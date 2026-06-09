Ο Πάπας Λέων παίζει μπάλα: Στηρίζει ΗΠΑ στο Παγκόσμιο Κύπελλο - Προτιμά Μπαρτσελόνα ή Ρεάλ;

Νέοι παίζουν ποδόσφαιρο κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Πάπα Λέοντα XIV και την ενοριακή κοινότητα στο στάδιο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» στη Μαδρίτη της Ισπανίας, τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026

Εξομολογητική διάθεση για τις ποδοσφαιρικές προτιμήσεις του είχε ο Πάπας Λέων προς τους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στην πτήση προς τη Μαδρίτη, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στην Ισπανία.

Ενόψει της έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις ΗΠΑ, ο αμερικανικής καταγωγής Πάπας δεν έκρυψε την προτίμησή του.

«Σίγουρα θα υποστηρίξω τις ΗΠΑ στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά δεν ξέρω πόσα παιχνίδια θα προλάβω να δω», αστειεύτηκε ο Ποντίφικας μιλώντας στους δημοσιογράφους.

Ρεάλ Μαδρίτης ή Μπαρτσελόνα;

Στη συνέχεια, πιεζόμενος από τους Ισπανούς δημοσιογράφους, ο Ποντίφικας παραδέχτηκε, σχετικά με το αν προτιμά τη Ρεάλ Μαδρίτης ή τη Μπαρτσελόνα: «Αυτό είναι εύκολο, ο Πάπας υποστηρίζει όλες τις ομάδες. Ωστόσο, είμαι της Ρεάλ Μαδρίτης».

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Ο Πάπας Λέων XIV σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων που τον γνωρίζουν εδώ και χρόνια, είναι οπαδός της AS Roma και βρισκόταν συχνά στους αγώνες, με την τελευταία του παρουσία στο γήπεδο να χρονολογείται τον Σεπτέμβριο του 2019, όταν παρακολούθησε τη νίκη της Ρόμα με 4-2 επί της US Sassuolo.

Εκτός από το ποδόσφαιρο, ο Λέων XIV είναι γνωστός για το πάθος του για το τένις, άθλημα που ο ίδιος έπαιζε για πολλά χρόνια.