Λίβανος: Τουλάχιστον 11 νεκροί την Τρίτη εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων στην Τύρο

Snapshot Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 44 τραυματίστηκαν από δύο ισραηλινά πλήγματα στην Τύρο του Λιβάνου την Τρίτη.

Το ισραηλινό πλήγμα στην τοποθεσία Αλ Μπας προκάλεσε 3 νεκρούς και 9 τραυματίες.

Πριν από αυτό, αεροπορική επίθεση στην συνοικία Αλ Μασάκεν προκάλεσε 8 νεκρούς και 35 τραυματίες, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά και 6 γυναίκες.

Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου επιβεβαιώνει τα θύματα και τραυματίες από τις ισραηλινές επιθέσεις.

Οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται στο νότιο Λίβανο, εντείνοντας την ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον 11 νεκροί και 44 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός δύο ισραηλινών πληγμάτων την Τρίτη στην περιοχή της Τύρου, στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Ειδικότερα, ισραηλινή επίθεση στην τοποθεσία Αλ Μπας στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό εννέα άλλων, όπως αναφέρει το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό.

Είχε προηγηθεί αεροπορικό πλήγμα στη συνοικία Αλ Μασάκεν της Τύρου, με απολογισμό οκτώ νεκρούς και 35 τραυματίες, ανάμεσά τους τρία παιδιά και έξι γυναίκες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.