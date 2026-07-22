Βολουδάκη: Δεν έχουμε ταυτοτικό πρόβλημα στη ΝΔ - Κουφονικολάκου: Εισόδημα 100.000 είναι μεσαία τάξη

Η υφυπουργός Μετανάστευσης, Σέβη Βολουδάκη και η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεώνη Κουφονικολάκου, στο Meeting Point με την Όλγα Τρέμη 

Όλγα Τρέμη

Βολουδάκη: Δεν έχουμε ταυτοτικό πρόβλημα στη ΝΔ - Κουφονικολάκου: Εισόδημα 100.000 είναι μεσαία τάξη
MEETING POINT
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη εκφράζει βεβαιότητα για αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές, απορρίπτοντας κυβερνητικές συνεργασίες.
  • Η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Θεώνη Κουφονικολάκου τονίζει την ανάγκη στήριξης της μεσαίας τάξης και θεωρεί μεσαία τάξη εισόδημα 100.000 ευρώ από μισθωτή εργασία.
Snapshot powered by AI

Πεπεισμένη ότι η Νέα Δημοκρατία θα πετύχει την αυτοδυναμία και στις επόμενες εκλογές, δηλώνει η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, απορρίπτοντας σενάρια κυβερνητικών συνεργασιών. Στο ίδιο μοτίβο, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεώνη Κουφονικολάκου, ξεκαθαρίζει ότι οι κυβερνητικές συνεργασίες δεν αφορούν την ΕΛ.Α.Σ., η οποία θέλει να στηριχτεί στις δικές της δυνάμεις.

Σε μια ζωηρή συζήτηση στο Meeting Point του Newsbomb, οι κυρίες Βολουδάκη και Κουφονικολάκου μιλούν για την ακρίβεια, τα σκάνδαλα, καθώς και το πολιτικό στίγμα των κομμάτων τους και πώς αυτό μεταφράζεται από τους ψηφοφόρους. Δημοσκοπικά στοιχεία, τα οποία τροφοδότησαν τη συζήτηση, παρουσίασε ο επιστημονικός διευθυντής της Prorata, Άγγελος Σεριάτος.

«Δεν έχουμε ταυτοτικό πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Ξέρουμε, η ΝΔ είναι φιλελεύθερη κεντροδεξιά παράταξη, που σημαίνει ότι δίνουμε μεγάλη έμφαση και στην ελεύθερη οικονομία και αγορά, αλλά και στο κοινωνικό κράτος. Άρα, όλες οι πολιτικές μας από το 2019 μέχρι σήμερα, είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό δεν σημαίνει, ότι δεν υπάρχουν περιθώρια να αλλάξουν ή να γίνουν περισσότερα πράγματα. Για παράδειγμα, η μάχη με την ακρίβεια είναι συνεχόμενη και διαρκής» σημειώνει η υφυπουργός Μετανάστευσης.

Απαντώντας στο ερώτημα για το πώς η ΕΛ.Α.Σ. θα αποκαταστήσει τους δεσμούς και την εμπιστοσύνη με τη μεσαία τάξη, η κυρία Κουφονικολάκου υποστηρίζει ότι «υπάρχει μέρος της μεσαίας τάξης, παρά τις πολύ σκληρές αποφάσεις που λήφθηκαν κατά την περίοδο διακυβέρνησης 2015-19, που αναγνωρίζει ότι για πρώτη φορά η χώρα κατάφερε να εξυγιανθεί δημοσιονομικά. Ήταν η πρώτη φορά που βγήκε η χώρα από τα μνημόνια». Εκτός μνημονιακής περιόδου πλέον, η πρόθεση της ΕΛ.Α.Σ. είναι «όχι απλά η αποκατάσταση, αλλά δρομολόγηση όλων εκείνων των μέτρων που θα βοηθήσουν την κοινωνία να αναπτυχθεί. Τι λέμε; Πρώτο βασικό ζήτημα: ανακούφιση της μισθωτής εργασίας από το φορολογικό βάρος». Και συνεχίζει: «Τη μεσαία τάξη δεν την βλέπουμε με αμιγώς οικονομικά κριτήρια. Για εμάς, 100.000 εισόδημα από μισθωτή εργασία είναι μεσαία τάξη και χρήζει προστασίας. Δίνω μία τάξη μεγέθους για να γίνω σαφής».

Σε υψηλούς τόνους γίνεται η συζήτηση περί σκανδάλων, με τη Σέβη Βολουδάκη να τονίζει: «Εμείς καταδικασμένους υπουργούς δεν έχουμε και απάντηση σαφή για τους ποινικούς κώδικες δεν έχω πάρει».

«Εμείς δεν έχουμε καθόλου πολιτικά πρόσωπα, τα οποία να έχουν εμπλακεί σε διασπάθιση ή κακοδιαχείριση δημοσίου χρήματος» απαντά η Θεώνη Κουφονικολάκου.

«Δεν είστε καινούριο κόμμα, δεν είστε παρθενογένεση και αυτό θα προκύψει, όχι μόνο από τον αρχηγό σας, αλλά και από το πώς θα καταλήξετε σε υποψήφιους» προσθέτει η υφυπουργός Μετανάστευσης, αναφερόμενη και στις παραιτήσεις βουλευτών από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.

Δείτε την εκπομπή Meeting Point με την Όλγα Τρέμη και καλεσμένες τη Σέβη Βολουδάκη και τη Θεώνη Κουφονικολάκου:

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:31NEWSBOMB

Καύσωνας: Έφτασε στους 43,5°C η θερμοκρασία - Οι 8 πιο θερμές περιοχές

18:24ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σοβαρό τροχαίο στα Ποντικιανά – Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε ελιά, εγκλωβίστηκαν δύο άτομα

18:23ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη για τις πυρκαγιές στην Καλαβρία: Εμπρηστές έδεναν υφάσματα σε γάτες και τους έβαζαν φωτιά

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Πολεμικό Ναυτικό: Ποιες κατηγορίες καλούνται για κατάταξη με τη 2026 Γ’ ΕΣΣΟ – Όλες οι λεπτομέρειες

18:10MEETING POINT

Βολουδάκη: Δεν έχουμε ταυτοτικό πρόβλημα στη ΝΔ - Κουφονικολάκου: 100.000 εισόδημα είναι μεσαία τάξη και χρήζει προστασίας

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Μυρτώ της Πάρου – «Θα σπρώχνω το καρότσι σου με όλη τη δύναμή μου»: Η συγκινητική ανάρτηση της μητέρας της

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Φωτιά στην Περαχώρα της λίμνης Βουλιαγμένης

18:00ΥΓΕΙΑ

Αυξάνεται το χάσμα ανάμεσα σε χρόνια ζωής και χρόνια καλής υγείας: Τι έδειξε παγκόσμια έρευνα

17:58ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Προπηλάκισαν και έφτυσαν τον πρωθυπουργό Μαγιάρ στον δρόμο - Βίντεο

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Μια νεκρή από ουκρανικό πλήγμα στις αποθήκες της Wildberries στη Ρωσία - Πούτιν: Αδύνατο να μας βλάψουν

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Καλλιγάτα

17:44LIFESTYLE

Όταν η Μαίρη Λίντα έκανε τη Μαρία Κάλλας να «υποκλιθεί» στο ταλέντο της και τον Λευκό Οίκο να την αποθεώσει

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στη Νέα Τένεδο

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονίες δικηγόρων: Από τον Σταύρο Γεωργίου στον Δημήτρη Ζαφειρόπουλο και τον Σπύρο Ιωάννου - Η απόπειρα κατά του Γιώργου Αντωνόπουλου

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Παραμένουν χωρίς ρεύμα από το κέντρο της Αθήνας μέχρι Σπάτα και Πικέρμι – Οι εκτιμώμενες ώρες αποκατάστασης

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε δύο 18χρονους για μολότοφ στη συγκέντρωση για τα Τέμπη τον Φεβρουάριο

17:08LIFESTYLE

Μαίρη Λίντα: Κατσαρός, Μητσιάς, Πολυκανδριώτης αποχαιρετούν το «αηδόνι» του λαϊκού τραγουδιού

16:56ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ο ακραίος καύσωνας οδήγησε σε 5.764 θανάτους πάνω από το αναμενόμενο – Η χειρότερη εικόνα μετά το 2003

16:56ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εισαγγελική πρόταση να παραπεμφθούν ο Τριαντόπουλος, ο Αγοραστός και άλλοι σε δίκη για το «μπάζωμα» στα Τέμπη

16:53ΚΟΣΜΟΣ

«Νόμιζα ότι θα μείνουμε παγιδευμένοι»: Σε εφιάλτη μετατράπηκε η ξενάγηση με βάρκα σε σπήλαιο της Ιταλίας για δύο τουρίστες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Γιατί δεν έδρασαν ακόμη οι καταβάτες άνεμοι - Το φαινόμενο Foehn, ο γνωστός Λίβας

14:03ΚΟΣΜΟΣ

'Ελον Μασκ: Λέει «ναι» σε πρόταση 100 εκατ.δολαρίων για να γυριστεί η «Οδύσσεια» στα ελληνικά με σκηνοθέτη τον Μελ Γκίμπσον

14:56WHAT THE FACT

Ένα γιγάντιο «φαράγγι» άνοιξε στον Ήλιο - Τι σημαίνει αυτό για τον πλανήτη μας

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Παραμένουν χωρίς ρεύμα από το κέντρο της Αθήνας μέχρι Σπάτα και Πικέρμι – Οι εκτιμώμενες ώρες αποκατάστασης

16:53ΚΟΣΜΟΣ

«Νόμιζα ότι θα μείνουμε παγιδευμένοι»: Σε εφιάλτη μετατράπηκε η ξενάγηση με βάρκα σε σπήλαιο της Ιταλίας για δύο τουρίστες

15:44WHAT THE FACT

Υγρασία στον τοίχο: Το κόλπο με το αλουμινόχαρτο για να βρείτε την πηγή του προβλήματος

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Μυρτώ της Πάρου – «Θα σπρώχνω το καρότσι σου με όλη τη δύναμή μου»: Η συγκινητική ανάρτηση της μητέρας της

19:53ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ξεσπά ιερέας για κλήσεις που «έκοψε» η αστυνομία σε πιστούς ανήμερα της Αγίας Μαρίνας στην Ηλιούπολη - «Θα τα πληρώσει το εκκλησιαστικό συμβούλιο»

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Δικαστική ανατροπή σε υπόθεση χάκερ που «άδειασαν» το e-banking ζευγαριού - Το Πρωτοδικείο υποχρεώνει την τράπεζα να αποζημιώσει τα θύματα

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Από τις υποθέσεις Άλεξ κι Άννυς στη 17Ν και στην εξαφάνιση Άνθη - Οι μεγάλες υποθέσεις που χειρίστηκε ο δολοφονημένος ποινικολόγος

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Η ανακοίνωση της Ένωσης Ποινικολόγων και Μάχιμων Δικηγόρων για τον θάνατό του

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και στον θώρακα δέχθηκε ο Σταύρος Γεωργίου - Εξαφανισμένο το κινητό του

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονίες δικηγόρων: Από τον Σταύρο Γεωργίου στον Δημήτρη Ζαφειρόπουλο και τον Σπύρο Ιωάννου - Η απόπειρα κατά του Γιώργου Αντωνόπουλου

16:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Ένας ξεχωριστός σταρ και άνθρωπος: Ο Χουάντσο ανέβηκε σε σκάφος θαυμαστών στην Κρήτη! (Video)

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Φωτιά στην Περαχώρα της λίμνης Βουλιαγμένης

17:44LIFESTYLE

Όταν η Μαίρη Λίντα έκανε τη Μαρία Κάλλας να «υποκλιθεί» στο ταλέντο της και τον Λευκό Οίκο να την αποθεώσει

13:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αλέξης Σταμάτης: Το σπαρακτικό μήνυμα της Μπέτυς Αρβανίτη για τον γιο της - «Μεγαλώσαμε μαζί»

16:56ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εισαγγελική πρόταση να παραπεμφθούν ο Τριαντόπουλος, ο Αγοραστός και άλλοι σε δίκη για το «μπάζωμα» στα Τέμπη

09:00LIFESTYLE

Zendaya: Γιατί τα σκουλαρίκια των 2.700 ετών που φόρεσε για την «Οδύσσεια» προκάλεσαν αντιδράσεις

15:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από πότε έρχεται η ραγδαία αλλαγή με κεραυνούς, χαλάζι, ισχυρούς ανέμους και βροχές - Πού θα εμφανιστούν εντονότερα φαινόμενα - Χάρτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ