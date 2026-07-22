Ξεσπά ο Τάκης Σαγιώρ για την Μαίρη Λίντα: «Σιχαίνομαι αυτούς που βγαίνουν και μυξοκλαίνε»

Στο πένθος «βύθισε» τον καλλιτεχνικό κόσμο αλλά και όλη την Ελλάδα ο θάνατος της σπουδαίας κυρίας του ελληνικού τραγουδιού, Μαίρης Λίντα, σε ηλικία 91 ετών.

Από το πρωί της Τετάρτης (22/7) που γνωστοποιήθηκε από το Γηροκομείο Αθηνών η δυσάρεστη είδηση, πλήθος εκπροσώπων του πολιτικού, του καλλιτεχνικού και του δημοσιογραφικού κόσμου αποχαιρέτησαν το «αηδόνι» του λαϊκού τραγουδιού.

Με τη σειρά του, ο Τάκης Σαγιώρ, στενός φίλος της Μαίρης Λίντα - με την οποία είχε φτάσει κοντά στον γάμο, αφού είχαν αρραβωνιαστεί - προχώρησε σε μία ανάρτηση κόλαφο, με αφορμή τις δημόσιες δηλώσεις επωνύμων για την σπουδαία ερμηνεύτρια.

Η ανάρτηση του Τάκη Σαγιώρ:

«Ζητώ συγγνώμη απο τα κανάλια και τους δημοσιογράφους που μου τηλεφωνούν να βγω(και δεν δέχομαι)να μιλήσω για τη Μαίρη Λίντα (που έφυγε απο τον μάταιο τούτο κόσμο σήμερα το πρωί ) η σπουδαία αυτή καλλιτέχνης επί 60 χρόνια θριάμβευσε στον χώρο της μουσικής! Ερμήνευσε μεγάλες διαχρονικές επιτυχίες των μεγαλύτερων μουσικών και στιχουργών της Ελλάδας...

Όλοι οι Έλληνες αγάπησαν αυτή την φωνή! Αυτό πρέπει να κρατήσουμε! Η προσωπική ζωή του καθενός μας δεν αφορά κανέναν!. Σιχαίνομαι όλους αυτούς που βγαίνουν και μυξοκλαίνε σε διάφορες εκπομπές για τους εκλιπόντες... οι περισσότεροι ούτε καν τους έχουν γνωρίσει!

Δυστυχισμένα άτομα που προσπαθούν να γεμίσουν τα κενά τους με ενός λεπτού δημοσιότητας!Λίγος σεβασμός στην εκλιπούσα και στην κόρη της Βάλια που στάθηκε βράχος στο πλευρό της μητέρας της μέχρι το τέλος της».

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