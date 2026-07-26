Η αρχαία ελληνική Ταυρική εντάχθηκε στoν κατάλογο της UNESCO για την παγκόσμια κληρονομιά σε κίνδυνο

Η Unesco προσθέτει την αρχαία ελληνική πόλη Ταυρική στην Κριμαία στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς που κινδυνεύει

Δημήτρης Μάνωλης

Η αρχαία ελληνική Ταυρική εντάχθηκε στoν κατάλογο της UNESCO για την παγκόσμια κληρονομιά σε κίνδυνο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η αρχαία ελληνική πόλη Ταυρική στην Κριμαία εντάχθηκε στον κατάλογο της UNESCO για την παγκόσμια κληρονομιά σε κίνδυνο λόγω σοβαρών απειλών στον αρχαιολογικό χώρο.
  • Ο χώρος απειλείται από μη εγκεκριμένες ανασκαφές, μεγάλες κατασκευές και μετακινήσεις αρχαιολογικών ευρημάτων, με σημαντική απώλεια αυθεντικότητας και ακεραιότητας.
  • Η απόφαση της UNESCO ελήφθη παρά τη μη αναγνώρισή της από τη Ρωσία, που κατηγορεί την Ουκρανία για τρομοκρατικές επιθέσεις στον χώρο.
  • Τρία ακόμη ουκρανικά μνημεία, συμπεριλαμβανομένου του Καθεδρικού Ναού της Αγίας Σοφίας στο Κίεβο, παραμένουν στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς σε κίνδυνο λόγω των ζημιών από τον πόλεμο.
  • Η Κριμαία αντιμετωπίζει ενεργειακή κρίση λόγω επιθέσεων σε υποδομές από ουκρανικές δυνάμεις
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Η αρχαία ελληνική πόλη της Χερσονήσου Ταυρικής και η γύρω περιοχή της (χώρα) στην Κριμαία εντάχθηκαν από την UNESCO στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς που βρίσκονται σε κίνδυνο, λόγω «σοβαρών απειλών» που αντιμετωπίζει ο αρχαιολογικός χώρος.

Ο χώρος, που βρίσκεται κοντά στη Σεβαστούπολη και τελεί υπό ρωσική κυριαρχία από το 2014, αποτελείται από τα κατάλοιπα μιας αρχαίας ελληνικής πόλης που ιδρύθηκε τον 5ο αιώνα π.Χ. από Δωριείς Έλληνες στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας.

Η Χερσόνησος Ταυρική είχε ενταχθεί στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO το 2013, λίγο πριν από την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014.

Σύμφωνα με την UNESCO, διαθέσιμες πληροφορίες, οι οποίες επιβεβαιώνονται και από δορυφορικές εικόνες, δείχνουν ότι ο αρχαιολογικός χώρος έχει επηρεαστεί από μη εγκεκριμένες ανασκαφές, μεγάλης κλίμακας κατασκευές και μετακινήσεις αρχαιολογικών ευρημάτων.

Η UNESCO προειδοποιεί για απώλεια αυθεντικότητας του μνημείου

Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς στην Μπουσάν της Νότιας Κορέας.

Η Επιτροπή έκρινε ότι ο χώρος απειλείται λόγω «σημαντικής απώλειας αυθεντικότητας και ακεραιότητας», εξαιτίας νέων κατασκευών και εκτεταμένων αρχαιολογικών παρεμβάσεων.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, χαιρέτισε την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι το μνημείο, το οποίο βρίσκεται σε ουκρανικό έδαφος υπό προσωρινή ρωσική κατοχή, «βρίσκεται υπό συνεχή απειλή και υφίσταται ζημιές και καταστροφές από τις κατοχικές αρχές».

Η Μόσχα απορρίπτει την απόφαση

Η Ρωσία δήλωσε ότι δεν αναγνωρίζει την απόφαση της UNESCO.

Ο Ρώσος εκπρόσωπος Ρινάτ Αλιαουτντίνοφ ανέφερε ότι η χώρα του κάνει «ό,τι είναι δυνατόν για τη διατήρηση» του χώρου, υποστηρίζοντας ότι η «κύρια απειλή» προέρχεται από τις «συνεχείς τρομοκρατικές επιθέσεις των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων».

Πολιτιστική κληρονομιά στο στόχαστρο του πολέμου

Παράλληλα, η UNESCO αποφάσισε να διατηρήσει στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς σε κίνδυνο τρία ακόμη ουκρανικά μνημεία: τον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας στο Κίεβο και τα μοναστηριακά κτίρια, το ιστορικό κέντρο του Λβιβ, το ιστορικό κέντρο της Οδησσού.

Η πολιτιστική κληρονομιά της Ουκρανίας έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022. Το πιο πρόσφατο εμβληματικό μνημείο που επλήγη ήταν ο Καθεδρικός Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κίεβο, ο οποίος υπέστη ζημιές από ρωσικό αεροπορικό πλήγμα τον Ιούνιο.

Την ίδια στιγμή, η Κριμαία αντιμετωπίζει ενεργειακές πιέσεις, καθώς τις τελευταίες εβδομάδες οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν προχωρήσει σε επιθέσεις κατά υποδομών και βυτιοφόρων που τροφοδοτούν τη χερσόνησο. Στις αρχές Ιουνίου, οι τοπικές αρχές κήρυξαν την περιοχή σε περιφερειακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω ελλείψεων σε καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια.

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