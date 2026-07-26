Όταν το «Toy Story 5» συναντά τον Αριστοτέλη: Το μυστικό που θα συγκινούσε τον φιλόσοφο

Snapshot Ο Αριστοτέλης διαχώριζε τον κόσμο σε φυσικά όντα και τεχνητά αντικείμενα, ενώ ανέδειξε την αναλογία ανάμεσα στη φύση και την τέχνη.

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, κάθε αντικείμενο ή ον έχει έναν συγκεκριμένο σκοπό (τέλος) και τίποτα δεν υπάρχει μάταια.

Στο «Toy Story 5», η σχέση μεταξύ παιδιού και παιχνιδιού αναδεικνύεται ως αμοιβαία ολοκλήρωση, όπου το πιο ευγενές είναι το παιχνίδι να βρίσκεται για το παιδί που το χρειάζεται.

Η σειρά «Toy Story» της Pixar προσεγγίζει την αφήγηση με λογική και πολλαπλά νοήματα, σε αντίθεση με τις παραδοσιακές ταινίες της Disney που βασίζονται σε μαγεία και όνειρο.

Ο Αριστοτέλης πιθανώς θα αμφισβητούσε το σύνθημα «Μέχρι το άπειρο και πέρα», καθώς διέκρινε και αποδεχόταν μόνο συγκεκριμένες μορφές απείρου. Snapshot powered by AI

Ο φιλόσοφος του 4ου αιώνα π.Χ., Αριστοτέλης ο Σταγειρίτης, ταξινόμησε σχεδόν τα πάντα. Διέκρινε τέσσερα είδη φυσικών αιτίων, έξι μορφές φυσικής μεταβολής, έξι τύπους πολιτευμάτων, δεκατέσσερις έγκυρους τρόπους παραγωγικών λογικών επιχειρημάτων, δύο περιοχές του σύμπαντος (πάνω και κάτω από τη Σελήνη), δύο βιολογικά βασίλεια, τρία είδη ρητορικής, τρεις πράξεις στις μυθοπλασίες, τρία μέρη των συλλογισμών, τρία είδη φιλίας, δύο τύπους δουλείας, δύο είδη κακίας, δύο μορφές τύχης, τρεις κατηγορίες ουσίας (με τον Θεό ανάμεσά τους), πέντε διανοητικές αρετές του ανθρώπου, πέντε υλικά στοιχεία των σωμάτων, δέκα βασικούς τρόπους κατηγοριοποίησης των όντων και δεκάδες ουράνιες σφαίρες.

Ο μεγάλος «ταξινομητής» του δυτικού πολιτισμού ξεχώρισε επίσης με σαφήνεια δύο κόσμους: τον κόσμο των φυσικών όντων και εκείνον των τεχνητών κατασκευών.

Παρά τη διαχωριστική γραμμή που έθεσε, είναι χαρακτηριστικό του Αριστοτέλη ότι χρησιμοποιούσε συχνά αναλογίες ανάμεσα στη φύση και την τέχνη. Για να εξηγήσει, για παράδειγμα, την ανάπτυξη ενός εμβρύου, μπορούσε να αναφερθεί στη διαδικασία κατασκευής ενός τσεκουριού. Αντίστροφα, για να περιγράψει την αρμονία ανάμεσα στα μέρη ενός λογοτεχνικού έργου, επικαλούνταν τη συνοχή που συναντάται στους ζωντανούς οργανισμούς.

Αυτό το παιχνίδι αναλογιών προκύπτει επειδή ο άνθρωπος, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, ανήκει και στους δύο κόσμους: χάρη στη λογική του κατανοεί τη λειτουργία των τεχνητών αντικειμένων, ενώ ως ζωντανό ον συμμετέχει στα μυστήρια της φύσης.

«Η τέχνη μιμείται τη φύση»

Ο Αριστοτέλης επανέλαβε δύο φράσεις που ταιριάζουν απόλυτα στην εποχή μας.

Η πρώτη: «Η τέχνη μιμείται τη φύση». Η δεύτερη: «Η φύση δεν κάνει τίποτα μάταια».

Η τέχνη ή η τεχνική μιμείται τη φύση επειδή λειτουργεί με σκοπό και όχι τυχαία. Έτσι, ο Αριστοτέλης κατατάσσει από τη μία πλευρά τα φυσικά όντα, που έχουν μέσα τους την αρχή της δημιουργίας τους, και από την άλλη τα αντικείμενα που δημιουργεί ο άνθρωπος και τα οποία δεν μπορούν να αναπαραχθούν από μόνα τους.

Τα ξύλινα κρεβάτια, τα παιχνίδια-δεινόσαυροι, τα τσεκούρια των ξυλοκόπων ή τα γυάλινα παράθυρα δεν μπορούν να γεννήσουν «απογόνους».

Ωστόσο, παρά τη διάκριση ανάμεσα στη φύση και την τεχνητή δημιουργία, ο Αριστοτέλης θεωρούσε ότι τίποτα δεν υπάρχει χωρίς σκοπό. Ο κόσμος των αντικειμένων, είτε αφορά το σπίτι, το εργαστήριο, την πόλη ή την τεχνολογία, μιμείται τη φύση, όπου κάθε ον έχει τη δική του λειτουργία (έργον) και μπορεί να αναπτυχθεί, εφόσον δεν εμποδιστεί από την τύχη.

Για τον Αριστοτέλη, τίποτα στο σύμπαν, ούτε στον ουρανό ούτε στη γη ούτε ακόμη και στο πιο καθημερινό αντικείμενο, δεν στερείται ενός μοναδικού και συγκεκριμένου «γιατί».

Αν ο Αριστοτέλης είχε γράψει για τα παιχνίδια

Ανάμεσα στα προϊόντα της ανθρώπινης δημιουργίας (ποίησις), ο Αριστοτέλης αφιέρωσε ειδικές πραγματείες κυρίως στη ρητορική και τη λογοτεχνία.

Πώς θα είχε άραγε ταξινομήσει τα υπόλοιπα τεχνητά αντικείμενα;

Παρότι η τεχνολογία της εποχής του ήταν απλή σε σύγκριση με τη σημερινή, τα τεχνουργήματα εμφανίζονται παντού στα έργα του: χειρουργικά εργαλεία, πλοία, μαχαίρια και άλλα αντικείμενα.

Κάθε κατασκευή, σύμφωνα με τον φιλόσοφο, έχει ενσωματωμένο έναν σκοπό (τέλος) στη μορφή της. Μερικές φορές ένα αντικείμενο μπορεί να έχει περισσότερες από μία λειτουργίες, αλλά ανάμεσά τους υπάρχει πάντα μία που είναι η πιο «ευγενής».

Το μάθημα του «Toy Story»

Με το πνεύμα του Αριστοτέλη, όπου η χρησιμότητα συνδέεται με την ευγένεια, η κούκλα Gabby Gabby από το «Toy Story 4» έλεγε:

«Το πιο ευγενές πράγμα που μπορεί να κάνει ένα παιχνίδι είναι να βρίσκεται εκεί για ένα παιδί που το χρειάζεται».

Βλέποντας τη νέα ταινία «Toy Story 5», η φράση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερο βάθος.

Μέχρι την πέμπτη περιπέτεια, ο καουμπόης-παιχνίδι Γούντι, η καουμπόισσα Τζέσι, ο αστροναύτης Buzz Lightyear, ο κύριος και η κυρία Potato, η Bo Peep, τα πράσινα εξωγήινα, ο Rex και ο Hamm έχουν αντιμετωπίσει αμέτρητους αντιπάλους.

Στην πορεία απέκτησαν ταυτότητα, άρρηκτα δεμένη με τη λειτουργία τους: είναι παιχνίδια που έχουν ως αποστολή να προσποιούνται ότι είναι άψυχα.

Στο «Toy Story 5», όμως, η ιδέα προχωρά ένα βήμα παραπέρα. Το πιο ευγενές πράγμα που μπορεί να κάνει ένα παιδί είναι να βρίσκεται εκεί και να παίζει με τα παιχνίδια του.

Η Τζέσι, το παιχνίδι-καουμπόισσα, και η μικρή της ιδιοκτήτρια, η Μπόνι, ολοκληρώνονται αμοιβαία. Και οι δύο υπάρξεις ανθίζουν μέσα από τη σχέση τους.

Pixar αντί Disney: δύο διαφορετικοί κόσμοι

Ο Αριστοτέλης δεν έγραψε ποτέ μια πραγματεία για τα παιχνίδια. Ωστόσο, αν το είχε κάνει, ίσως η σειρά «Toy Story» να ήταν ένα ιδανικό παράδειγμα.

Οι ταινίες της Pixar, όπως και οι κλασικές παραγωγές της Disney, αντιπροσωπεύουν δύο διαφορετικές πνευματικές τάσεις.

Οι παλιότερες ταινίες όπως η «Χιονάτη», η «Σταχτοπούτα» και η «Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων» λειτουργούν μέσα από το όνειρο, τη μαγεία και το ασυνείδητο.

Αντίθετα, το «Toy Story» εκφράζει τη δύναμη της λογικής, της ειρωνείας και των πολλαπλών νοημάτων.

Στη Disney επιστρέφουμε στην παιδική ηλικία μέσα από μια σχεδόν μαγική εμπειρία. Στην Pixar, παιδί, νέος και ενήλικας βλέπουν διαφορετικές ταινίες, ανάλογα με την ηλικία και την εμπειρία τους.

Η Disney είναι περισσότερο διονυσιακή. Η Pixar αντιμετωπίζει το θαύμα των ζωντανών παιχνιδιών με το βλέμμα της καθημερινότητας, με μια καθαρή, απολλώνια διαύγεια.

«Μέχρι το άπειρο και πέρα»

Υπάρχει πράγματι συγγένεια ανάμεσα στον Αριστοτέλη και στις ταινίες αυτές.

Ωστόσο, ο Buzz Lightyear επαναλαμβάνει ένα σύνθημα που ίσως θα προβλημάτιζε τον μεγάλο φιλόσοφο:

«Μέχρι το άπειρο και πέρα!»

Δεν είναι βέβαιο ότι ο Αριστοτέλης θα αποδεχόταν αυτή τη φράση. Ίσως θεωρούσε ότι η έννοια του άπειρου είναι προβληματική και παιδαγωγικά παραπλανητική.

Ο φιλόσοφος διέκρινε δύο μορφές απείρου: το «εν ενεργεία άπειρο», το οποίο απέρριπτε, και μια άλλη μορφή που αποδεχόταν υπό προϋποθέσεις.

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