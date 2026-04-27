UKMTO: Παραμένει ασταθές το περιβάλλον ασφαλείας στα Στενά του Ορμούζ

Δεν καταγράφηκαν νέα περιστατικά, ωστόσο συνεχίζεται η απειλή για τη ναυσιπλοΐα.

Γιάννης Φιλιππάκος

  • Η βρετανική υπηρεσία UKMTO ανακοίνωσε ότι δεν καταγράφηκαν περιστατικά ασφαλείας στα Στενά του Ορμούζ το τελευταίο 24ωρο (25–26 Απριλίου 2026).
  • Δεν σημειώθηκαν επιθέσεις ή άλλα συμβάντα στον Περσικό Κόλπο και στη Θάλασσα του Ομάν κατά την ίδια περίοδο.
  • Η UKMTO προειδοποιεί ότι το περιβάλλον ασφαλείας στην περιοχή παραμένει ασταθές λόγω συνεχιζόμενης στρατιωτικής δραστηριότητας.
  • Υπάρχει διαρκής απειλή για την εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, παρά την έλλειψη νέων περιστατικών.
Η βρετανική υπηρεσία UK Maritime Trade Operations (UKMTO) ανακοίνωσε ότι δεν καταγράφηκαν περιστατικά ασφαλείας στα Στενά του Ορμούζ το τελευταίο 24ωρο (25–26 Απριλίου 2026).

Σύμφωνα με την ενημέρωση, δεν σημειώθηκαν επιθέσεις ή άλλα συμβάντα ούτε στον Περσικό Κόλπο ούτε στη Θάλασσα του Ομάν.

Ωστόσο, η UKMTO προειδοποιεί ότι το περιβάλλον ασφαλείας στην περιοχή παραμένει «ασταθές», λόγω της συνεχιζόμενης στρατιωτικής δραστηριότητας και της διαρκούς απειλής για την εμπορική ναυσιπλοΐα.

