Τραμπ: Δεν στέλνω αντιπροσωπεία στο Πακιστάν - Υπό κατάρρευση οι διαπραγματεύσεις

Τι είπε ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τις επαφές των Ιρανών με τους Πακιστανούς διαμεσολαβητές

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

ΑΡ
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε το ταξίδι των Αμερικανών απεσταλμένων στο Πακιστάν.
  • Η ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε από το Πακιστάν, δηλώνοντας ότι δεν θα αποδεχτεί μαξιμαλιστικές απαιτήσεις από τις ΗΠΑ.
  • Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ παραμένουν δύσκολες λόγω αμοιβαίας καχυποψίας και διαφορών στο πυρηνικό πρόγραμμα και τις κυρώσεις.
  • Το Ιράν ζητά εγγυήσεις ασφάλειας, διατήρηση αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου και άρση κυρώσεων, ενώ χρησιμοποιεί τα Στενά του Ορμούζ ως διαπραγματευτικό πλεονέκτημα.
  • Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί συνεχίζει τη διπλωματική περιοδεία του στη Ρωσία και το Ομάν, με πιθανή επιστροφή στο Ισλαμαμπάντ αν υπάρξει πρόοδος.
Snapshot powered by AI

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι ακύρωσε το ταξίδι των απεσταλμένων του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, στο Πακιστάν για συνομιλίες με το Ιράν.

«Το είπα στους δικούς μου. Πριν από λίγο ετοιμάζονταν να φύγουν και τους είπα: 'Όχι, δεν θα κάνετε τήση 18 ωρών για να πάτε εκεί, έχουμε όλα τα χαρτιά στα χέρια μας. Μπορούν να μας καλέσουν όποτε θέλουν, αλλά δεν θα κάνετε άλλες πτήσεις 18 ωρών για να καθόμαστε και να μιλάμε για το τίποτα''», είπε ο Τραμπ στους απεσταλμένους του.

«Δεν βλέπω κανένα λόγο να τους στείλουμε σε μια πτήση 18 ωρών υπό τις τρέχουσες συνθήκες [σ.σ.των διαπραγματεύσεων]. Είναι πολύ μεγάλη διαδρομή. Μπορούμε να τα καταφέρουμε εξίσου καλά και τηλεφωνικά. Οι Ιρανοί μπορούν να μας καλέσουν αν θέλουν. Δεν πρόκειται να ταξιδέψουμε μόνο και μόνο για να κάτσουμε εκεί», επανέλαβε αμέσως μετά στην ιστοσελίδα Axios o Τραμπ.

Σε ερώτηση αν αυτό σημαίνει ότι οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν και πάλι τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Όχι, δεν σημαίνει αυτό. Δεν το έχουμε σκεφτεί ακόμα».

Η ιρανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής των υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί αναχώρησε από το Πακιστάν. Ιρανική διπλωματική πηγή ρωτήθηκε για τις επιφυλάξεις που έχει η Τεχεράνη για τις θέσεις των ΗΠΑ και είπε στο Reuters ότι η ιρανική πλευρά «δεν θα δεχτεί μαξιμαλιστικές απαιτήσεις».

Σκληρό παζάρι

Οι αντιπροσωπείες του Πακιστάν και του Ιράν πραγματοποίησαν συναντήσεις που διήρκεσαν όλη την ημέρα. Σύμφωνα με το Al Jazeera, συζήτησαν λεπτομερώς ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές του Ιράν και σε ποια σημεία υπάρχει περιθώριο συμβιβασμού με τις ΗΠΑ.

Αξιωματούχοι του Πακιστάν ανέφεραν στο αραβικό τηλεοπτικό δίκτυο ότι εξακολουθούν να ελπίζουν. Έχουν ακούσει τη θέση του Ιράν και βλέπουν ότι έχει σημειωθεί πρόοδος σε ορισμένα ζητήματα.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αραγτσί, δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη την διπλωματική περιοδεία του. Έχει ανακοινώσει ότι θα μεταβεί αμέσως μετά στη Ρωσία και το Ομάν. Έτσι υπάρχει ελπίδα ότι θα επιστρέψει στο Ισλαμαμπάντο, αν οι Πακιστανοί καταφέρουν να πείσουν τους Αμερικανούς για τα αιτήματα της Τεχεράνης.

Τα «αγκάθια»

Η ιρανική πλευρά επιμένει ότι θα διαπραγματευθεί αλλά όχι με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η Ουάσινγκτον. Τα σημεία διαφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν.

Το πρώτο σημαντικό σημείο τριβής είναι η αμοιβαία καχυποψία. Το Ιράν επιδιώκει να εξασφαλίσει εγγυήσεις ασφάλειας προκειμένου να μην πέσει για τρίτη φορά στην παγίδα να διαπραγματεύεται με τις ΗΠΑ και αμέσως μετά να εξαπολύονται επιθέσεις εναντίον του.

Pakistan US Iran

Το άλλο σημείο διαφωνίας είναι το πυρηνικό πρόγραμμα. Η Τεχεράνη επιδιώκει να διατηρήσει τα αποθέματά της σε εμπλουτισμένο ουράνιο εντός της χώρας και πιέζει για άρση των κυρώσεων που έχουν γονατίσει την ιρανική οικονομία και πολεμικές αποζημιώσεις για τις καταστροφές σε υποδομές που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια της πολεμικής σύγκρουσης με ΗΠΑ και Ισραήλ.

Το χαρτί που έχουν στα χέρια τους οι Ιρανοί είναι τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θέλει να δει να ανοίγουν άμεσα. Ωστόσο η Τεχεράνη δεν θα παραδώσει τον άσο στο μανίκι της χωρίς να λάβει θετική απάντηση σε πολλές από τις απαιτήσεις της.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:16ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Όταν το GPS γίνεται μάρτυρας κατηγορίας: H τεχνολογία που βρίσκει υπόπτους… και αθώους

20:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μακρόν: «Το ξέρεις, αν η κυριαρχία σας απειλείται, κάντε ό,τι χρειάζεται, θα είμαστε εδώ για εσάς»

20:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT ΠΑΟΚ - ΟΦΗ: Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας στο Πανθεσσαλικό

19:39ΚΟΣΜΟΣ

Βίκτορ Όρμπαν: Δηλώνει ότι θα παραδώσει και τη βουλευτική έδρα μετά την ήττα του στις εκλογές

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Νέα συγκέντρωση των κτηνοτρόφων για τον αφθώδη πυρετό, τη Δευτέρα

19:14ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Σκληρό παζάρι ΗΠΑ - Ιράν: Ο Τραμπ δεν στέλνει αντιπροσωπεία στο Πακιστάν - «Δεν θα δεχθούμε μαξιμαλιστικές απαιτήσεις», διαμηνύει η Τεχεράνη

19:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναχώρησε από την Αθήνα το ζεύγος Μακρόν

19:06ΣΕΙΣΜΟΙ

Αιχμηρή ανακοίνωση Τσελέντη για Παπαδόπουλο: «”Σεισμολογικό μπαρμπούτι” οι προβλέψεις για ισχυρό σεισμό στον Κορινθιακό»

19:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Γκάλης: Η αποθέωση και η συνάντηση με Φάνη Χριστοδούλου - «Εδώ είναι η ιστορία του μπάσκετ»

19:04ΕΥ ΖΗΝ

Διατροφή για ελκώδη κολίτιδα: Τι να φάτε και τι να αποφύγετε

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δεν στέλνω αντιπροσωπεία στο Πακιστάν - Υπό κατάρρευση οι διαπραγματεύσεις

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Άνδρας απειλούσε με τεράστιο μαχαίρι στην Λεωφόρο Δημοκρατίας

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μακρόν δίνει το στίγμα της ελληνογαλλικής φιλίας με το «Εγώ κι εσύ μαζί» από Αλκίνοο και Πανούση

18:27ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Η νέα δημόσια εμφάνιση και τα θερμά λόγια του βρετανικού Τύπου - Βίντεο

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε διαμέρισμα

18:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ομήρου Οδύσσεια, κυκλοφόρησε η νέα σύγχρονη μετάφραση του μεγαλύτερου έπους της ιστορίας

18:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Επικό σύνθημα οπαδών του Άρη για Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Έλα εδώ καλό μου παλικάρι…»

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Βρέφος τραυματίστηκε εντός πλοίου στην Τήνο

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αναστάτωση από νυχτερινή φωτιά στις φυλακές Αγυιάς – Στο νοσοκομείο επτά άτομα

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Ο υφυπουργός Παιδείας ο αποδιοπομπαίος τράγος του Ερντογάν για τις ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κάνουμε Πρωτομαγιά - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

19:06ΣΕΙΣΜΟΙ

Αιχμηρή ανακοίνωση Τσελέντη για Παπαδόπουλο: «”Σεισμολογικό μπαρμπούτι” οι προβλέψεις για ισχυρό σεισμό στον Κορινθιακό»

16:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Πιθανή ψυχρή εισβολή μετά την Πρωτομαγιά - Τι δείχνουν τα προγνωστικά

11:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί - Αναλυτικοί πίνακες με το ύψος της ενίσχυσης ανά τέκνο

11:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - Πότε «βλέπουν» ρωσικό κρύο στη χώρα μας

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Μελίνα Κωτσάκη, η 82χρονη δισέγγονη του Κολοκοτρώνη που δεν λείπει από καμία διαδήλωση - «Οι νέοι να αφήσουν τα κινητά και να αγωνιστούν για την πατρίδα»

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Βρέθηκα με υπέρογκα χρέη εξαιτίας του 66χρονου λογιστή που έστειλε λεφτά στη Μυρτώ»

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Αυτές είναι οι πιο σεισμογενείς περιοχές στην Ελλάδα - Νέα έκθεση από το ΑΠΘ

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Κύκλωμα Συνοδών Πολυτελείας: Πόσο κόστιζαν και πώς οργανώνονταν τα πάρτι με αστέρες της Serie A

20:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT ΠΑΟΚ - ΟΦΗ: Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας στο Πανθεσσαλικό

10:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Η γυναίκα μου φταίει που πέθανε η Μυρτώ» - Τα SMS που δεν έμαθε ποτέ το μοιραίο βράδυ

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δεν στέλνω αντιπροσωπεία στο Πακιστάν - Υπό κατάρρευση οι διαπραγματεύσεις

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Νέοι κανόνες και πρόστιμα – Τι αλλάζει με τον νόμο για την πυροπροστασία

06:04ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: «Χτυποκάρδια» σε ασπρόμαυρο φόντο – ΠΑΟΚ και ΟΦΗ για την «κούπα»

17:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Στο 29,6% η ΝΔ, στο 15,9% το ΠΑΣΟΚ στην εκτίμηση ψήφου

20:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μακρόν: «Το ξέρεις, αν η κυριαρχία σας απειλείται, κάντε ό,τι χρειάζεται, θα είμαστε εδώ για εσάς»

18:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Επικό σύνθημα οπαδών του Άρη για Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Έλα εδώ καλό μου παλικάρι…»

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Η μητέρα μας έφυγε αλλά η οικογένεια μας μεγάλωσε», λέει ο γιος της Ελευθερίας Γιακουμάκη

07:00ΕΛΛΑΔΑ

«Τι συνέβη στην Ολυμπία»; Μπαράζ αποκαλύψεων γύρω από την εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου - Ο γάμος της και οι 150.000

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ