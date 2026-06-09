Ανακοινώθηκε το πλήρωμα του Artemis III - Τρεις Αμερικανοί και ένας Ιταλός οι επόμενοι αστροναύτες

Snapshot Η αποστολή Artemis III, προγραμματισμένη για το 2027, θα δοκιμάσει τη σύνδεση της κάψουλας Orion με εμπορικά συστήματα προσγείωσης γύρω από τη Γη.

Το πλήρωμα αποτελείται από τρεις Αμερικανούς αστροναύτες της NASA και έναν Ιταλό πιλότο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος.

Η αποστολή έχει στόχο να επικυρώσει κρίσιμες ικανότητες συνάντησης και σύνδεσης και δεν περιλαμβάνει προσγείωση στη Σελήνη.

Η επιχείρηση θα λειτουργήσει ως γενική πρόβα για μελλοντικές αποστολές που θα επιδιώξουν μόνιμη ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη στην επόμενη δεκαετία.

Η επόμενη αποστολή, Artemis IV, προβλέπεται να ολοκληρώσει την επιστροφή των Αμερικανών στη σεληνιακή επιφάνεια έως το 2028. Snapshot powered by AI

Η NASA αποκάλυψε το πλήρωμα της αποστολής Artemis III, η οποία θα δοκιμάσει το σκάφος που θα προσγειωθεί στη Σελήνη, και έδωσε μια επίσημη ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση και την πρόοδο της αποστολής που είναι προγραμματισμένη για το 2027.

Πρόκειται για τους ειδικούς της αποστολής Adre Douglas, Frank Rubio, τον κυβερνήτη Randy Bresnik, όλοι από τη NASA, και τον Ιταλό πιλότο Luca Parmitano, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος.

Introducing Artemis III.



Four astronauts. Three launches. Two dockings. One splashdown.



In 2027, the Artemis III mission will practice docking the Orion spacecraft with two lunar landers in low Earth orbit — the capability we need to return humanity to the Moon’s surface. pic.twitter.com/8uhMUxuuWX — NASA (@NASA) June 9, 2026

Οι 4 θα είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση κρίσιμων ελιγμών σε τροχιά γύρω από τη Γη, μεταξύ των οποίων η πρώτη σύνδεση μεταξύ της κάψουλας Orion και των συστημάτων προσγείωσης που έχουν αναπτυχθεί από τον ιδιωτικό τομέα, μια δοκιμή που θεωρείται απαραίτητη πριν από την πραγματική επιστροφή στην επιφάνεια της Σελήνης.

Η αποστολή Artemis III επανασχεδιάστηκε για να επικυρώσει τις δυνατότητες συνάντησης και σύνδεσης, αντί να πραγματοποιήσει την πρώτη προσγείωση στο φεγγάρι του προγράμματος.

«Η αποστολή θα δοκιμάσει τις κρίσιμες ικανότητες συνάντησης και σύνδεσης μεταξύ του σκάφους Orion και των εμπορικών συστημάτων επανδρωμένης προσγείωσης που απαιτούνται για τη μεταφορά των αστροναυτών στην επιφάνεια της Σελήνης», εξήγησε η NASA στην επίσημη ανακοίνωσή της.

Η επιχείρηση θα χρησιμεύσει ως γενική πρόβα για τις αποστολές που θα επιδιώξουν να εγκαθιδρύσουν μόνιμη ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη κατά την επόμενη δεκαετία.

Το πλήρωμα που αποκαλύφθηκε σήμερα στο Χιούστον ενσωματώνει την τεχνογνωσία, την ποικιλομορφία και τη διεπιστημονική γνώση που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της επόμενης δεκαετίας.

Το σχέδιο της NASA προβλέπει ότι, μετά τις δοκιμές ελλιμενισμού και ραντεβού του Artemis III, η αποστολή Artemis IV θα ολοκληρώσει την επιστροφή των Αμερικανών αστροναυτών στη σεληνιακή επιφάνεια μέχρι το τέλος του 2028.