Axios: Το Ιράν πρότεινε στις ΗΠΑ να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ

Snapshot Το Ιράν πρότεινε στις ΗΠΑ να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ και να τερματιστεί ο πόλεμος πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Η ιρανική ηγεσία είναι διχασμένη σχετικά με τις παραχωρήσεις στο πυρηνικό πρόγραμμα, γεγονός που καθιστά δύσκολη την επίτευξη συμφωνίας.

Οι ΗΠΑ έχουν λάβει την πρόταση, αλλά δεν έχει δοθεί ένδειξη ότι είναι διατεθειμένες να την εξετάσουν.

Ο Τραμπ σχεδιάζει σύσκεψη για το Ιράν με την ομάδα εθνικής ασφάλειας και επιθυμεί να συνεχίσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν για να ασκήσει πίεση.

Οι πρόσφατες διαπραγματεύσεις του Ιρανού ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί στο Πακιστάν και στο Ομάν δεν οδήγησαν σε πρόοδο.

Το Ιράν υπέβαλε στις ΗΠΑ μια νέα πρόταση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό του πολέμου, με τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα να αναβάλλονται για μεταγενέστερο στάδιο, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο και δύο πηγές που έχουν γνώση του θέματος, που επικαλείται η ιστοσελίδα Axios.

Οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε αδιέξοδο και η ιρανική ηγεσία φέρεται να είναι διχασμένη αναφορικά με το ποιες παραχωρήσεις μπορεί να κάνει αναφορικά με το πυρηνικό πρόγραμμα. Στόχος της ιρανικής πρότασης είναι να παρακάμψει αυτό το πρόβλημα και να προχωρήσει η συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί κατέθεσε το σχέδιο να παρακαμφθεί το πυρηνικό ζήτημα κατά τη διάρκεια των συναντήσεών του στο Ισλαμαμπάντ, σύμφωνα με δύο πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Μία πηγή ανέφερε ότι ο Αραγτσί κατέστησε σαφές στους μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο, την Τουρκία και το Κατάρ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ότι δεν υπάρχει συναίνεση εντός της ιρανικής ηγεσίας σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των αμερικανικών απαιτήσεων. Οι ΗΠΑ επιθυμούν το Ιράν να αναστείλει τον εμπλουτισμό ουρανίου για τουλάχιστον μια δεκαετία και να απομακρύνει το εμπλουτισμένο ουράνιο από τη χώρα.

Η νέα πρόταση, που υποβλήθηκε στις ΗΠΑ μέσω των πακιστανών μεσολαβητών, εστιάζει στην πρώτα στην επίλυση της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ και του αμερικανικού αποκλεισμού πρώτα. Η πρόταση συμφωνίας προβλέπει ότι η εκεχειρία θα παραταθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα ή τα μέρη θα συμφωνήσουν για μόνιμο τέλος του πολέμου.

Σύμφωνα με την πρόταση, οι πυρηνικές διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν μόνο σε μεταγενέστερο στάδιο, αφού ανοίξουν τα Στενά και αρθεί ο αποκλεισμός. Ο Λευκός Οίκος έχει λάβει την πρόταση, αλλά δεν είναι σαφές εάν οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να την εξετάσουν.

«Πρόκειται για ευαίσθητες διπλωματικές συζητήσεις και οι ΗΠΑ δεν θα διαπραγματευτούν μέσω του Τύπου. Όπως έχει δηλώσει ο πρόεδρος, οι Ηνωμένες Πολιτείες κρατούν τα χαρτιά και θα συνάψουν συμφωνία μόνο εάν αυτή θέτει τον αμερικανικό λαό σε πρώτη προτεραιότητα, χωρίς να επιτρέψουν ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ολίβια Ουέιλς, στο Axios.

Ωστόσο, η άρση του αποκλεισμού των Στενών και ο τερματισμός του πολέμου θα στερούσαν από τον Ντόναλντ Τραμπ το πλεονέκτημα σε τυχόν μελλοντικές συνομιλίες προκειμένου να αφαιρεθούν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν και να πείσει την Τεχεράνη να αναστείλει τον εμπλουτισμό, δύο βασικούς πολεμικούς στόχους για τον Τραμπ.

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ (αριστερά) συνομιλεί με την επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς, ενώ επιβλέπει την «Επιχείρηση Epic Fury» στο Mar-a-Lago στις 28 Φεβρουαρίου 2026 στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα Getty Images North America

Σύσκεψη στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου

Σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Τραμπ αναμένεται να πραγματοποιήσει τη Δευτέρα σύσκεψη για το Ιράν με την κορυφαία ομάδα του σε θέματα εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου.

Μια πηγή ανέφερε ότι η ομάδα του Τραμπ θα συζητήσει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις και τα επόμενα βήματα. Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί σε συνέντευξή του στο Fox News την Κυριακή ότι επιθυμεί να συνεχίσουν οι αμερικανικές δυνάμεις τον ναυτικό αποκλεισμό που στραγγαλίζει τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν, καθώς ελπίζει ότι αυτό θα αναγκάσει την Τεχεράνη να υποχωρήσει τις επόμενες εβδομάδες.

«Όταν έχεις τεράστιες ποσότητες πετρελαίου να ρέουν στο σύστημά σου... αν για οποιονδήποτε λόγο αυτή η γραμμή κλείσει επειδή δεν μπορείς να το φορτώσεις σε εμπορευματοκιβώτια ή πλοία... αυτό που συμβαίνει είναι ότι η ροή εκρήγνυται από μέσα. ... Λένε ότι έχουν μόνο περίπου τρεις ημέρες πριν συμβεί αυτό», δήλωσε ο Τραμπ.

Η κρίση στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν επιδεινώθηκε το Σαββατοκύριακο, αφού η επίσκεψη του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στο Πακιστάν κατέληξε χωρίς καμία πρόοδο.

Ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει ότι οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, θα συναντούσαν τον Αραγτσί στο Ισλαμαμπάντ, αλλά οι Ιρανοί δεν δεσμεύτηκαν. Ο Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι η ιρανική στάση τον οδήγησε να ακυρώσει το ταξίδι.

«Δεν βλέπω κανένα λόγο να τους στείλω σε μια πτήση 18 ωρών στην τρέχουσα κατάσταση. Είναι πολύ μεγάλη. Μπορούμε να το κάνουμε εξίσου καλά μέσω τηλεφώνου. Οι Ιρανοί μπορούν να μας καλέσουν αν θέλουν. Δεν θα ταξιδέψουμε μόνο και μόνο για να καθίσουμε εκεί», δήλωσε ο Τραμπ.

Την Κυριακή, ο Αραγτσί πραγματοποίησε συνομιλίες με αξιωματούχους του Ομάν στη Μουσκάτ, οι οποίες επικεντρώθηκαν στα Στενά του Ορμούζ, και στη συνέχεια επέστρεψε στο Ισλαμαμπάντ για έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών.

Την Δευτέρα, ο Ιρανός ΥΠΕΞ θα ταξιδέψει στη Μόσχα και να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

