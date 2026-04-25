Διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν: «Και οι δύο πλευρές πιστεύουν ότι έχουν το πάνω χέρι», λέει αναλυτής

Πακιστανός αξιωματούχος κατά την άφιξη του Αμερικανού Αντιπροέδρου JD Vance για συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, το Σάββατο 11 Απριλίου 2026

Snapshot Οι ΗΠΑ και το Ιράν προσέρχονται στις διαπραγματεύσεις με την πεποίθηση ότι έχουν το πάνω χέρι και δενάζεται να κάνουν παραχωρήσεις.

Καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει σαφές προβάδισμα, καθώς και οι δύο έχουν ανάγκη πολιτικού συμβιβασμού για διαφορετικούς λόγους.

Οι διαφωνίες επικεντρώνονται στην αμοιβαία καχυποψία και το πυρηνικό πρόγραμμα, με το Ιράν να ζητά εγγυήσεις ασφάλειας και άρση κυρώσεων.

Οι συνομιλίες μεσολαβούνται από το Πακιστάν, με την ελπίδα προόδου, ενώ ο Ιρανός ΥΠΕΞ συνεχίζει διπλωματική περιοδεία σε Ομάν και Ρωσία.

Η Τεχεράνη χρησιμοποιεί τα Στενά του Ορμούζ ως διαπραγματευτικό χαρτί και δεν θα τα παραδώσει χωρίς να ικανοποιηθούν βασικές απαιτήσεις της. Snapshot powered by AI

Το βασικό ερώτημα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν είναι ποιος θα υποχωρήσει πρώτος, είπε Sky News ο καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Αμερικανοϊρανικών σχέσεων Σίνα Αζόντι.

«Και οι δύο πλευρές, παρά το γεγονός ότι έχουν έννομο συμφέρον να καταλήξουν σε συμφωνία, έρχονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την αντίληψη ότι έχουν το πάνω χέρι», σημείωσε ο καθηγητής.

Και συνέχισε: «Έχουν λιγότερη ανάγκη να κάνουν παραχωρήσεις στην άλλη πλευρά, γεγονός που καθιστά πολύ δύσκολη την επίτευξη πολιτικού συμβιβασμού».

Σε ερώτηση αν πράγματι πιστεύει ότι κάποια από τις δύο χώρες έχει μεγαλύτερη δύναμη στις διαπραγματεύσεις ο Αζόντι ξεκαθάρισε ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει το προβάδισμα αυτή τη στιγμή.

«Οι Ιρανοί χρειάζονται την άρση των κυρώσεων για να ανασυγκροτήσουν την οικονομία τους... ταυτόχρονα, πιστεύω ότι και η αμερικανική πλευρά χρειάζεται να καταλήξει σε πολιτικό συμβιβασμό», τόνισε ο καθηγητής.

«Αυτός είναι ένας πολύ αντιδημοφιλής πόλεμος στις ΗΠΑ, καθώς η πλειοψηφία των Αμερικανών είναι αντίθετοι», υπογράμμισε ο Αζόντι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου The White House

Σκληρό παζάρι

Οι αντιπροσωπείες του Πακιστάν και του Ιράν πραγματοποίησαν συναντήσεις που διήρκεσαν όλη την ημέρα. Σύμφωνα με το Al Jazeera, συζήτησαν λεπτομερώς ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές του Ιράν και σε ποια σημεία υπάρχει περιθώριο συμβιβασμού με τις ΗΠΑ.

Αξιωματούχοι του Πακιστάν ανέφεραν στο αραβικό τηλεοπτικό δίκτυο ότι εξακολουθούν να ελπίζουν. Έχουν ακούσει τη θέση του Ιράν και βλέπουν ότι έχει σημειωθεί πρόοδος σε ορισμένα ζητήματα.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αραγτσί, δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη την διπλωματική περιοδεία του. Έχει ήδη μεταβεί στο Ομάν και αμέσως μετά αναμένεται να ταξιδέψει στη Ρωσία. Έτσι υπάρχει ελπίδα ότι θα επιστρέψει στο Ισλαμαμπάντ, αν οι Πακιστανοί καταφέρουν να πείσουν τους Αμερικανούς για τα αιτήματα της Τεχεράνης.

Τα «αγκάθια»

Η ιρανική πλευρά επιμένει ότι θα διαπραγματευθεί αλλά όχι με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η Ουάσινγκτον. Τα σημεία διαφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν.

Το πρώτο σημαντικό σημείο τριβής είναι η αμοιβαία καχυποψία. Το Ιράν επιδιώκει να εξασφαλίσει εγγυήσεις ασφάλειας προκειμένου να μην πέσει για τρίτη φορά στην παγίδα να διαπραγματεύεται με τις ΗΠΑ και αμέσως μετά να εξαπολύονται επιθέσεις εναντίον του.

Το άλλο σημείο διαφωνίας είναι το πυρηνικό πρόγραμμα. Η Τεχεράνη επιδιώκει να διατηρήσει τα αποθέματά της σε εμπλουτισμένο ουράνιο εντός της χώρας και πιέζει για άρση των κυρώσεων που έχουν γονατίσει την ιρανική οικονομία και πολεμικές αποζημιώσεις για τις καταστροφές σε υποδομές που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια της πολεμικής σύγκρουσης με ΗΠΑ και Ισραήλ.

Το χαρτί που έχουν στα χέρια τους οι Ιρανοί είναι τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θέλει να δει να ανοίγουν άμεσα. Ωστόσο η Τεχεράνη δεν θα παραδώσει τον άσο στο μανίκι της χωρίς να λάβει θετική απάντηση σε πολλές από τις απαιτήσεις της.

