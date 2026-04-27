Ρούμπιο: Η πρόταση του Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ είναι «απαράδεκτη»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε στο Fox News ότι η προτεινόμενη πρωτοβουλία του Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ υπό αυστηρούς όρους είναι απαράδεκτη για την Ουάσινγκτον και τη διεθνή κοινότητα.

Σύμφωνα με τον Ρούμπιο, η Τεχεράνη προσπαθεί να προωθήσει τη δική της αντίληψη για τον έλεγχο μιας από τις βασικές θαλάσσιες οδούς του κόσμου, η οποία διαφέρει από τη θέση των περισσότερων χωρών.

«Αυτό που εννοούν με το άνοιγμα των στενών είναι: ναι, τα στενά είναι ανοιχτά, αν συντονίσετε τις ενέργειές σας με το Ιράν, λάβετε την άδειά μας, διαφορετικά θα σας ανατινάξουμε και θα μας πληρώσετε», είπε ο Ρούμπιο.

Τόνισε ότι μια τέτοια προσέγγιση είναι αντίθετη με το διεθνές δίκαιο και τις αρχές της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

EXCLUSIVE: Secretary of State Marco Rubio exposes the issues within Iran’s power structure and how it's preventing progress on peace in the Middle East:



“Unfortunately, the hardliners with an apocalyptic vision of the future have the ultimate power in that country.”



"Now that… pic.twitter.com/XzmCMS8ySW — Fox News (@FoxNews) April 27, 2026

«Αυτό δεν ανοίγει Στενά. Αυτές είναι διεθνείς πλωτές οδοί. Δεν μπορούν να ομαλοποιηθούν και δεν μπορούμε να ανεχθούμε τις προσπάθειές τους να ομαλοποιήσουν, ένα σύστημα στο οποίο οι ίδιοι οι Ιρανοί αποφασίζουν ποιος έχει το δικαίωμα να τα χρησιμοποιήσει», πρόσθεσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

Ο Ρούμπιο σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν τα Στενά του Ορμούζ ως μια στρατηγικά σημαντική παγκόσμια διαδρομή που δεν μπορεί να ελεγχθεί από μία μόνο χώρα.

Οι εσωτερικές διαιρέσεις και την κυριαρχία των κληρικών ως βασικά εμπόδια για τη συμφωνία με το Ιράν

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε επίσης ότι οι εσωτερικές διαιρέσεις στην ηγεσία του Ιράν και η κυριαρχία των σκληροπυρηνικών κληρικών παραμένουν σημαντικά εμπόδια για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη.

Μιλώντας στο Fox News, ο Ρούμπιο περιέγραψε το Ιράν ως ένα σύστημα «που διοικείται από ριζοσπαστικούς σιίτες κληρικούς», προσθέτοντας ότι οι βαθύτατες ρήξεις εντός της πολιτικής του δομής έχουν δυσχεράνει τις διαπραγματεύσεις.

Απέρριψε τη συνήθη διάκριση μεταξύ μετριοπαθών και σκληροπυρηνικών στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι «είναι όλοι σκληροπυρηνικοί», αλλά είπε ότι υπάρχουν ανταγωνιστικές φατρίες με διαφορετικές προτεραιότητες.

Σύμφωνα με τον Ρούμπιο, μια ομάδα εντός του συστήματος —που περιλαμβάνει πολιτικές προσωπικότητες όπως ο πρόεδρος, ο υπουργός Εξωτερικών και ο πρόεδρος του κοινοβουλίου— αναγνωρίζει την ανάγκη διαχείρισης της οικονομίας και διασφάλισης της βασικής διακυβέρνησης.

Αντίθετα, είπε, πιο ιδεολογικά καθοδηγούμενες προσωπικότητες, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων εντός του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και της ηγεσίας γύρω από τον ανώτατο ηγέτη, κινητοποιούνται κυρίως από τη θεολογία και ενδιαφέρονται λιγότερο για τις οικονομικές πραγματικότητες.

«Οι σκληροπυρηνικοί που κινητοποιούνται από τη θεολογία… έχουν την απόλυτη εξουσία στη χώρα», είπε ο Ρούμπιο, περιγράφοντας αυτό που χαρακτήρισε ως μακροχρόνια ένταση μεταξύ της ρεαλιστικής διακυβέρνησης και της ιδεολογικής ακαμψίας.

Πρόσθεσε ότι το εσωτερικό χάσμα φαίνεται πιο έντονο τώρα, επισημαίνοντας την αβεβαιότητα που περιβάλλει τον Αλί Χαμενεΐ, του οποίου «η αξιοπιστία δεν έχει ακόμη δοκιμαστεί» και του οποίου η δημόσια απουσία έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με την πρόσβαση και την εξουσία.

Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι ο κατακερματισμένος χαρακτήρας της ηγεσίας του Ιράν περιπλέκει τη διπλωματία, καθώς οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ πρέπει να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά πολλαπλά κέντρα εξουσίας.

«Οι διαπραγματευτές μας δεν διαπραγματεύονται απλώς με τους Ιρανούς», είπε. «Αυτοί οι Ιρανοί πρέπει στη συνέχεια να διαπραγματευτούν με άλλους Ιρανούς» για να καθορίσουν τις θέσεις στις οποίες μπορούν τελικά να συμφωνήσουν.

Rubio admits that Iran is not negotiating and making concessions:

Unfortunately, hardliners [opponents of negotiations] with an apocalyptic vision of the future [who want the war to continue] have absolute power in this country. pic.twitter.com/4RIHV1gIr3 — GBX (@GBX_Press) April 27, 2026

