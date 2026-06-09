Επιβάτες πτήσης εγκαταλείφθηκαν σε παγωμένη απομακρυσμένη πόλη, 2.000 μίλια από τον τελικό προορισμό

Οδυνηρές αναμνήσεις από τις διακοπές τους στο Μεξικό απέκτησαν οι περίπου 4000 επιβάτες μίας πτήσης από το Κανκούν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Την εφιαλτική εμπειρία του περιέγραψε ένας από τους επιβάτες στο gbnews. Ο κ. Στόκφορντ, όπως αναφέρεται το όνομά του, ταξίδευε με πτήση της TUI, επιστρέφοντας στο Μάντσεστερ μετά από τις οικογενειακές διακοπές στο Μεξικό με τη σύζυγό του και τις 4 κόρες τους.

Ωστόσο, η πτήση πήρε απρόβλεπτη τροπή, όταν ένας επιβάτης επέδειξε επιθετική και ανησυχητική συμπεριφορά, τρομοκρατώντας τους υπόλοιπους.

Το επεισόδιο είχε ως αποτέλεσμα, το Boeing 787-9 να ανακατευθυνθεί στο Γκάντερ, μια μικρή πόλη στη Νέα Γη του Καναδά, όπου η αστυνομία συνέλαβε τον ταραχοποιό.

Το πλήρωμα καμπίνας, με τη βοήθεια ενός γιατρού που βρισκόταν μεταξύ των επιβατών, κατάφερε να ακινητοποιήσει τον άνδρα αφού η συμπεριφορά του επιδεινώθηκε.

Όταν το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο Γκάντερ τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, οι επιβάτες βίωσαν ένα άμεσο σοκ μόλις βγήκαν από το αεροπλάνο.

Έχοντας φύγει από το Μεξικό, όπου οι θερμοκρασίες έφταναν τους 32 °C, οι ταξιδιώτες βρέθηκαν σε θερμοκρασία μόλις 3 °C φορώντας σορτς, μπλουζάκια και καλοκαιρινά ρούχα, εντελώς ακατάλληλα για το καναδικό κλίμα.

Παρά τις διαβεβαιώσεις του κυβερνήτη ότι θα «φροντίζονταν» οι επιβάτες με μεταφορά, δωρεάν διαμονή και γεύματα, αυτές οι υποσχέσεις αποδείχθηκαν γρήγορα κενές.

Σχεδόν 400 ταξιδιώτες αποβιβάστηκαν περιμένοντας την κατάλληλη υποστήριξη, μόνο για να αντιμετωπίσουν αυτό που ο κ. Στόκφορντ περιέγραψε ως πολυάριθμα προβλήματα και ελάχιστη επικοινωνία από την τουριστική εταιρεία καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας τους.

Οι ρυθμίσεις μεταφοράς αποδείχθηκαν εντελώς ανεπαρκείς για τους εγκλωβισμένους παραθεριστές, καθώς η Tui διέθεσε μόνο ένα μικρό λεωφορείο 12 θέσεων για τη μεταφορά περίπου 360 επιβατών σε ξενοδοχεία που βρίσκονταν αρκετά χιλιόμετρα μακριά.



Μετά από τρίωρη αναμονή, η οικογένεια έφτασε τελικά στο κατάλυμά της, μόνο για να ανακαλύψει ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το δωμάτιο για λιγότερο από τέσσερις ώρες, καθώς τα τοπικά ξενοδοχεία ήταν σε μεγάλο βαθμό πλήρη λόγω μιας εκδήλωσης στην πόλη.

Κατά την επιστροφή τους στο αεροδρόμιο του Γκάντερ την Παρασκευή, οι επιβάτες έμαθαν ότι τους περίμενε μια περαιτέρω αναμονή 14 ωρών πριν από την αναχώρηση.



Η πτήση αρχικά επρόκειτο να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ περίπου στις 7.15 π.μ. την Παρασκευή, όμως η οικογένεια δεν έφτασε στο σπίτι της μέχρι το Σάββατο.

Ο επιχειρηματίας δήλωσε ότι η εμπειρία αυτή του άφησε μόνιμα σημάδια, με οικονομικές απώλειες τόσο για τον ίδιο όσο και για τη σύζυγό του.