Λονδίνο - Νέα Υόρκη σε 3:44' ώρες: Έτοιμο για απογείωση το υπερηχητικό αεροσκάφος X-59 της NASA

Ολοκληρώνονται οι τελευταίοι έλεγχοι ασφαλείας και αναμένεται η πρώτη πτήση

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Λονδίνο - Νέα Υόρκη σε 3:44' ώρες: Έτοιμο για απογείωση το υπερηχητικό αεροσκάφος X-59 της NASA
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το υπερηχητικό αεροσκάφος X
  • 59 της NASA είναι έτοιμο για την παρθενική του πτήση μετά την ολοκλήρωση των τελευταίων ελέγχων ασφαλείας.
  • Το X
  • 59 μπορεί να πετάξει με ταχύτητα 1,5 Μαχ, μειώνοντας τη διάρκεια της πτήσης Λονδίνο
  • Νέα Υόρκη σε 3 ώρες και 44 λεπτά.
  • Η σημαντική καινοτομία του X
  • 59 είναι η δραστική μείωση του ηχητικού κρότου, που επιτρέπει υπερηχητικές πτήσεις πάνω από κατοικημένες περιοχές χωρίς έντονο θόρυβο.
  • Το αεροσκάφος κινείται με κινητήρα General Electric F414 και έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να πετάει αθόρυβα πέρα από το φράγμα του ήχου.
  • Η πρώτη πτήση θα είναι σε χαμηλό ύψος και μειωμένη ταχύτητα, με σταδιακή αύξηση ταχύτητας και ύψους σε επόμενες δοκιμές για την επικύρωση της μείωσης του θορύβου και της ασφάλειας.
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Πανέτοιμο για την ιστορική παρθενική πτήση του είναι το υπερηχητικό αεροσκάφος της NASA, διάδοχος του θρυλικού Concorde, που θέλει να εκμηδενίζει σχεδόν σε διάρκεια την απόσταση Λονδίνο - Νέα Υόρκη, σε μόλις 3 ώρες και 44 λεπτά.

Το Lockheed Martin X-59 QueSST, το «αθόρυβο» υπερηχητικό ερευνητικό αεροσκάφος που σχεδιάστηκε από τη NASA και κατασκευάστηκε από τη Lockheed Martin, ολοκληρώνει τους τελευταίους ελέγχους ασφαλείας.

Το αεροσκάφος μπορεί να φτάσει σε ταχύτητα πλεύσης 1,5 Μαχ, περίπου 1.590 χλμ/ώρα, μια ταχύτητα που θα του επέτρεπε να πραγματοποιήσει την πτήση πάνω από τον Ατλαντικό χωρίς ενδιάμεσο σταθμό σε μόλις τρεις ώρες και 44 λεπτά. Μια τεράστια διαφορά σε σχέση με τις σημερινές παραδοσιακές εμπορικές πτήσεις, οι οποίες για να καλύψουν την ίδια διαδρομή χρειάζονται κατά μέσο όρο μεταξύ επτά και οκτώ ωρών.

Το πραγματικό σημείο καμπής του X-59 σε σχέση με τον διάσημο γαλλο-βρετανικό προκάτοχό του δεν έγκειται όμως στην καθαρή ταχύτητα. Το παλιό Concorde, αν και ήταν ταχύτερο, έφτανε σε μέγιστη ταχύτητα πλεύσης τα 2,04 Mach, περίπου 2.179 χλμ/ώρα, πετώντας από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη σε μόλις τρεις ώρες, είχε όμως ένα τεράστιο δομικό και περιβαλλοντικό όριο: το ηχητικό χτύπημα.

Ο θόρυβος που δημιουργούνταν από την υπέρβαση του φράγματος του ήχου ήταν ένας πραγματικός βρυχηθμός παρόμοιος με έκρηξη, ένα πρόβλημα ηχορύπανσης που ιστορικά ώθησε τις κυβερνήσεις να απαγορεύσουν την υπερηχητική πτήση πάνω από πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Οι μηχανικοί της NASA αντιμετώπισαν και έλυσαν αυτή την πρόκληση επανασχεδιάζοντας πλήρως την αεροδυναμική του αεροσκάφους. Το X-59 έχει σχεδιαστεί με μεγάλη προσοχή για να ταξιδεύει πέρα από το φράγμα του ήχου, μειώνοντας δραστικά τον ηχητικό κρότο και μετατρέποντάς τον σε ένα αμυδρό και ανεπαίσθητο «χτύπο», το κλασικό quiet thump. Αυτή η καινοτομία θα μπορούσε τελικά να ανοίξει τις πόρτες για υπερηχητικές διαδρομές ακόμη και σε ηπειρωτικές και χερσαίες διαδρομές.

Το αεροσκάφος έχει μήκος 28,6 μέτρα, άνοιγμα πτερύγων περίπου 9 μέτρα και πλάτος 4,19 μέτρα. Το μέγιστο βάρος του αεροσκάφους κατά την απογείωση αναμένεται να κυμαίνεται μεταξύ 14.000 και 15.000 κιλών και η ώθηση του να είναι περίπου 98 kN.

Το X-59 κινείται από έναν κινητήρα turbofan General Electric F414, αναλογικά τον ίδιο που χρησιμοποιείται στα μαχητικά πολλαπλών ρόλων Boeing F/A-18 Super Hornet, το αεροσκάφος της McDonnel Douglas που χρησιμοποιείται από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ και την Βασιλική Αεροπορία της Αυστραλίας.

Το χρονοδιάγραμμα της πρεμιέρας στους ουρανούς

Η πρώτη φάση με την εναρκτήρια πτήση θα συνίσταται σε έναν κύκλο σε χαμηλό υψόμετρο και με «μειωμένη» ταχύτητα περίπου 380 χλμ/ώρα. Αυτή η προκαταρκτική δοκιμή θα χρησιμεύσει για να επιβεβαιωθεί η τέλεια ενσωμάτωση όλων των συστημάτων του σκάφους και να επικυρωθούν τα πιστοποιητικά καταλληλότητας πτήσης και ασφάλειας του σκάφους.

Μόνο στις επόμενες δοκιμαστικές πτήσεις το X-59 θα αρχίσει να ανεβαίνει σε μεγαλύτερα ύψη και να αυξάνει σταδιακά την ταχύτητα, φτάνοντας μέχρι το σημείο να σπάσει το φράγμα του ήχου για να δοκιμάσει την αποτελεσματική μείωση του θορύβου.

Η ομάδα της NASA σχεδιάζει μεθοδικά κάθε λεπτομέρεια, από τις ελιγμούς τροχοδρόμησης και απογείωσης έως τις φάσεις πτήσης και προσγείωσης, με στόχο να αποδείξει στον κόσμο ότι το μέλλον των αερομεταφορών μπορεί να είναι ταυτόχρονα εξαιρετικά γρήγορο και αθόρυβο.

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