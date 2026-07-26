Τσβόλε - ΑΕΚ 2-3: Ανατροπή στην ανατροπή και Βάργκα... on fire!

Η Ένωση με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Βάργκα επικράτησε της Τσβόλε σε φιλικό αγώνα.

Newsbomb

Τσβόλε - ΑΕΚ 2-3: Ανατροπή στην ανατροπή και Βάργκα... on fire!
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
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Με θετικό πρόσημο ολοκλήρωσε η ΑΕΚ το τέταρτο φιλικό παιχνίδι της καλοκαιρινής προετοιμασίας της, καθώς επικράτησε με 3-2 της Τσβόλε στην Ολλανδία, στο πλαίσιο του δεύτερου σταδίου της προετοιμασίας ενόψει της νέας σεζόν.

Η «Ένωση» πήρε το προβάδισμα στο 33ο λεπτό, όταν ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Ωστόσο, η Τσβόλε αντέδρασε στο δεύτερο ημίχρονο και ανέτρεψε προσωρινά την κατάσταση, με τον Φαν Ντε Χαρ να ισοφαρίζει στο 51’ και τον Ράισινγκερ να κάνει το 2-1 στο 56ο λεπτό.

Η ΑΕΚ δεν άργησε να απαντήσει και ανέβασε την απόδοσή της, φτάνοντας αρχικά στην ισοφάριση με τον Βάργκα στο 68’. Ο ίδιος ποδοσφαιριστής ολοκλήρωσε την ανατροπή στο 87’, πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του γκολ και διαμορφώνοντας το τελικό 3-2.

Ο «δικέφαλος» συνεχίζει την προετοιμασία του στην Ολλανδία και το επόμενο φιλικό τεστ είναι προγραμματισμένο για τις 29 Ιουλίου, απέναντι στη Σαμσουνσπόρ.

Το ματς

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση απέναντι στην Τσβόλε, έχοντας από νωρίς την πρωτοβουλία των κινήσεων και ψάχνοντας το γκολ με οργανωμένες επιθέσεις. Η πρώτη καλή στιγμή για την Ένωση ήρθε στο 8ο λεπτό, όταν ο Πήλιος κινήθηκε με δύναμη στην περιοχή και επιχείρησε το σουτ, όμως ο τερματοφύλακας των Ολλανδών αντέδρασε σωστά και απομάκρυνε.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς συνέχισε να πιέζει και στο 18' έφτασε ξανά κοντά στο γκολ. Ο Ρέλβας έβγαλε εξαιρετική μακρινή μπαλιά, ο Ζούμποκφ συνεργάστηκε με τον Βάργκα και η μπάλα έφτασε στον Ουκρανό, ο οποίος δοκίμασε το σουτ από απόσταση, αλλά δεν βρήκε στόχο.

Στο 25ο λεπτό, η ΑΕΚ απείλησε ξανά από στατική φάση. Ο Μαρίν εκτέλεσε το κόρνερ και ο Γιόβιτς πήρε την κεφαλιά, όμως ο γκολκίπερ της Τσβόλε μπλόκαρε σταθερά. Οι Ολλανδοί προσπάθησαν να απαντήσουν και στο 27' έφυγαν επικίνδυνα στην αντεπίθεση, με τον Κόστονς να βρίσκεται αμαρκάριστος και να σουτάρει, αλλά η μπάλα κόντραρε και κατέληξε κόρνερ.

Η υπεροχή της Ένωσης επιβραβεύτηκε στο 33ο λεπτό. Ο Κοϊτά πήρε την μπάλα εκτός περιοχής, πήγε στο ένας εναντίον ενός με τον αντίπαλό του και δοκίμασε το πόδι του, με την μπάλα να κοντράρει και να καταλήγει στα δίχτυα για το 0-1 της ΑΕΚ.

Οι «κιτρινόμαυροι» συνέχισαν να ψάχνουν και δεύτερο γκολ, με τον Βάργκα στο 36' να απειλεί μετά από εκτέλεση φάουλ του Μαρίν, όμως η κεφαλιά του πέρασε άουτ. Η Τσβόλε είχε την τελευταία καλή στιγμή του πρώτου μέρους, όταν ο Όστιν εκτέλεσε απευθείας ένα μακρινό φάουλ, με τον Μπρινιόλι να μπλοκάρει με σιγουριά.

Η έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου βρήκε την Τσβόλε να ανεβάζει την απόδοσή της και να φέρνει γρήγορα το παιχνίδι στα ίσα. Στο 51', ο Φαν Ντε Χαρ εκτέλεσε με εντυπωσιακό τρόπο ένα φάουλ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Οι Ολλανδοί εκμεταλλεύτηκαν το μομέντουμ και τέσσερα λεπτά αργότερα ολοκλήρωσαν την ανατροπή. Στο 56', ο Κόστονς έφυγε στην αντεπίθεση από τα αριστερά, κουβάλησε την μπάλα και την έδωσε στον Ράιζιχερ, ο οποίος με ψύχραιμο πλασέ νίκησε τον Μπρινιόλι για το 2-1.

Η ΑΕΚ προσπάθησε να αντιδράσει και στο 59' απείλησε με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μαρίν, όμως ο Ντε Χραφ έπεσε στη γωνία του και απέκρουσε. Στο 65', η Ένωση πλησίασε ξανά στο γκολ, με τον Μαρίν να εκτελεί κόρνερ και τον Μουκουντί να παίρνει την κεφαλιά, αλλά την μπάλα να περνά άουτ.

Η πίεση της ΑΕΚ απέφερε αποτέλεσμα στο 68ο λεπτό. Μετά από εξαιρετική συνεργασία των Μαρίν και Μάνταλου, ο πρώτος έβγαλε τη σέντρα και ο Βάργκα με δυνατή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2.

Η Ένωση συνέχισε να ψάχνει το γκολ της νίκης και στο 70' ο Πήλιος έχασε μεγάλη ευκαιρία, στέλνοντας την μπάλα άουτ από πλεονεκτική θέση. Τελικά, η λύση ήρθε στο 87ο λεπτό ξανά από τον Βάργκα. Ο Ρότα έκανε τη σέντρα προς την περιοχή, ο Ούγγρος επιθετικός πήρε αρχικά την κεφαλιά και στη συνέχεια με το πόδι ολοκλήρωσε τη φάση, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 3-2.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Μαρίν, Κάιρινεν (83' Κουτέσα), Ζούμπκοφ (61' Ζίνι), Κοϊτά (61' Μάνταλος), Γιόβιτς (90' Ελίασον) και Βάργκα (90' Σαχαμπό).

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