Οι ΗΠΑ θέλουν να τιμωρήσουν τους ΝΑΤΟϊκούς συμμάχους που δεν βοήθησαν στον πόλεμο του Ιράν

Ένα εσωτερικό email του Πενταγώνου περιγράφει τις επιλογές που έχουν οι ΗΠΑ για να τιμωρήσουν συμμάχους του ΝΑΤΟ επειδή δεν υποστήριξαν τις αμερικανικές επιχειρήσεις στον πόλεμο στο Ιράν. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε υπό τον όρο ανωνυμίας στο Reuters, ανάμεσα στις επιλογές ήταν η αναστολή της συμμετοχής της Ισπανίας στο ΝΑΤΟ και η επανεξέταση της αμερικανικής θέσης σχετικά με την αξίωση της Βρετανίας στις Νήσους Φώκλαντ.

Στο έγγραφο περιγράφεται η απογοήτευση της Ουάσινγκτον για την απροθυμία ή άρνηση ορισμένων συμμάχων να παραχωρήσουν στις ΗΠΑ δικαιώματα πρόσβασης, βάσεων και υπερπτήσεων - γνωστά ως ABO - για τον πόλεμο στο Ιράν.

Μία από τις επιλογές που αναφέρονται στο email προβλέπει την εξαίρεση «δύσκολων» χωρών από σημαντικές ή αναγνωρισμένου κύρους θέσεις στο ΝΑΤΟ, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επικρίνει σκληρά τους συμμάχους του ΝΑΤΟ επειδή δεν έστειλαν τα πολεμικά τους ναυτικά για να βοηθήσουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Δήλωσε επίσης ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τη Συμμαχία.

«Δεν θα το κάνατε κι εσείς αν ήσασταν στη θέση μου;» ρώτησε ο Τραμπ το Reuters σε συνέντευξη την 1η Απριλίου, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν υπάρχει πιθανότητα αποχώρησης των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, το email δεν αναφέρεται στο ενδεχόμενο αυτό, σημείωσε ο αξιωματούχος, ενώ δεν προτείνεται ούτε το κλείσιμο αμερικανικών βάσεων στην Ευρώπη. Όμως, ο αξιωματούχος αρνήθηκε να σχολιάσει αν μεταξύ των επιλογών που εξετάζουν οι ΗΠΑ είναι η απόσυρση κάποιων δυνάμεών τους από την Ευρώπη.

Όταν κλήθηκε να σχολιάσει το email, ο εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου Κίνγκσλεϊ Γουίλσον απάντησε: «Όπως είπε ο πρόεδρος Τραμπ, παρά όλα όσα έχουν κάνει οι ΗΠΑ για τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, αυτοί δεν ήταν εκεί για εμάς».

«Το υπουργείο Άμυνας θα διασφαλίσει ότι ο πρόεδρος θα έχει αξιόπιστες επιλογές για να εξασφαλίσει ότι οι σύμμαχοί μας δεν θα είναι πλέον μια χάρτινη τίγρης, αλλά θα κάνουν το καθήκον τους. Δεν έχουμε περαιτέρω σχόλια σχετικά με τυχόν εσωτερικές συζητήσεις προς αυτή την κατεύθυνση», συμπλήρωσε ο Γουίλσον.

Ερωτήματα για το μέλλον του ΝΑΤΟ και ο εκνευρισμός με την Ισπανία

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν έχει εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το μέλλον της 76χρονης Διατλαντικής Συμμαχίας.

Η Βρετανία, η Γαλλία και άλλες χώρες υποστηρίζουν ότι η συμμετοχή στον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό θα ισοδυναμούσε με είσοδο στον πόλεμο, αλλά ότι θα ήταν πρόθυμες να συμβάλουν στο να μείνουν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ, μόλις επιτευχθεί μόνιμη εκεχειρία ή τερματιστεί η σύγκρουση.

Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ έχουν εκφράσει την απογοήτευσή τους για την Ισπανία με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει προχωρήσει σε απειλές κατά της χώρας, καθώς ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει τη χρήση των βάσεων ή του εναερίου χώρου της για επιθέσεις κατά του Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν δύο σημαντικές στρατιωτικές βάσεις στην Ισπανία: τη Ναυτική Βάση Ρότα και την Αεροπορική Βάση Μορόν.

Οι επιλογές που περιγράφονται στο email θα είχαν ως στόχο να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα στους συμμάχους του ΝΑΤΟ ώστε «να περιοριστεί στους Ευρωπαίους η αίσθηση ότι έχουν προνόμια», τόνισε ο αξιωματούχος.

Η επιλογή της αναστολής της συμμετοχής της Ισπανίας στη Συμμαχία θα έχει περιορισμένο αντίκτυπο στις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά μεγάλο συμβολικό αντίκτυπο, τονίζεται στο email. Ο αξιωματούχος δεν αποκάλυψε με ποιο τρόπο οι ΗΠΑ θα επιδιώξουν να αποκλείσουν την Ισπανία από το ΝΑΤΟ και το Reuters δεν μπόρεσε να προσδιορίσει αν υπάρχει κάποιος μηχανισμός στο ΝΑΤΟ για να πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο.

Τα νησιά Φώκλαντ και ο σύμμαχος Μιλέι

Το υπόμνημα περιλαμβάνει επίσης μια επιλογή να εξεταστεί η επανεκτίμηση της διπλωματικής υποστήριξης των ΗΠΑ για μακροχρόνιες ευρωπαϊκές «αυτοκρατορικές κτήσεις», όπως οι Νήσοι Φώκλαντ κοντά στην Αργεντινή.

Ο ιστότοπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρει ότι τα νησιά διοικούνται από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά εξακολουθούν να διεκδικούνται από την Αργεντινή, της οποίας ο πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι είναι σύμμαχος του Τραμπ.

Η Βρετανία και η Αργεντινή διεξήγαγαν έναν σύντομο πόλεμο το 1982 για τα νησιά, αφού η Αργεντινή έκανε μια αποτυχημένη απόπειρα να τα καταλάβει. Περίπου 650 Αργεντινοί στρατιώτες και 255 Βρετανοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους πριν η Αργεντινή παραδοθεί.

Ο Τραμπ έχει προσβάλει επανειλημμένα τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Σταρμερ, αποκαλώντας τον δειλό λόγω της απροθυμίας του να συμμετάσχει στον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν, λέγοντας ότι δεν είναι «και ο Ουίνστον Τσόρτσιλ», ενώ έχει περιγράψει τα αεροπλανοφόρα της Βρετανίας ως «παιχνίδια».

Η Βρετανία αρχικά δεν έκανε δεκτό το αίτημα των ΗΠΑ να επιτρέψει στα αεροσκάφη της να επιτεθούν στο Ιράν από δύο βρετανικές βάσεις, αλλά αργότερα συμφώνησε να επιτρέψει αμυντικές αποστολές με στόχο την προστασία των κατοίκων της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των Βρετανών πολιτών, εν μέσω των ιρανικών αντιποίνων.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Πεντάγωνο νωρίτερα αυτό το μήνα, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είπε ότι «πολλά έχουν αποκαλυφθεί» από τον πόλεμο με το Ιράν, σημειώνοντας ότι οι πύραυλοι μεγαλύτερης εμβέλειας του Ιράν δεν μπορούν να χτυπήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά μπορούν να φτάσουν στην Ευρώπη.

«Αντιμετωπίζουμε ερωτήσεις, εμπόδια ή δισταγμούς... Δεν υπάρχει συμμαχία αν υπάρχουν χώρες που δεν είναι διατεθειμένες να σταθούν στο πλευρό σου όταν τις χρειάζεσαι», είπε ο Χέγκσεθ.

