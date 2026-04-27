Ο Πούτιν συναντήθηκε με τον Αραγτσί - «Η Ρωσία θα κάνει ό,τι είναι δυνατό προς όφελος του Ιράν»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία ελπίζει πως ο ιρανικός λαός θα αντέξει αυτό που χαρακτήρισε «δύσκολη περίοδο» και ότι τελικά θα επικρατήσει η ειρήνη.

Πρόσθεσε ότι η Ρωσία θα κάνει ό,τι είναι δυνατό προς όφελος του Ιράν και άλλων χωρών της περιοχής, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι έλαβε μήνυμα από τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, στον οποίο εύχεται στον επικεφαλής της Ισλαμικής Δημοκρατίας υγεία και ευημερία.

«Ελπίζουμε ειλικρινά ότι, βασιζόμενος σε αυτό το θάρρος και την επιθυμία για ανεξαρτησία, ο ιρανικός λαός, υπό την ηγεσία ενός νέου ηγέτη, θα διαχειριστεί αυτή τη δύσκολη περίοδο δοκιμασιών, και η ειρήνη θα έρθει», πρόσθεσε.

Ο Αραγτσί ευχαρίστησε τη Μόσχα για την υποστήριξή της προς την Τεχεράνη.

Χαιρέτισε τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και σημείωσε ότι θα συνεχίσουν να ενισχύονται και πρόσθεσε ότι το Ιράν θα συνεχίσει να πολεμά τις Ηνωμένες Πολιτείες.

««Ολόκληρος ο κόσμος έχει αποδείξει ότι ο ιρανικός λαός, μέσω της αντίστασης και του θάρρους του, μπόρεσε να αντισταθεί στις αμερικανικές επιθέσεις, στην αμερικανική επιθετικότητα και θα είναι σε θέση να αντέξει και να επιβιώσει σε αυτή την περίοδο», εξήγησε.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ο προεδρικός βοηθός Γιούρι Ουσάκοφ και ο αρχηγός της Κεντρικής Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων Ιγκόρ Κοστιούκοφ.

Η ιρανική αντιπροσωπεία, εκτός από τον Αραγτσί, περιλάμβανε τον αναπληρωτή του, Καζέμ Γκαρίμπ-Αμπάντι, και τον Πρέσβη στη Μόσχα, Καζέμ Τζαλαλί.

Πριν από την έναρξη των συνομιλιών, ο Αραγτσί δήλωσε ότι σχεδίαζε να συζητήσει με τη Ρωσία τον συντονισμό των προσπαθειών για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

