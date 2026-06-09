Καλοκαίρι στο Μοναστηράκι Ρεθύμνου: Τρεις μεγάλες βραδιές που δεν πρέπει να χάσετε

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Κόκκινος Χάρακας» διοργανώνει τρεις ξεχωριστές εκδηλώσεις για αυτό το καλοκαίρι και φέρνει στο χωριό μερικά από τα πιο αγαπημένα ονόματα της κρητικής μουσικής σκηνής.

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