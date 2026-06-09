Καλοκαίρι στο Μοναστηράκι Ρεθύμνου: Τρεις μεγάλες βραδιές που δεν πρέπει να χάσετε
Για ακόμη μια χρονιά το Μοναστηράκι Αμαρίου ετοιμάζεται να γίνει ο απόλυτος προορισμός για όσους αγαπούν την αυθεντική κρητική διασκέδαση.
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Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Κόκκινος Χάρακας» διοργανώνει τρεις ξεχωριστές εκδηλώσεις για αυτό το καλοκαίρι και φέρνει στο χωριό μερικά από τα πιο αγαπημένα ονόματα της κρητικής μουσικής σκηνής.
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