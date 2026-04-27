UKMTO: Παραμένει ασταθές το περιβάλλον ασφαλείας στα Στενά του Ορμούζ

Η βρετανική υπηρεσία UK Maritime Trade Operations (UKMTO) ανακοίνωσε ότι δεν καταγράφηκαν περιστατικά ασφαλείας στα Στενά του Ορμούζ το τελευταίο 24ωρο (25–26 Απριλίου 2026).

Σύμφωνα με την ενημέρωση, δεν σημειώθηκαν επιθέσεις ή άλλα συμβάντα ούτε στον Περσικό Κόλπο ούτε στη Θάλασσα του Ομάν.

UKMTO DAILY SUMMARY 25th APRIL - 26th APRIL 2026



— UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) April 26, 2026



Ωστόσο, η UKMTO προειδοποιεί ότι το περιβάλλον ασφαλείας στην περιοχή παραμένει «ασταθές», λόγω της συνεχιζόμενης στρατιωτικής δραστηριότητας και της διαρκούς απειλής για την εμπορική ναυσιπλοΐα.