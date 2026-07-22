Βολουδάκη: Δεν έχουμε ταυτοτικό πρόβλημα στη ΝΔ - Κουφονικολάκου: Εισόδημα 100.000 είναι μεσαία τάξη

Snapshot Η υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη εκφράζει βεβαιότητα για αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές, απορρίπτοντας κυβερνητικές συνεργασίες.

Η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Θεώνη Κουφονικολάκου τονίζει την ανάγκη στήριξης της μεσαίας τάξης και θεωρεί μεσαία τάξη εισόδημα 100.000 ευρώ από μισθωτή εργασία. Snapshot powered by AI

Πεπεισμένη ότι η Νέα Δημοκρατία θα πετύχει την αυτοδυναμία και στις επόμενες εκλογές, δηλώνει η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, απορρίπτοντας σενάρια κυβερνητικών συνεργασιών. Στο ίδιο μοτίβο, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεώνη Κουφονικολάκου, ξεκαθαρίζει ότι οι κυβερνητικές συνεργασίες δεν αφορούν την ΕΛ.Α.Σ., η οποία θέλει να στηριχτεί στις δικές της δυνάμεις.

Σε μια ζωηρή συζήτηση στο Meeting Point του Newsbomb, οι κυρίες Βολουδάκη και Κουφονικολάκου μιλούν για την ακρίβεια, τα σκάνδαλα, καθώς και το πολιτικό στίγμα των κομμάτων τους και πώς αυτό μεταφράζεται από τους ψηφοφόρους. Δημοσκοπικά στοιχεία, τα οποία τροφοδότησαν τη συζήτηση, παρουσίασε ο επιστημονικός διευθυντής της Prorata, Άγγελος Σεριάτος.

«Δεν έχουμε ταυτοτικό πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Ξέρουμε, η ΝΔ είναι φιλελεύθερη κεντροδεξιά παράταξη, που σημαίνει ότι δίνουμε μεγάλη έμφαση και στην ελεύθερη οικονομία και αγορά, αλλά και στο κοινωνικό κράτος. Άρα, όλες οι πολιτικές μας από το 2019 μέχρι σήμερα, είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό δεν σημαίνει, ότι δεν υπάρχουν περιθώρια να αλλάξουν ή να γίνουν περισσότερα πράγματα. Για παράδειγμα, η μάχη με την ακρίβεια είναι συνεχόμενη και διαρκής» σημειώνει η υφυπουργός Μετανάστευσης.

Απαντώντας στο ερώτημα για το πώς η ΕΛ.Α.Σ. θα αποκαταστήσει τους δεσμούς και την εμπιστοσύνη με τη μεσαία τάξη, η κυρία Κουφονικολάκου υποστηρίζει ότι «υπάρχει μέρος της μεσαίας τάξης, παρά τις πολύ σκληρές αποφάσεις που λήφθηκαν κατά την περίοδο διακυβέρνησης 2015-19, που αναγνωρίζει ότι για πρώτη φορά η χώρα κατάφερε να εξυγιανθεί δημοσιονομικά. Ήταν η πρώτη φορά που βγήκε η χώρα από τα μνημόνια». Εκτός μνημονιακής περιόδου πλέον, η πρόθεση της ΕΛ.Α.Σ. είναι «όχι απλά η αποκατάσταση, αλλά δρομολόγηση όλων εκείνων των μέτρων που θα βοηθήσουν την κοινωνία να αναπτυχθεί. Τι λέμε; Πρώτο βασικό ζήτημα: ανακούφιση της μισθωτής εργασίας από το φορολογικό βάρος». Και συνεχίζει: «Τη μεσαία τάξη δεν την βλέπουμε με αμιγώς οικονομικά κριτήρια. Για εμάς, 100.000 εισόδημα από μισθωτή εργασία είναι μεσαία τάξη και χρήζει προστασίας. Δίνω μία τάξη μεγέθους για να γίνω σαφής».

Σε υψηλούς τόνους γίνεται η συζήτηση περί σκανδάλων, με τη Σέβη Βολουδάκη να τονίζει: «Εμείς καταδικασμένους υπουργούς δεν έχουμε και απάντηση σαφή για τους ποινικούς κώδικες δεν έχω πάρει».

«Εμείς δεν έχουμε καθόλου πολιτικά πρόσωπα, τα οποία να έχουν εμπλακεί σε διασπάθιση ή κακοδιαχείριση δημοσίου χρήματος» απαντά η Θεώνη Κουφονικολάκου.

«Δεν είστε καινούριο κόμμα, δεν είστε παρθενογένεση και αυτό θα προκύψει, όχι μόνο από τον αρχηγό σας, αλλά και από το πώς θα καταλήξετε σε υποψήφιους» προσθέτει η υφυπουργός Μετανάστευσης, αναφερόμενη και στις παραιτήσεις βουλευτών από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.

Δείτε την εκπομπή Meeting Point με την Όλγα Τρέμη και καλεσμένες τη Σέβη Βολουδάκη και τη Θεώνη Κουφονικολάκου:

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