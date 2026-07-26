Θερινές εκπτώσεις: Τι πρέπει να προσέξετε με τις προσφορές

Μέχρι πότε διαρκούν οι θερινές εκπτώσεις

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Θερινές εκπτώσεις: Τι πρέπει να προσέξετε με τις προσφορές
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι θερινές εκπτώσεις διαρκούν έως τις 31 Αυγούστου.
  • Οι επιχειρήσεις πρέπει να αναγράφουν σαφώς την αρχική και τη μειωμένη τιμή των προϊόντων, με την αρχική τιμή να βασίζεται στη χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών ή 10 ημερών για νέα προϊόντα.
  • Η αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης είναι προαιρετική, αλλά όταν αφορά πάνω από το 60% των προϊόντων, το ποσοστό πρέπει να φαίνεται υποχρεωτικά στη βιτρίνα.
  • Τα καταστήματα stock ή outlet οφείλουν να διαγράφουν την παλιά τιμή και να εμφανίζουν καθαρά τη νέα, χαμηλότερη τιμή.
  • Οι καταναλωτές πρέπει να ξεχωρίζουν μεταξύ «εκπτώσεων» που αφορούν προϊόντα της τρέχουσας σεζόν και «προσφορών» για παλαιότερες περιόδους, όπου οι τελευταίες συνοδεύονται από μεγαλύτερες μειώσεις αλλά και περιορισμούς αλλαγών.
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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι θερινές εκπτώσεις στα καταστήματα, με τον εμπορικό κόσμο να ελπίζει σε ενίσχυση του τζίρου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η εκπτωτική περίοδος θα διαρκέσει έως τις 31 Αυγούστου, ενώ ήδη πολλές επιχειρήσεις προσφέρουν σημαντικές μειώσεις τιμών, κυρίως σε είδη ένδυσης και υπόδησης.

Τι ισχύει με τιμές και προσφορές

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο στο λιανεμπόριο, στις θερινές εκπτώσεις υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν οι επιχειρήσεις σε κλάδους όπως ένδυση και υπόδηση. Αναλυτικά:

  • Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναγράφουν με σαφήνεια τόσο την αρχική όσο και τη νέα, μειωμένη τιμή των προϊόντων, είτε πάνω στα είδη είτε στα ράφια.
  • Ως αρχική τιμή θεωρείται η χαμηλότερη τιμή στην οποία πωλήθηκε το προϊόν κατά τις τελευταίες 30 ημέρες ή κατά τις τελευταίες 10 ημέρες, εφόσον το προϊόν κυκλοφορεί λιγότερο από έναν μήνα.
  • Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης, όπως «-50%», είναι προαιρετική. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείται, πρέπει να γίνεται σαφές ότι πρόκειται για έκπτωση.
  • Σε περιπτώσεις όπου οι εκπτώσεις αφορούν πάνω από το 60% των προϊόντων ενός καταστήματος, το ποσοστό πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στη βιτρίνα. Αν υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά ανά κατηγορία προϊόντων, πρέπει να αναφέρεται το εύρος των εκπτώσεων, όπως π.χ. «από 15% έως 45%».
  • Τα καταστήματα τύπου stock ή outlet πρέπει να διαγράφουν την παλιά τιμή και να εμφανίζουν ευκρινώς τη νέα, χαμηλότερη τιμή.

Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

Οι ειδικοί συστήνουν στους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις αγορές τους την περίοδο των θερινών εκπτώσεων 2026 και να γνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ «εκπτώσεων» και «προσφορών».

Σημειώνεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν συνήθως προϊόντα της τρέχουσας σεζόν, ενώ οι προσφορές σχετίζονται κυρίως με είδη παλαιότερων περιόδων και συνοδεύονται συχνά από πολύ μεγαλύτερες μειώσεις τιμών. Στις προσφορές πρέπει να αναγράφονται η αρχική και η τελική τιμή και όχι απαραίτητα το ποσοστό έκπτωσης, ενώ αρκετές φορές δεν επιτρέπονται αλλαγές.

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