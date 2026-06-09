Κλήρωση Τζόκερ 9/6/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.100.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 9 Ιουνίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.100.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κλήρωση είναι: 38, 18, 8, 44, 1 και Τζόκερ ο αριθμός 19.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.