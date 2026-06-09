Άντονι Γκουίντερα: Πέθανε ο ηθοποιός από το «Ο Νονός III» - Οι τραγικές τελευταίες στιγμές του

Ο ηθοποιός Άντονι Γκουίντερα - γνωστός για τους ρόλους του στις ταινίες «Ο Νονός: Μέρος III» και «Το Είδος»— απεβίωσε μετά από εβδομάδες σε μηχανική υποστήριξη εξαιτίας αιφνίδιας καρδιακής ανακοπής, σε ηλικία 65 ετών.

Ο ηθοποιός νοσηλευόταν από τις 11 Μαΐου αφού κατέρρευσε στο σπίτι του στη Νότια Καλιφόρνια.

Η σύζυγός του Βάλερι είπε στο TMZ ότι η καρδιά του σταμάτησε ξαφνικά και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Τέθηκε σε μηχανική υποστήριξη για 3 εβδομάδες, οπότε και η σύζυγός του ζήτησε να τον αποσυνδέσουν οι γιατροί, σύμφωνα με την προηγούμενη οδηγία του, ώστε να μεταφερθεί στο σπίτι του για να πεθάνει.

Ο Άντονι απεβίωσε το Σάββατο... αλλά η αιτία του θανάτου του παραμένει μυστήριο. Η Βαλάρι είπε ότι οι γιατροί δεν έχουν καμία ιδέα για το τι προκάλεσε την καρδιακή ανακοπή του Άντονι.

Το 1990, ο Άντονι ξεκίνησε την κινηματογραφική του καριέρα κερδίζοντας τον ρόλο ενός σωματοφύλακα που ονομαζόταν επίσης Άντονι στην τρίτη ταινία της τριλογίας «Ο Νονός».

Από τότε, υποδύθηκε τον Ρόμπι στην ταινία επιστημονικής φαντασίας του 1995 «Species» και κέρδισε το βραβείο MTV Movie Award για το Καλύτερο Φιλί μαζί με τη συμπρωταγωνίστριά του, τη Νατάσα Χένστριτζ.

Ο Άντονι ανέλαβε επίσης μικρότερους ρόλους στις ταινίες «The Rock» το 1996, «The Postman» το 1997 και «Armageddon» το 1998.

Επιπλέον, ο Άντονι εμφανίστηκε σε διάφορες τηλεοπτικές σειρές, όπως «Renegade», «Baywatch», «Angel» και «Star Trek: Deep Space Nine».



