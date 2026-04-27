Νew York Times: «Oύτε πόλεμος, ούτε ειρήνη» - Ιράν και ΗΠΑ βυθίζονται σε μια μετέωρη κατάσταση

Snapshot Το Ιράν και οι ΗΠΑ βρίσκονται σε μια αβέβαιη κατάσταση μεταξύ πολέμου και ειρήνης, με τις ειρηνευτικές συνομιλίες να έχουν ανασταλεί προσωρινά.

Το Ιράν πιστεύει ότι μπορεί να αντέξει οικονομικά περισσότερο από τις ΗΠΑ, αλλά ανησυχεί για τις συνεχιζόμενες απειλές επιθέσεων από τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ.

Ο Τραμπ ακύρωσε τον δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων για την εκεχειρία, ενώ το Ιράν απαιτεί την άρση του ναυτικού αποκλεισμού πριν από άμεσες συνομιλίες.

Η οικονομική κρίση στο Ιράν επιδεινώνεται, με υψηλό πληθωρισμό και ελλείψεις σε βασικά προϊόντα, ενώ η παγκόσμια οικονομία κινδυνεύει από τις διαταραχές στην παραγωγή πετρελαίου.

Παρά την οικονομική πίεση, το Ιράν παραμένει ευάλωτο χωρίς συμφωνία ή πόλεμο, ενώ οι διαπραγματεύσεις θεωρούνται κρίσιμες για την αποφυγή περαιτέρω όξυνσης. Snapshot powered by AI

Με τα σχέδια για ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν να έχουν εκτροχιαστεί, τουλάχιστον προς το παρόν, η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον βυθίζονται σε ένα αμήχανο αδιέξοδο ανάμεσα στον πόλεμο και την ειρήνη, ελπίζοντας η καθεμία να επιβιώσει έναντι της άλλης σε μια αντιπαράθεση με δραστικά διακυβεύματα για την παγκόσμια οικονομία.

Οι Ιρανοί αξιωματούχοι φαίνονται βέβαιοι ότι μπορούν να αντέξουν τον οικονομικό πόνο που προκαλείται από τον πόλεμο περισσότερο καιρό από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, λένε οι αναλυτές. Ωστόσο, εξακολουθούν να ανησυχούν ότι χωρίς τη δυναμική των διαπραγματεύσεων, θα παραμείνουν παγιδευμένοι υπό την επίμονη απειλή επιθέσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ισραήλ.

«Αυτό που συμβαίνει είναι κάτι παρόμοιο με αυτό που είχαμε στο τέλος του 12ήμερου πολέμου, ο οποίος τερματίζει τον πόλεμο, αλλά χωρίς καμία μόνιμη ισχύ», δήλωσε ο Σασάν Καρίμι, αντιπρόεδρος στην προηγούμενη κυβέρνηση του Ιράν και πολιτικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, για τον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν τον περασμένο Ιούνιο. Το Σαββατοκύριακο, ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε από μια εξέχουσα συντηρητική εφημερίδα, την Khorasan, και αναδιανεμήθηκε από πολλά άλλα ιρανικά μέσα ενημέρωσης περιέγραψε την τρέχουσα στιγμή ως «ένα στρατηγικό κενό» με σημαντικούς κινδύνους.

«Και οι δύο πλευρές έχουν κάνει ένα βήμα πίσω από το κόστος ενός πλήρους πολέμου, αλλά δεν έχουν ξεπεράσει τη λογική της βίας και της πίεσης», ανέφερε. Αυτό «μπορεί να είναι πιο επικίνδυνο από τον ίδιο τον βραχυπρόθεσμο πόλεμο».

Η αναστολή των προσπαθειών για επανέναρξη των συνομιλιών κατάπαυσης του πυρός, στις οποίες μεσολάβησε το Πακιστάν, αντικατοπτρίζει τη δυναμική που έχει παρατηρηθεί από τότε που ο βομβαρδισμός του Ιράν μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ κατέληξε σε κατάπαυση του πυρός νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Και οι δύο πλευρές υποστήριξαν ότι είχαν το πάνω χέρι. Και ο Τραμπ φαίνεται επίσης να πιστεύει ότι οι ΗΠΑ μπορούν να επιβιώσουν αντέχοντας τον οικονομικό πόνο του πολέμου από τους παράλληλους αποκλεισμούς του Στενού του Ορμούζ.

Το αποτέλεσμα είναι ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν είναι διατεθειμένη να κάνει παραχωρήσεις που θα μπορούσαν να επιτρέψουν την πρόοδο των συνομιλιών.

Ο Τραμπ ακύρωσε το Σάββατο την αποστολή του ειδικού απεσταλμένου του, Στιβ Γουίτκοφ, και του γαμπρού του Τζάρεντ Κούσνερ στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, για έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών για την εκεχειρία. Είπε ότι οι Ιρανοί θα σπαταλήσουν τον χρόνο των διαπραγματευτών.

Κορυφαίοι αξιωματούχοι του Ιράν υποστηρίζουν ότι δεν θα συναντηθούν για άμεσες διαπραγματεύσεις μέχρι ο Τραμπ να άρει τον ναυτικό αποκλεισμό που επέβαλαν οι ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια αφού συμφώνησε στην κατάπαυση του πυρός.

Ωστόσο, ο κορυφαίος διπλωμάτης του Ιράν, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί, μετέβη το Σάββατο για συναντήσεις στο Ομάν μετά την επίσκεψή του στο Πακιστάν μια ημέρα νωρίτερα, αν και επέστρεψε στο Πακιστάν την Κυριακή. Πρόκειται να πετάξει στη Ρωσία αργότερα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, αφού είχε μια δεύτερη συνάντηση με ομολόγους του στο Πακιστάν.

Πέρα από το Ισλαμαμπάντ, το οποίο θα φιλοξενήσει έναν μελλοντικό γύρο συνομιλιών, οι Ιρανοί θεωρούν τον συντονισμό με το Ομάν, τη χώρα που βρίσκεται κατά μήκος των στρατηγικών Στενών του Ορμούζ, ως κρίσιμο παράγοντα για την επίτευξη μιας διευθέτησης.

Ο Καρίμι προέτρεψε την νυν ηγεσία του Ιράν να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για να χαράξει ένα ολόκληρο πλαίσιο για μια συμφωνία με τις ΗΠΑ — από τις ιρανικές παραχωρήσεις έως τις τελικές απαιτήσεις του, και ένα όραμα για μια περιφερειακή ειρηνευτική συμφωνία. Αλλά στο Ιράν, «το status quo είναι ο πιο συντηρητικός τρόπος πολιτικής συμπεριφοράς τώρα», είπε, «επειδή οποιαδήποτε αλλαγή αυξάνει την πιθανότητα να κατηγορηθούμε στο μέλλον» εάν το σχέδιο αποτύχει.

Το Ιράν εξακολουθεί να πιστεύει ότι από οικονομικής άποψης, «μπορεί να περιμένει την έξοδο του Τραμπ, τουλάχιστον στον ορίζοντα αρκετών εβδομάδων, όπου στην πραγματικότητα οι διαταραχές στο στενό είναι πιο δαπανηρές για τον Τραμπ από ό,τι για τους Ιρανούς», δήλωσε ο Εσφαντιάρ Μπατμαγκελίτζι, Διευθύνων Σύμβουλος του Ιδρύματος Bourse & Bazaar, ενός ερευνητικού οργανισμού με έδρα το Λονδίνο.

Ωστόσο, η οικονομία του Ιράν αντιμετωπίζει ήδη σοβαρή κρίση. Αναφορές για απολύσεις εξαπλώνονται σε όλη τη χώρα, η οποία αντιμετωπίζει ελλείψεις στην παραγωγή πετροχημικών και φαρμάκων ως αποτέλεσμα του πολέμου.

Η πιο εξέχουσα οικονομική εφημερίδα του Ιράν, η Donya-e-Eghtesad, προέβλεψε ότι ο ετήσιος πληθωρισμός θα μπορούσε να αυξηθεί στο 49% «στην πιο αισιόδοξη περίπτωση» επίτευξης συμφωνίας. Μια κατάσταση «χωρίς πόλεμο, χωρίς ειρήνη», προειδοποίησε, θα μπορούσε να ωθήσει τον πληθωρισμό πιο κοντά στο 70% τους επόμενους μήνες, ενώ μια επιστροφή στον πόλεμο θα μπορούσε να προκαλέσει υπερπληθωρισμό άνω του 120%. Ωστόσο, ορισμένοι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι οι αυταρχικοί ηγέτες του Ιράν μπορούν να επιβιώσουν από την τρέχουσα οικονομική κρίση για τρεις έως έξι μήνες.

Αντιθέτως, δήλωσε ο Batmanghelidj, οι διαταραχές στην παραγωγή πετρελαίου και στις εξαγωγές, όπως αυτές των λιπασμάτων, θα μπορούσαν να αρχίσουν να προκαλούν βαθύτερα οικονομικά σοκ στην παγκόσμια οικονομία μέσα σε λίγες εβδομάδες, κάτι που θα μπορούσε να πείσει τον Τραμπ να προχωρήσει στις συνομιλίες. Ωστόσο, ακόμη και αν το Ιράν καταφέρει να ξεπεράσει οικονομικά το τρέχον αδιέξοδο, είπε, το στρατηγικό του δίλημμα παραμένει. «Η κατάσταση χωρίς συμφωνία και χωρίς πόλεμο, από την ιρανική σκοπιά, τους αφήνει ευάλωτους», είπε.