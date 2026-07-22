Λουτράκι: Φωτιά στην Περαχώρα της λίμνης Βουλιαγμένης

Snapshot Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Λίμνης Βουλιαγμένης, στην Περαχώρα Λουτρακίου.

Η πυρκαγιά κατέστρεψε περίπου πέντε στρέμματα ξερά χόρτα.

Πυροσβεστικές δυνάμεις από Κόρινθο και Περαχώρα, εθελοντικές ομάδες, στρατός και ιδιωτική υδροφόρα επιχειρούν για την κατάσβεση.

Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον περιορισμό και την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε λίγο νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Λίμνης Βουλιαγμένης, στην Περαχώρα Λουτρακίου.

Πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν κινητοποιηθεί και επιχειρούν στο σημείο, καταβάλλοντας προσπάθειες για τον περιορισμό και την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα και δύο αεροσκάφη, καθώς και οχήματα της Π.Υ Κορίνθου, του Κλιμακίου Περαχώρας και εθελοντικές ομαδες Λουτρακίου και ΣΔΑΚ Διγενής, το μικτό περίπολο του στρατού και μια ιδιωτική υδροφόρα

Σύμφωνα με το korinthostv η πυρκαγιά ξέσπασε σε γεωργική έκταση και έκαψε περίπου πέντε στρέμματα ξερά χόρτα, ενώ στο σημείο βρίσκονται διάσπαρτα σπίτια του οικισμού.

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