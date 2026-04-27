Μερτς: «Εξευτελίζονται» οι ΗΠΑ από την ιρανική ηγεσία

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επέκρινε τις ΗΠΑ επειδή εισήλθαν στον πόλεμο με το Ιράν χωρίς στρατηγική, επισημαίνοντας ότι αυτό καθιστά δυσκολότερο και τον τερματισμό της σύγκρουσης.

«Το πρόβλημα με τέτοιες συγκρούσεις είναι πάντα το ίδιο: δεν αφορά μόνο το πώς μπαίνεις, αλλά και το πώς βγαίνεις. Το είδαμε αυτό με οδυνηρό τρόπο στον πόλεμο στο Αφγανιστάν για 20 χρόνια. Το είδαμε και στο Ιράκ», δήλωσε ο καγκελάριος μιλώντας σε φοιτητές στο Marsberg, στην περιοχή Sauerland της Γερμανίας.

Όπως είπε, η έλλειψη στρατηγικής των ΗΠΑ και το γεγονός ότι οι Ιρανοί είναι ισχυρότεροι απ' ό,τι εκτιμάτο προηγουμένως καθιστούν δύσκολη την ολοκλήρωση της σύγκρουσης.

«Ιδίως από τη στιγμή που οι Ιρανοί διαπραγματεύονται πολύ επιδέξια ή μάλλον, επιδέξια δεν διαπραγματεύονται», πρόσθεσε. «Και στη συνέχεια αφήνουν τους Αμερικανούς να ταξιδεύουν στο Ισλαμαμπάντ, μόνο και μόνο για να τους στείλουν πίσω χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Ένα ολόκληρο κράτος εξευτελίζεται από την ιρανική ηγεσία, ιδιαίτερα από τους λεγόμενους Φρουρούς της Επανάστασης».

Η Γερμανία, σημείωσε, διατηρεί την πρότασή της να αποστείλει ναρκαλιευτικά πλοία προκειμένου να συμβάλει στο άνοιγμα ξανά των Στενών του Ορμούζ αλλά μόνο αφού τερματιστούν οι εχθροπραξίες.