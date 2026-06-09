Κλήρωση Τζόκερ 9/6/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.100.000 ευρώ

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση

Newsbomb

Κλήρωση Τζόκερ 9/6/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.100.000 ευρώ
INTIME NEWS
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 9 Ιουνίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.100.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κλήρωση είναι: 38, 18, 8, 44, 1 και Τζόκερ ο αριθμός 19.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:41LIFESTYLE

Αμαλία Κωστοπούλου: Τα στιγμιότυπα από τον μήνα του μέλιτος και το απρόοπτο που της συνέβη

22:32ΚΟΣΜΟΣ

Οι πιο ασφαλείς χώρες του πλανήτη για το 2026: Τι σημαίνει να ζεις εκεί

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Τι μπορεί να πάει στραβά αν αποφύγεις το αλκοτέστ πηδώντας από γέφυρα; Να σου επιτεθεί αλιγάτορας

22:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Το ζήτημα των γερμανικών οφειλών παραμένει ανοιχτό και ενεργό»

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 9/6/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.100.000 ευρώ

21:55ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026 - Ιράν: «Αν δούμε άλλη σημαία ή ακουστούν συνθήματα, θα διακόψουμε τον αγώνα»

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση γυναίκας από τον 6ο όροφο κτιρίου στο κέντρο της Αθήνας

21:41ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Ιράν: Οι ξένες δυνάμεις που βρίσκονται κοντά στο έδαφός μας να αποχωρήσουν

21:29ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί που έβγαλε η κλήρωση την Τρίτη 9/6/2026

21:26ΚΟΣΜΟΣ

Οδύσσεια για 400 επιβάτες πτήσης - Εγκαταλείφθηκαν σε παγωμένη απομακρυσμένη πόλη, 2.000 μίλια από τον τελικό προορισμό

21:11ΚΟΣΜΟΣ

Η ΕΕ θέλει την αφρικανική ηλιοφάνεια να τροφοδοτήσει την ενεργειακή της επανάσταση

21:02ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι μέρες του Wi-Fi είναι μετρημένες: Νέο ασύρματο σύστημα που φτάνει ταχύτητες έως και 362 Gbps/sec

21:01LIFESTYLE

Η Άντζελα Δημητρίου αποκάλυψε ότι ετοιμάζει την αυτοβιογραφία της - «Μπορεί να γίνει ταινία»

20:46ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στην Λεμεσό: Εξαφάνιση 54χρονου με 35 κοσμήματα και διαμάντια αξίας άνω των 10 εκατ. ευρώ

20:35ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Η στιγμή που ανατινάζεται το αυτοκίνητο Ρώσου Συνταγματάρχη - Η εμπλοκή του με τη Wagner

20:30LIFESTYLE

Ο πρίγκιπας Χάρι σχεδιάζει ταξίδι στο Ηνωμένο Βασίλειο - Ποιο πρόσωπο δεν επιθυμεί να δει

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: «Τον χτυπούσε, τον απειλούσε», λέει ο αδερφός του δολοφονημένου Πολωνού καθηγητή

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Αυτοκίνητο εγκλωβίστηκε σε λακκούβα που άνοιξε λόγω βροχόπτωσης

20:00ΕΥ ΖΗΝ

6 τρόποι με τους οποίους ο ύπνος βοηθάει να χάσετε βάρος

19:59WHAT THE FACT

2+1 σημάδια που δείχνουν ότι μια φιλία ίσως δεν αξίζει να σωθεί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:47ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση γυναίκας από τον 6ο όροφο κτιρίου στο κέντρο της Αθήνας

10:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες από τη Βουλγαρία σε λίγες ώρες στην Ελλάδα - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσουν»

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 9/6/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.100.000 ευρώ

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Αυτή είναι η 56χρονη που δολοφονήθηκε μαζί με τον γιο της

16:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις: «Εχουν ναρκωτική δράση, προσέξτε τα παιδιά σας» - Μετά την κάνναβη απαγόρευση για όσα καπνικά προϊόντα ψεκάζονται με άγνωστα χημικά

19:10LIFESTYLE

Μίνα Αρναούτη: «Πρόστιμο 270.000€ για εγκατάλειψη ζώων και σε εμένα με 17 χειρουργεία 39.000€»

21:26ΚΟΣΜΟΣ

Οδύσσεια για 400 επιβάτες πτήσης - Εγκαταλείφθηκαν σε παγωμένη απομακρυσμένη πόλη, 2.000 μίλια από τον τελικό προορισμό

19:28WHAT THE FACT

Γιατί πρέπει να βάλετε ένα βάζο δεντρολίβανο στην κρεβατοκάμαρα και σε τι είναι χρήσιμο

18:33ΚΟΣΜΟΣ

Άντονι Γκουίντερα: Πέθανε ο ηθοποιός από το «Ο Νονός III» - Οι τραγικές τελευταίες στιγμές του

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: «Τον χτυπούσε, τον απειλούσε», λέει ο αδερφός του δολοφονημένου Πολωνού καθηγητή

20:35ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Η στιγμή που ανατινάζεται το αυτοκίνητο Ρώσου Συνταγματάρχη - Η εμπλοκή του με τη Wagner

19:50ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Πρέπει να απαντήσουμε» - Αντίποινα για την κατάρριψη του αμερικανικού Απάτσι από το Ιράν

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο ντοκουμέντο από επίθεση στο Μπέλφαστ: Σύλληψη 30χρονου Σουδανού για απόπειρα αποκεφαλισμού στη μέση του δρόμου

17:06WHAT THE FACT

Τι είναι τελικά πιο υγιεινό: τα ζυμαρικά, το ρύζι ή οι πατάτες; Έκπληξη η απάντηση

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστανός 41 ετών συνέθλιψε με το φορτηγό του σε κολόνα φωτισμού τη 19χρονη φίλη του

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Το «κοσμικό φιλί» του Δία και της Αφροδίτης θα είναι ορατό σήμερα - Πότε θα εμφανιστούν οι πλανήτες

19:39WHAT THE FACT

10 σταγόνες στην πόρτα και δεν θα υπάρχουν πια μυρμήγκια στο σπίτι

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Οι κινήσεις του 65χρονου μετά το διπλό φονικό - Εντοπίστηκε το αεροβόλο όπλο

16:31ΕΛΛΑΔΑ

Αποκάλυψη Newsbomb για το Αίγιο: 4-5 ώρες μετά τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου, ειδοποίησε γείτονες ο 65χρονος Ιταλός

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Πατήσια: Νεκρός κροίσος... ρακοσυλλέκτης - Ποιος ήταν ο «βασιλιάς των κάδων»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ