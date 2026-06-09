Μουντιάλ 2026 - Ιράν: «Αν δούμε άλλη σημαία ή ακουστούν συνθήματα, θα διακόψουμε τον αγώνα»

Snapshot Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ την παραμονή κάθε αγώνα του Μουντιάλ 2026 για να αγωνιστεί στο Λος Άντζελες και το Σιάτλ.

Ο υπουργός Αθλητισμού του Ιράν προειδοποίησε ότι η ομάδα θα διακόψει τον αγώνα αν εμφανιστούν άλλες σημαίες ή ακουστούν ακατάλληλα συνθήματα στα γήπεδα.

Η ευθύνη για την αποκατάσταση της τάξης σε περίπτωση παραβάσεων θα βαρύνει τους διοργανωτές των αγώνων.

Οι Ιρανοί παίκτες εξασφάλισαν τις βίζες τους και βρίσκονται στην Τιχουάνα του Μεξικού, ενώ μέρος του τεχνικού επιτελείου δεν έχει λάβει ακόμα βίζες.

Το Ιράν θα δώσει τα τρία πρώτα παιχνίδια του Μουντιάλ 2026 στις ΗΠΑ, απέναντι σε Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτο. Snapshot powered by AI

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν, της οποίας η βάση προετοιμασίας για το Μουντιάλ 2026 βρίσκεται στο Μεξικό, θα ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες την παραμονή του πρώτου αγώνα της απέναντι στη Νέα Ζηλανδία, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 15 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη (9/6) ο εκπρόσωπος της ιρανικής ομοσπονδίας.

«Η αποστολή της ομάδας θα μεταβεί στις ΗΠΑ με ναυλωμένη πτήση. Η ομάδα θα μετακινηθεί στην πόλη διεξαγωγής (Λος Άντζελες) μία ημέρα πριν από τον αγώνα με τη Νέα Ζηλανδία και για τους δύο επόμενους αγώνες θα βρισκόμαστε εκεί δύο ημέρες πριν από τη σέντρα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ιρανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Μεχντί Αλαβί, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Isna.

Σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή των αγώνων, ο υπουργός Αθλητισμού του Ιράν, Αχμάντ Ντογιαμαλί, απηύθυνε προειδοποίηση προς τους διοργανωτές. «Εάν στα γήπεδα όπου αγωνιζόμαστε δούμε σημαία ή σύμβολο άλλο από εκείνο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν ή αν ακουστούν συνθήματα που δεν συνάδουν με τους κανονισμούς, ο υπεύθυνος της ομάδας θα έχει την υποχρέωση να διακόψει τον αγώνα», δήλωσε, σύμφωνα με το πρακτορείο Irna.

Και πρόσθεσε ότι «θα εναπόκειται στους διοργανωτές να αποκαταστήσουν την κατάσταση».

Μετά από μια περίοδο αβεβαιότητας σχετικά με τη συμμετοχή τους στο πλαίσιο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι παίκτες τελικά εξασφάλισαν τις βίζες τους, σε αντίθεση με μέρος του τεχνικού επιτελείου. Έφτασαν την Κυριακή στη βάση προετοιμασίας τους στην Τιχουάνα του Μεξικού, η οποία συνδιοργανώνει το Μουντιάλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά.

Το Ιράν πρέπει να δώσει τα τρία πρώτα παιχνίδια του στις ΗΠΑ: στις 15 Ιουνίου απέναντι στη Νέα Ζηλανδία στο Λος Άντζελες, στις 21 Ιουνίου απέναντι στο Βέλγιο στην ίδια πόλη της Καλιφόρνιας και στις 26 Ιουνίου απέναντι στην Αίγυπτο στο Σιάτλ.

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