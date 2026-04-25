Φρουροί της Επανάστασης: Καθοριστική στρατηγική μας ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν σήμερα ότι ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο και φυσικό αέριο, αποτελεί την «καθοριστική στρατηγική» της Τεχεράνης στη σύγκρουσή της με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ και η διατήρηση του αποτρεπτικού αποτελέσματος που προκύπτει για την Αμερική και τους υποστηρικτές του Λευκού Οίκου στην περιοχή είναι η καθοριστική στρατηγική της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», δήλωσαν οι Φρουροί σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο επίσημο κανάλι τους στο Telegram.

Διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης. Αύγουστος 2023 ΑΡ

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις απειλούν τις ΗΠΑ με στρατιωτική απάντηση

Νωρίτερα το μεικτό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν απείλησε τις Ηνωμένες Πολιτείες με στρατιωτική απάντηση σε περίπτωση συνέχισης του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, καταγγέλλοντας πράξεις «πειρατείας».

«Αν οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις συνεχίσουν τον αποκλεισμό και επιμείνουν στις πράξεις ληστείας και πειρατείας στην περιοχή, θα πρέπει να ξέρουν ότι εκτίθενται σε μία απάντηση των ισχυρών ιρανικών ενόπλων δυνάμεων», ανακοίνωσε το αρχηγείο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν.

«Είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι και παρακολουθούμε τις ενέργειες και τις κινήσεις των εχθρών μας».

