«Γόρδιος Δεσμός» τα Στενά του Ορμούζ - Νέο σχέδιο του Ιράν με τέλη και απαγορεύσεις

Σε «Γόρδιο Δεσμό» εξελίσσεται το θέμα με τα Στενά του Ορμούζ περιπλέκοντας περαιτέρω τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο Εμπραχίμ Αζίζι, πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, παρουσίασε τη Δευτέρα ένα σχέδιο νόμου για «μια νέα διαχείριση των Στενών του Ορμούζ», το οποίο καταρτίστηκε βάσει των οδηγιών του Ανώτατου Ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το κείμενο ορίζει ότι τα Στενά θα τεθούν υπό την εξουσία των ιρανικών δυνάμεων, ότι τα τέλη διέλευσης θα καταβάλλονται σε ριάλ, το εθνικό νόμισμα, και ότι κανένα πλοίο που συνδέεται με ισραηλινά συμφέροντα δεν θα επιτρέπεται να διέλθει από αυτά. Επιπλέον, όλα τα κράτη που ευθύνονται για τις ζημιές που προκλήθηκαν στο Ιράν θα πρέπει να καταβάλουν αποζημιώσεις, δήλωσε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα IRIB .

Στο μεταξύ το Axios αναφέρει εξάλλου ότι το Ιράν διαβίβασε μέσω του Πακιστάν στις ΗΠΑ μια νέα πρόταση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό του πολέμου και, σε μεταγενέστερη ημερομηνία, τη διαπραγμάτευση για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Η ναυτιλιακή κίνηση μέσω του Ορμούζ παραμένει χαμηλή

Η ναυτιλιακή δραστηριότητα μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμένει σημαντικά χαμηλότερη από το συνηθισμένο λόγω της παρατεταμένης κρίσης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης, τουλάχιστον επτά πλοία, τα περισσότερα από τα οποία ήταν πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου, διήλθαν από αυτή τη στρατηγικά σημαντική διαδρομή τις τελευταίες 24 ώρες.

Οι πληροφορίες παρασχέθηκαν από την εταιρεία ανάλυσης Kpler και ειδικούς της SynMax, χρησιμοποιώντας δορυφορικά δεδομένα. Μεταξύ των πλοίων που εντοπίστηκαν ήταν πλοία που αναχωρούσαν από ιρακινά λιμάνια, καθώς και ένα πλοίο ξηρού φορτίου από το Ιράν.

Τα τρέχοντα επίπεδα κυκλοφορίας παραμένουν ένα κλάσμα των προηγούμενων όγκων τους. Πριν από την κλιμάκωση και το ξέσπασμα του πολέμου με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, κατά μέσο όρο 140 πλοία διέσχιζαν το στενό την ημέρα.

Από την επιβολή του αποκλεισμού του Ιράν στις 13 Απριλίου, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ έχει αλλάξει πορεία 37 πλοίων που είχαν αλλάξει πορεία λόγω απειλών για την ασφάλεια, σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό.

Διαβάστε επίσης