Φρίκη για τις πυρκαγιές στην Καλαβρία: Εμπρηστές έδεναν υφάσματα σε γάτες και τους έβαζαν φωτιά

Snapshot Ιταλοί ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων κατήγγειλαν ότι εμπρηστές στην Καλαβρία έδεναν υφάσματα σε γάτες και τους έβαζαν φωτιά για να προκαλέσουν πυρκαγιές.

Η Ιταλική Ένωση για την Υπεράσπιση των Ζώων και του Περιβάλλοντος ανακοίνωσε ότι θα υποβάλει καταγγελίες σε όλες τις εισαγγελίες της Καλαβρίας.

Προσφέρεται αμοιβή 1.000 ευρώ σε όποιον βοηθήσει στον εντοπισμό και την καταδίκη των υπευθύνων για αυτήν τη βάρβαρη πράξη.

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Καλαβρίας επιβεβαίωσε ότι βρέθηκαν γάτες με ουρές δεμένες σε εύφλεκτα υγρά, που χρησιμοποιήθηκαν για την έναρξη ή την εξάπλωση πυρκαγιών.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα περιστατικά και προσπαθούν να επιβεβαιώσουν την εγκυρότητα των καταγγελιών και να εντοπίσουν τους δράστες. Snapshot powered by AI

Σε μια σοβαρή καταγγελία για τις φωτιές στην Καλαβρία προχώρησαν Ιταλοί ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων.

Εκπρόσωποι από την Ιταλική Ένωση για την Υπεράσπιση των Ζώων και του Περιβάλλοντος ανακοίνωσαν ότι θα υποβάλουν καταγγελίες σε όλες τις εισαγγελίες της Καλαβρίας τις επόμενες ημέρες.

Ανακοίνωσαν επίσης «αμοιβή 1.000 ευρώ που θα καταβληθεί σε όποιον, υποβάλλοντας καταγγελία εντός της νόμιμης προθεσμίας στις αρχές επιβολής του νόμου, οδηγήσει στον εντοπισμό και την τελική καταδίκη του εμπρηστή ή των εμπρηστών που χρησιμοποιούν γάτες ή άλλα ζώα, τα οποία στη συνέχεια πεθαίνουν, για να ξεκινήσουν ή να τροφοδοτήσουν πυρκαγιές ή δασικές πυρκαγιές».

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Καλαβρίας ανακοίνωσε ότι εντόπισε, μεταξύ των πηγών, γάτες των οποίων οι ουρές ήταν δεμένες με κουρέλια εμποτισμένα σε εύφλεκτο υγρό, στις οποίες στη συνέχεια έβαλαν φωτιά και αναγκάστηκαν να τρέξουν μέσα σε ψηλό χορτάρι, πυροδοτώντας τις πυρκαγιές που στη συνέχεια εξαπλώθηκαν.

Πρόκειται για περιστάσεις άνευ προηγουμένου βαρβαρότητας και οι αρμόδιες αρχές διερευνούν επί του παρόντος τα περιστατικά, επαληθεύοντας την εγκυρότητα των αναφορών και προσδιορίζοντας ποιος είναι υπεύθυνος.