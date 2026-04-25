Διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν: «Και οι δύο πλευρές πιστεύουν ότι έχουν το πάνω χέρι», λέει αναλυτής

Ουάσινγκτον και Τεχεράνη προσέρχονται στο διάλογο ότι δεν χρειάζεται να κάνουν παραχωρήσεις

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Πακιστανός αξιωματούχος κατά την άφιξη του Αμερικανού Αντιπροέδρου JD Vance για συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, το Σάββατο 11 Απριλίου 2026

  • Οι ΗΠΑ και το Ιράν προσέρχονται στις διαπραγματεύσεις με την πεποίθηση ότι έχουν το πάνω χέρι και δενάζεται να κάνουν παραχωρήσεις.
  • Καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει σαφές προβάδισμα, καθώς και οι δύο έχουν ανάγκη πολιτικού συμβιβασμού για διαφορετικούς λόγους.
  • Οι διαφωνίες επικεντρώνονται στην αμοιβαία καχυποψία και το πυρηνικό πρόγραμμα, με το Ιράν να ζητά εγγυήσεις ασφάλειας και άρση κυρώσεων.
  • Οι συνομιλίες μεσολαβούνται από το Πακιστάν, με την ελπίδα προόδου, ενώ ο Ιρανός ΥΠΕΞ συνεχίζει διπλωματική περιοδεία σε Ομάν και Ρωσία.
  • Η Τεχεράνη χρησιμοποιεί τα Στενά του Ορμούζ ως διαπραγματευτικό χαρτί και δεν θα τα παραδώσει χωρίς να ικανοποιηθούν βασικές απαιτήσεις της.
Το βασικό ερώτημα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν είναι ποιος θα υποχωρήσει πρώτος, είπε Sky News ο καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Αμερικανοϊρανικών σχέσεων Σίνα Αζόντι.

«Και οι δύο πλευρές, παρά το γεγονός ότι έχουν έννομο συμφέρον να καταλήξουν σε συμφωνία, έρχονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την αντίληψη ότι έχουν το πάνω χέρι», σημείωσε ο καθηγητής.

Και συνέχισε: «Έχουν λιγότερη ανάγκη να κάνουν παραχωρήσεις στην άλλη πλευρά, γεγονός που καθιστά πολύ δύσκολη την επίτευξη πολιτικού συμβιβασμού».

Σε ερώτηση αν πράγματι πιστεύει ότι κάποια από τις δύο χώρες έχει μεγαλύτερη δύναμη στις διαπραγματεύσεις ο Αζόντι ξεκαθάρισε ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει το προβάδισμα αυτή τη στιγμή.

«Οι Ιρανοί χρειάζονται την άρση των κυρώσεων για να ανασυγκροτήσουν την οικονομία τους... ταυτόχρονα, πιστεύω ότι και η αμερικανική πλευρά χρειάζεται να καταλήξει σε πολιτικό συμβιβασμό», τόνισε ο καθηγητής.

«Αυτός είναι ένας πολύ αντιδημοφιλής πόλεμος στις ΗΠΑ, καθώς η πλειοψηφία των Αμερικανών είναι αντίθετοι», υπογράμμισε ο Αζόντι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου

Σκληρό παζάρι

Οι αντιπροσωπείες του Πακιστάν και του Ιράν πραγματοποίησαν συναντήσεις που διήρκεσαν όλη την ημέρα. Σύμφωνα με το Al Jazeera, συζήτησαν λεπτομερώς ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές του Ιράν και σε ποια σημεία υπάρχει περιθώριο συμβιβασμού με τις ΗΠΑ.

Αξιωματούχοι του Πακιστάν ανέφεραν στο αραβικό τηλεοπτικό δίκτυο ότι εξακολουθούν να ελπίζουν. Έχουν ακούσει τη θέση του Ιράν και βλέπουν ότι έχει σημειωθεί πρόοδος σε ορισμένα ζητήματα.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αραγτσί, δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη την διπλωματική περιοδεία του. Έχει ήδη μεταβεί στο Ομάν και αμέσως μετά αναμένεται να ταξιδέψει στη Ρωσία. Έτσι υπάρχει ελπίδα ότι θα επιστρέψει στο Ισλαμαμπάντ, αν οι Πακιστανοί καταφέρουν να πείσουν τους Αμερικανούς για τα αιτήματα της Τεχεράνης.

Τα «αγκάθια»

Η ιρανική πλευρά επιμένει ότι θα διαπραγματευθεί αλλά όχι με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η Ουάσινγκτον. Τα σημεία διαφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν.

Το πρώτο σημαντικό σημείο τριβής είναι η αμοιβαία καχυποψία. Το Ιράν επιδιώκει να εξασφαλίσει εγγυήσεις ασφάλειας προκειμένου να μην πέσει για τρίτη φορά στην παγίδα να διαπραγματεύεται με τις ΗΠΑ και αμέσως μετά να εξαπολύονται επιθέσεις εναντίον του.

Το άλλο σημείο διαφωνίας είναι το πυρηνικό πρόγραμμα. Η Τεχεράνη επιδιώκει να διατηρήσει τα αποθέματά της σε εμπλουτισμένο ουράνιο εντός της χώρας και πιέζει για άρση των κυρώσεων που έχουν γονατίσει την ιρανική οικονομία και πολεμικές αποζημιώσεις για τις καταστροφές σε υποδομές που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια της πολεμικής σύγκρουσης με ΗΠΑ και Ισραήλ.

Το χαρτί που έχουν στα χέρια τους οι Ιρανοί είναι τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θέλει να δει να ανοίγουν άμεσα. Ωστόσο η Τεχεράνη δεν θα παραδώσει τον άσο στο μανίκι της χωρίς να λάβει θετική απάντηση σε πολλές από τις απαιτήσεις της.

Διαβάστε επίσης

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ο τηλεφωνικός θάλαμος που είναι υγειονομική βόμβα

23:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 2-3 - Τέλος στον τελικό, τρόπαιο ο ΟΦΗ

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Κενά και αντιφάσεις στις καταθέσεις των κατηγορουμένων για τον θάνατο της Μυρτούς

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Φρουροί της Επανάστασης: Καθοριστική στρατηγική μας ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ

22:51ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Τραμπ για Ιράν: Όταν θέλουν μπορούν να μου τηλεφωνήσουν - Αμφισβητεί τη σοβαρότητα των ΗΠΑ στη διπλωματία η Τεχεράνη

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην ακαδημαϊκή κοινότητα: Πέθανε ο Χανιώτης γιατρός Μανώλης Μιχαηλάκης

22:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Μόλις ακύρωσα το ταξίδι στο Πακιστάν μέσα σε 10 λεπτά πήραμε καλύτερη πρόταση από το Ιράν

22:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξέσπασμα Παπαθεοδώρου: «Πείραξαν το παιδί μου, δεν υπάρχει αύριο – Να ενωθούν οι υγιείς δυνάμεις»

22:25ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: 4 τραυματίες όταν έσπασε καλώδιο σε παιχνίδι – Βίντεο

22:16ΚΟΣΜΟΣ

Διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν: «Και οι δύο πλευρές πιστεύουν ότι έχουν το πάνω χέρι», λέει αναλυτής

22:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Συνελήφθη πρώην αστυνομικός για κατοχή και εμπόριο ναρκωτικών – Χειροπέδες και στον γιο του

21:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα δεν είναι απλώς αποδέκτης κεφαλαίων, γίνεται παραγωγός τεχνογνωσίας»

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Γενικό Κρατικό Νίκαιας: Η στιγμή που άνδρας με όπλο στο χέρι απειλεί κόσμο στο προαύλιο - Βίντεο

21:36LIFESTYLE

Απόστολος Γκλέτσος στο πλευρό του Τζώρτζογλου: «Είναι ένα παιδί πονεμένο - Αυτοεξευτελισμός της τηλεόρασης»

21:25ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τουλάχιστον 15 προσαγωγές σε αστυνομική επιχείρηση για αποτροπή κατάληψης

21:16ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ εναντίον εφορίας: Δικαστής αμφισβητεί τη συνταγματικότητα της προσφυγής του προέδρου

21:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σταύρος Παπασταύρου: Εβδομάδα ουσιαστικών δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης

20:56LIFESTYLE

Μικ Τζάγκερ: Έφτασε δύο φορές κοντά στον θάνατο - «Τα χείλη του έγιναν μπλε»

20:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Υποβιβάστηκε ο Πανιώνιος, παραμένει στην κατηγορία το Μαρούσι

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Τροχαίο με μηχανάκι - Στο νοσοκομείο ο νεαρός οδηγός του

23:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 2-3 - Τέλος στον τελικό, τρόπαιο ο ΟΦΗ

11:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κάνουμε Πρωτομαγιά - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

19:06ΣΕΙΣΜΟΙ

Αιχμηρή ανακοίνωση Τσελέντη για Παπαδόπουλο: «”Σεισμολογικό μπαρμπούτι” οι προβλέψεις για ισχυρό σεισμό στον Κορινθιακό»

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Βρέθηκα με υπέρογκα χρέη εξαιτίας του 66χρονου λογιστή που έστειλε λεφτά στη Μυρτώ»

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Μελίνα Κωτσάκη, η 82χρονη δισέγγονη του Κολοκοτρώνη που δεν λείπει από καμία διαδήλωση - «Οι νέοι να αφήσουν τα κινητά και να αγωνιστούν για την πατρίδα»

22:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξέσπασμα Παπαθεοδώρου: «Πείραξαν το παιδί μου, δεν υπάρχει αύριο – Να ενωθούν οι υγιείς δυνάμεις»

22:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Μόλις ακύρωσα το ταξίδι στο Πακιστάν μέσα σε 10 λεπτά πήραμε καλύτερη πρόταση από το Ιράν

16:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Πιθανή ψυχρή εισβολή μετά την Πρωτομαγιά - Τι δείχνουν τα προγνωστικά

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Αυτές είναι οι πιο σεισμογενείς περιοχές στην Ελλάδα - Νέα έκθεση από το ΑΠΘ

10:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Η γυναίκα μου φταίει που πέθανε η Μυρτώ» - Τα SMS που δεν έμαθε ποτέ το μοιραίο βράδυ

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Γενικό Κρατικό Νίκαιας: Η στιγμή που άνδρας με όπλο στο χέρι απειλεί κόσμο στο προαύλιο - Βίντεο

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην ακαδημαϊκή κοινότητα: Πέθανε ο Χανιώτης γιατρός Μανώλης Μιχαηλάκης

11:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - Πότε «βλέπουν» ρωσικό κρύο στη χώρα μας

20:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μακρόν: «Το ξέρεις, αν η κυριαρχία σας απειλείται, κάντε ό,τι χρειάζεται, θα είμαστε εδώ για εσάς»

18:27ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Η νέα δημόσια εμφάνιση και τα θερμά λόγια του βρετανικού Τύπου - Βίντεο

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Η μητέρα μας έφυγε αλλά η οικογένεια μας μεγάλωσε», λέει ο γιος της Ελευθερίας Γιακουμάκη

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Νέοι κανόνες και πρόστιμα – Τι αλλάζει με τον νόμο για την πυροπροστασία

11:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί - Αναλυτικοί πίνακες με το ύψος της ενίσχυσης ανά τέκνο

17:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Στο 29,6% η ΝΔ, στο 15,9% το ΠΑΣΟΚ στην εκτίμηση ψήφου

20:56LIFESTYLE

Μικ Τζάγκερ: Έφτασε δύο φορές κοντά στον θάνατο - «Τα χείλη του έγιναν μπλε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ