Reuters: Οι ΗΠΑ εξετάζουν «αναστολή» της Ισπανίας από το ΝΑΤΟ - Απόρρητο email του Πενταγώνου

«Τιμωρία» για τις χώρες που δεν στάθηκαν στο πλευρό των ΗΠΑ

Δέσποινα Σοφιανίδου

Reuters: Οι ΗΠΑ εξετάζουν «αναστολή» της Ισπανίας από το ΝΑΤΟ - Απόρρητο email του Πενταγώνου
  • Οι ΗΠΑ εξετάζουν «τιμωρητικά» μέτρα κατά συμμάχων του ΝΑΤΟ, όπως η πιθανή αναστολή της Ισπανίας, λόγω μη υποστήριξης στον πόλεμο με το Ιράν και τη χρήση στρατιωτικών βάσεων.
  • Εσωτερικό email του Πενταγώνου αναφέρει την απογοήτευση για την άρνηση κάποιων χωρών να παραχωρήσουν δικαιώματα πρόσβασης και υπερπτήσεων στις ΗΠΑ για επιχειρήσεις κατά του Ιράν.
  • Η αναστολή της Ισπανίας θα έχει συμβολικό χαρακτήρα και περιορισμένο στρατιωτικό αντίκτυπο, ενώ το ΝΑΤΟ δεν προβλέπει νομικά την αναστολή μέλους.
  • Η ισπανική κυβέρνηση αρνείται ότι υπάρχει επίσημη απόφαση και τονίζει ότι οι ΗΠΑ λειτουργούν με επίσημες κυβερνητικές θέσεις, όχι με email.
  • Οι ΗΠΑ ζητούν από τους συμμάχους να αναλάβουν ενεργό ρόλο και να μην αντιμετωπίζουν μονομερώς τη συμμαχία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αμοιβαιότητας στο ΝΑΤΟ.
Σοβαρούς κλυδωνισμούς δέχεται το ΝΑΤΟ, με τις ΗΠΑ να απειλούν ακόμα και με αποχώρηση, επιρρίπτοντας ευθύνες στους συμμάχους τόσο για τη στάση τους, αρχικά στη Γροιλανδία, όσο και το Ιράν μετέπειτα, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τη βορειοατλαντική συμμαχία για πρώτη φορά στην 76χρονη ιστορία της.

Τώρα, η κατάσταση φαίνεται να βγαίνει εκτός ελέγχου, καθώς οι ΗΠΑ εξετάζουν «τιμωρητικά» μέτρα εναντίον των συμμάχων, που δεν στήριξαν τις αμερικανικες επιλογές στον πόλεμο με το Ιράν και τη διάνοιξη των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Reuters.

Αποκαλύπτει, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος διατηρεί την ανωνυμία του, ότι ένα εσωτερικό email του Πενταγώνου περιγράφει αυτές τις «τιμωρητικές» επιλογές, ανάμεσα στις οποίες είναι η αναστολή της Ισπανίας από τη συμμαχία και της αναθεώρησης της θέσης των ΗΠΑ σχετικά με τη διεκδίκηση της Βρετανίας στα Νησιά Φώκλαντ.

Το εσωτερικό σημείωμα, σύμφωνα με την πηγή, φέρει την υπογραφή του Έλμπριτζ Κόλμπι, κορυφαίου συμβούλου πολιτικής του Πενταγώνου, ο οποίος εξέφρασε την απογοήτευσή του για την απροθυμία ή την άρνηση ορισμένων συμμάχων να παραχωρήσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες δικαιώματα πρόσβασης, βάσης και υπερπτήσεων - γνωστά ως ABO - για τον πόλεμο του Ιράν.

Ο Κόλμπι έγραψε ότι το ABO αποτελεί «απλώς το απόλυτο κατώτατο όριο για το ΝΑΤΟ», σύμφωνα με τον αξιωματούχο, ο οποίος πρόσθεσε ότι οι επιλογές αυτές συζητούνταν στα ανώτατα κλιμάκια του Πενταγώνου.

Μια επιλογή στο ηλεκτρονικό μήνυμα προβλέπει την αναστολή «δύσκολων» χωρών από σημαντικές ή κύρους θέσεις στο ΝΑΤΟ, είπε ο αξιωματούχος.

Ωστόσο, το ηλεκτρονικό μήνυμα δεν υποδηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προβούν σε κάτι τέτοιο, ανέφερε ο αξιωματούχος. Επίσης, δεν προτείνει το κλείσιμο βάσεων στην Ευρώπη.

Ο αξιωματούχος αρνήθηκε να πει αν οι επιλογές περιλαμβάνουν την ευρέως αναμενόμενη αποχώρηση ορισμένων αμερικανικών δυνάμεων από την Ευρώπη.

Σε σχόλιο του προς το Reuters, o εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, Κίνγκσλεϊ Γουίλσον, απάντησε: «Όπως είπε ο Πρόεδρος Τραμπ, παρά όλα όσα έχουν κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες για τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, αυτοί δεν ήταν εκεί για εμάς. Το Υπουργείο Άμυνας θα διασφαλίσει ότι ο Πρόεδρος θα έχει αξιόπιστες επιλογές για να εξασφαλίσει ότι οι σύμμαχοί μας δεν θα είναι πλέον ένας χαρτοπόλεμος, αλλά θα κάνουν το καθήκον τους. Δεν έχουμε περαιτέρω σχόλια σχετικά με τυχόν εσωτερικές συζητήσεις προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε ο Γουίλσον.

Ερωτηθείς αν είναι δυνατόν να τεθεί σε αναστολή η ιδιότητα μέλους ενός συμμάχου του ΝΑΤΟ, ένας αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι «η Ιδρυτική Συνθήκη του ΝΑΤΟ δεν προβλέπει καμία διάταξη για την αναστολή της ιδιότητας μέλους του ΝΑΤΟ».

Η Βρετανία, η Γαλλία και άλλες χώρες αναφέρουν ότι η συμμετοχή στον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ θα ισοδυναμούσε με είσοδο στον πόλεμο, αλλά ότι θα ήταν πρόθυμες να βοηθήσουν στη διατήρηση του στενού ανοιχτού, μόλις επιτευχθεί μόνιμη εκεχειρία ή τερματιστεί η σύγκρουση.

Ωστόσο, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν τονίσει ότι το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να είναι μονόδρομος.

Έχουν εκφράσει την απογοήτευσή τους για την Ισπανία, όπου η σοσιαλιστική ηγεσία δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει τη χρήση των βάσεων ή του εναερίου χώρου της για την επίθεση κατά του Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν δύο σημαντικές στρατιωτικές βάσεις στην Ισπανία: τη Ναυτική Βάση Ρότα και την Αεροπορική Βάση Μορόν.

Οι πολιτικές επιλογές που περιγράφονται στο ηλεκτρονικό μήνυμα θα είχαν ως στόχο να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα στους συμμάχους του ΝΑΤΟ με σκοπό να «μειώσουν την αίσθηση του δικαιώματος εκ μέρους των Ευρωπαίων», δήλωσε ο αξιωματούχος, συνοψίζοντας το ηλεκτρονικό μήνυμα.

Η επιλογή να τεθεί η Ισπανία σε αναστολή από τη συμμαχία θα είχε περιορισμένο αντίκτυπο στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ, αλλά σημαντικό συμβολικό αντίκτυπο, υποστηρίζει το ηλεκτρονικό μήνυμα.

Ο αξιωματούχος δεν αποκάλυψε πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επιδιώξουν την αναστολή της Ισπανίας από τη Συμμαχία.

«Δεν λειτουργούμε με βάση ηλεκτρονικά μηνύματα. Λειτουργούμε με βάση επίσημα έγγραφα και κυβερνητικές θέσεις, στην περίπτωση αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός Σάντσεθ όταν ρωτήθηκε για την αναφορά πριν από μια συνάντηση ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο για να συζητήσουν θέματα που περιλαμβάνουν τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής του ΝΑΤΟ.

