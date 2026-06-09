Μοναδική παράσταση φωτός - Το viral βίντεο της νυχτερινής καταιγίδας που λάμπει

Μοναδικά πλάνα από ένα φυσικό φαινόμενο μεγάλης κλίμακας που καταγράφηκε πάνω από τον ανοιχτό ωκεανό έχουν γίνει δημοφιλή στα κοινωνικά δίκτυα.

Ένα ισχυρό υπερκύτταρο καταιγίδας έκανε ένα έντονο σόου φωτός, φωτίζοντας συνεχώς τις πυκνές μάζες των νεφών από το εσωτερικό με πολλές αστραπές.

Όπως αναφέρει η διαδικτυακή κοινότητα «Amazing Nature» στο κοινωνικό δίκτυο X, ένα γιγάντιο υπερκύτταρο σχηματίστηκε πάνω από τον ωκεανό, μετατρέποντας τη νυχτερινή καταιγίδα σε ένα μεγάλης κλίμακας σόου φωτός.

Το δημοσιευμένο βίντεο δείχνει πώς ισχυρές εσωτερικές ηλεκτρικές εκκενώσεις φωτίζουν συνεχώς τεράστια σύννεφα κεραυνών, δημιουργώντας το αποτέλεσμα της λάμψης τους από το εσωτερικό.

«Τεράστιες υπερκυψέλες φωτίζουν τα σύννεφα από μέσα. Η Γη ζωντανεύει!» αναφέρει η περιγραφή του viral βίντεο.

?Outstanding light show over the ocean. ⛈️⚡️



Massive supercells illuminating the clouds from within. The Earth is alive!pic.twitter.com/Znit7e7zHK

— Amazing Nature (@AmazingNature00) June 9, 2026



Η φυσική εξήγηση αυτού του φαινομένου έγκειται στην υψηλή συγκέντρωση ηλεκτρικών φορτίων στο εσωτερικό του μετωπικού συστήματος καταιγίδας, όταν οι αστραπές δεν ξεπερνούν τα όρια της νεφελώδους δομής, αλλά τη φωτίζουν επανειλημμένα από μέσα, δημιουργώντας ένα οπτικό υπερθέαμα.