτικών συμφερόντων.

Μια ευρωπαϊκή πηγή πληροφοριών παρείχε στο Iran International νέες λεπτομέρειες σχετικά με το δίκτυο κατασκοπείας, δολιοφθοράς και δολοφονιών που συνδέεται με το IRGC και δραστηριοποιείται σε διάφορες χώρες.

Σύμφωνα με την πηγή, τις δραστηριότητες εποπτεύει ένας αξιωματικός της μυστικής μονάδας που ταυτοποιήθηκε ως Alireza Mohammadi, ο οποίος φέρεται να δραστηριοποιείται υπό το ψευδώνυμο Meghdad Hassani.

Η πηγή ανέφερε ότι ο Mohammadi στρατολόγησε και καθοδηγούσε άτομα που είχαν αναλάβει τη συλλογή πληροφοριών, την παρακολούθηση και την αναγνώριση στόχων στο Ισραήλ, καθώς και αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε άλλες χώρες.

Ποιος είναι ο κληρικός

Σύμφωνα με πληροφορίες του Iran International, ένας πράκτορας που φέρεται να εργάζεται υπό την εποπτεία του Mohammadi είναι ο Elshad Hajiyev, ένας 37χρονος πολίτης γειτονικής χώρας, γνωστός και ως Akram Haji-Zadeh.

Ο Haji-Zadeh φέρεται να σπούδασε ως κληρικός στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Al-Mustafa στο Qom, ένα ίδρυμα που επιβλήθηκαν κυρώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ το 2020 επειδή «χρησιμοποιούνταν ως πλατφόρμα στρατολόγησης από το IRGC-QF για τη συλλογή πληροφοριών και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της στρατολόγησης για τις ξένες πολιτοφυλακές υπό την ηγεσία του IRGC-QF».

Η ευρωπαϊκή πηγή πληροφοριών ανέφερε στο Iran International ότι ο Haji-Zadeh διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο σε μια ομάδα που διαλύθηκε πρόσφατα σε μια γειτονική χώρα. Η Μοσάντ ανακοίνωσε ξεχωριστά ότι διέλυσε αυτό που περιέγραψε ως δίκτυο συνδεδεμένο με το Ιράν σε ένα από τα γειτονικά κράτη του Ιράν.

Οι φερόμενοι στόχοι

Σύμφωνα με την πηγή, οι φερόμενοι στόχοι του δικτύου περιλάμβαναν έναν αγωγό πετρελαίου, μια συναγωγή, την ισραηλινή πρεσβεία και εξέχοντα μέλη της εβραϊκής κοινότητας. Τον Απρίλιο του 2024, ο Χατζί-Ζαντέ εμφανίστηκε δύο φορές ως καλεσμένος στην τηλεοπτική εκπομπή Helal, που μεταδίδεται στο Κανάλι 1 του Ιράν και παράγεται σε συνεργασία με την Al-Mustafa.

Ισραηλινοί και δυτικοί αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών έχουν ισχυριστεί τα τελευταία χρόνια ότι μέλη ή συνεργάτες της Al-Mustafa έχουν εμπλακεί σε μυστικές επιχειρήσεις σε χώρες όπως η Σενεγάλη, η Ουγκάντα και αλλού στην Αφρική.

Μια ευρύτερη εκστρατεία κατά της Μονάδας 4000

Η φερόμενη αποδιοργάνωση του δικτύου έρχεται εν μέσω μιας φαινομενικά κλιμακούμενης ισραηλινής εκστρατείας κατά των μονάδων πληροφοριών και σαμποτάζ του IRGC τις τελευταίες έξι εβδομάδες.

Αυτές οι ομάδες φέρεται να εποπτεύονταν από τον Majid Khademi, επικεφαλής των πληροφοριών του IRGC, ο οποίος σκοτώθηκε στις 6 Απριλίου σε αυτό που ισραηλινοί αξιωματούχοι περιέγραψαν ως στοχευμένη επίθεση.

Την περασμένη εβδομάδα, η Μοσάντ, η Σιν Μπετ και ο ισραηλινός στρατός δήλωσαν ότι σκότωσαν τον Ραχμάν Μογκάνταμ, επικεφαλής του Τμήματος Ειδικών Επιχειρήσεων της Υπηρεσίας Πληροφοριών του IRGC —γνωστού ως Μονάδα 4000— μαζί με δύο άλλα μέλη της μονάδας κατά τις πρώτες ημέρες των επιθέσεων εναντίον του Ιράν.

Μια πηγή εντός του Ιράν δήλωσε στο Iran International ότι ο Μογκαντάμ —πρώην αναπληρωτής συντονιστής προστασίας πληροφοριών στο Υπουργείο Άμυνας του Ιράν— σκοτώθηκε γύρω στο μεσημέρι της 3ης Μαρτίου σε μια επίθεση εναντίον ενός πύργου κατοικιών στο συγκρότημα Kowsar της Τεχεράνης, στη λεωφόρο Artesh.

Ένας άλλος υψηλόβαθμος αξιωματούχος, ο Μοχσέν Σουρί, ο οποίος σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους εμπλέκονταν στην εκπαίδευση τοπικών κυττάρων εκτός Ιράν, φέρεται επίσης να σκοτώθηκε.

Η Μοσάντ και η Σιν Μπετ δήλωσαν ότι εντόπισαν το κρησφύγετό του και τον σκότωσαν μαζί με άλλα μέλη του IRGC σε μια επιχείρηση που χαρακτήρισαν ως «ακριβή επιχείρηση πληροφοριών». Στις 30 Μαρτίου, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης IRNA και Tasnim δημοσίευσαν βίντεο από την κηδεία του στο Καράτζ, χωρίς να αναφέρουν τον υποτιθέμενο ρόλο του.

Ένας άλλος φερόμενος πράκτορας της Μονάδας 4000, ο Μεχντί Γιεκέ-Ντεγκάν —γνωστός ως «Δόκτωρ»— φέρεται επίσης να σκοτώθηκε σε ξεχωριστή επιχείρηση. Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ήταν υπεύθυνος για επιχειρήσεις στην Τουρκία και για τη μεταφορά μη επανδρωμένων αεροσκαφών αυτοκτονίας στην Κύπρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλέστηκαν οι εισαγγελείς στην Τουρκία, ο Yekeh-Dehghan και ένας άλλος Ιρανός αξιωματικός, ο Najaf Rostami, συνδέονταν με ένα δίκτυο που κατηγορείται για τον σχεδιασμό παρακολούθησης και πιθανών επιθέσεων κατά της αμερικανικής αεροπορικής βάσης στο Incirlik.

Στις 29 Ιανουαρίου, οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν έξι άτομα που κατηγορούνται για κατασκοπεία υπέρ των ιρανικών μυστικών υπηρεσιών.

Ένας από αυτούς, ο Ashkan Jalali, κατηγορήθηκε ότι προσπάθησε να διακινήσει λαθραία οπλισμένα drones στην Κύπρο μέσω των εταιρειών του.

Τα τελευταία χρόνια, το Ισραήλ έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι έχει αποτρέψει σχέδια του IRGC και της Δύναμης Quds στο εξωτερικό μέσω επιχειρήσεων πληροφοριών και στοχευμένων δολοφονιών.

Εάν επιβεβαιωθούν, οι τελευταίες κατηγορίες θα υποδηλώνουν ότι η πρόσφατη εκστρατεία του Ισραήλ έχει επεκταθεί πέρα από τις εγκαταστάσεις πυραύλων και τους στρατιωτικούς διοικητές, φτάνοντας στην μυστική υποδομή που έχει χτίσει το Ιράν στο εξωτερικό εδώ και χρόνια.