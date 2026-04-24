Οι ΗΠΑ θέλουν να τιμωρήσουν τους ΝΑΤΟϊκούς συμμάχους που δεν βοήθησαν στον πόλεμο του Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επικρίνει σκληρά τους συμμάχους του ΝΑΤΟ επειδή δεν έστειλαν τα πολεμικά τους ναυτικά για να βοηθήσουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ειρήνη Κοστιούκ

Ένα εσωτερικό email του Πενταγώνου περιγράφει τις επιλογές που έχουν οι ΗΠΑ για να τιμωρήσουν συμμάχους του ΝΑΤΟ επειδή δεν υποστήριξαν τις αμερικανικές επιχειρήσεις στον πόλεμο στο Ιράν. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε υπό τον όρο ανωνυμίας στο Reuters, ανάμεσα στις επιλογές ήταν η αναστολή της συμμετοχής της Ισπανίας στο ΝΑΤΟ και η επανεξέταση της αμερικανικής θέσης σχετικά με την αξίωση της Βρετανίας στις Νήσους Φώκλαντ.

Στο έγγραφο περιγράφεται η απογοήτευση της Ουάσινγκτον για την απροθυμία ή άρνηση ορισμένων συμμάχων να παραχωρήσουν στις ΗΠΑ δικαιώματα πρόσβασης, βάσεων και υπερπτήσεων - γνωστά ως ABO - για τον πόλεμο στο Ιράν.

Μία από τις επιλογές που αναφέρονται στο email προβλέπει την εξαίρεση «δύσκολων» χωρών από σημαντικές ή αναγνωρισμένου κύρους θέσεις στο ΝΑΤΟ, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επικρίνει σκληρά τους συμμάχους του ΝΑΤΟ επειδή δεν έστειλαν τα πολεμικά τους ναυτικά για να βοηθήσουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Δήλωσε επίσης ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τη Συμμαχία.

«Δεν θα το κάνατε κι εσείς αν ήσασταν στη θέση μου;» ρώτησε ο Τραμπ το Reuters σε συνέντευξη την 1η Απριλίου, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν υπάρχει πιθανότητα αποχώρησης των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, το email δεν αναφέρεται στο ενδεχόμενο αυτό, σημείωσε ο αξιωματούχος, ενώ δεν προτείνεται ούτε το κλείσιμο αμερικανικών βάσεων στην Ευρώπη. Όμως, ο αξιωματούχος αρνήθηκε να σχολιάσει αν μεταξύ των επιλογών που εξετάζουν οι ΗΠΑ είναι η απόσυρση κάποιων δυνάμεών τους από την Ευρώπη.

Όταν κλήθηκε να σχολιάσει το email, ο εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου Κίνγκσλεϊ Γουίλσον απάντησε: «Όπως είπε ο πρόεδρος Τραμπ, παρά όλα όσα έχουν κάνει οι ΗΠΑ για τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, αυτοί δεν ήταν εκεί για εμάς».

«Το υπουργείο Άμυνας θα διασφαλίσει ότι ο πρόεδρος θα έχει αξιόπιστες επιλογές για να εξασφαλίσει ότι οι σύμμαχοί μας δεν θα είναι πλέον μια χάρτινη τίγρης, αλλά θα κάνουν το καθήκον τους. Δεν έχουμε περαιτέρω σχόλια σχετικά με τυχόν εσωτερικές συζητήσεις προς αυτή την κατεύθυνση», συμπλήρωσε ο Γουίλσον.

Ερωτήματα για το μέλλον του ΝΑΤΟ και ο εκνευρισμός με την Ισπανία

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν έχει εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το μέλλον της 76χρονης Διατλαντικής Συμμαχίας.

Η Βρετανία, η Γαλλία και άλλες χώρες υποστηρίζουν ότι η συμμετοχή στον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό θα ισοδυναμούσε με είσοδο στον πόλεμο, αλλά ότι θα ήταν πρόθυμες να συμβάλουν στο να μείνουν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ, μόλις επιτευχθεί μόνιμη εκεχειρία ή τερματιστεί η σύγκρουση.

Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ έχουν εκφράσει την απογοήτευσή τους για την Ισπανία με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει προχωρήσει σε απειλές κατά της χώρας, καθώς ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει τη χρήση των βάσεων ή του εναερίου χώρου της για επιθέσεις κατά του Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν δύο σημαντικές στρατιωτικές βάσεις στην Ισπανία: τη Ναυτική Βάση Ρότα και την Αεροπορική Βάση Μορόν.

Οι επιλογές που περιγράφονται στο email θα είχαν ως στόχο να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα στους συμμάχους του ΝΑΤΟ ώστε «να περιοριστεί στους Ευρωπαίους η αίσθηση ότι έχουν προνόμια», τόνισε ο αξιωματούχος.

Η επιλογή της αναστολής της συμμετοχής της Ισπανίας στη Συμμαχία θα έχει περιορισμένο αντίκτυπο στις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά μεγάλο συμβολικό αντίκτυπο, τονίζεται στο email. Ο αξιωματούχος δεν αποκάλυψε με ποιο τρόπο οι ΗΠΑ θα επιδιώξουν να αποκλείσουν την Ισπανία από το ΝΑΤΟ και το Reuters δεν μπόρεσε να προσδιορίσει αν υπάρχει κάποιος μηχανισμός στο ΝΑΤΟ για να πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο.

Τα νησιά Φώκλαντ και ο σύμμαχος Μιλέι

Το υπόμνημα περιλαμβάνει επίσης μια επιλογή να εξεταστεί η επανεκτίμηση της διπλωματικής υποστήριξης των ΗΠΑ για μακροχρόνιες ευρωπαϊκές «αυτοκρατορικές κτήσεις», όπως οι Νήσοι Φώκλαντ κοντά στην Αργεντινή.

Ο ιστότοπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρει ότι τα νησιά διοικούνται από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά εξακολουθούν να διεκδικούνται από την Αργεντινή, της οποίας ο πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι είναι σύμμαχος του Τραμπ.

Η Βρετανία και η Αργεντινή διεξήγαγαν έναν σύντομο πόλεμο το 1982 για τα νησιά, αφού η Αργεντινή έκανε μια αποτυχημένη απόπειρα να τα καταλάβει. Περίπου 650 Αργεντινοί στρατιώτες και 255 Βρετανοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους πριν η Αργεντινή παραδοθεί.

Ο Τραμπ έχει προσβάλει επανειλημμένα τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Σταρμερ, αποκαλώντας τον δειλό λόγω της απροθυμίας του να συμμετάσχει στον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν, λέγοντας ότι δεν είναι «και ο Ουίνστον Τσόρτσιλ», ενώ έχει περιγράψει τα αεροπλανοφόρα της Βρετανίας ως «παιχνίδια».

Η Βρετανία αρχικά δεν έκανε δεκτό το αίτημα των ΗΠΑ να επιτρέψει στα αεροσκάφη της να επιτεθούν στο Ιράν από δύο βρετανικές βάσεις, αλλά αργότερα συμφώνησε να επιτρέψει αμυντικές αποστολές με στόχο την προστασία των κατοίκων της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των Βρετανών πολιτών, εν μέσω των ιρανικών αντιποίνων.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Πεντάγωνο νωρίτερα αυτό το μήνα, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είπε ότι «πολλά έχουν αποκαλυφθεί» από τον πόλεμο με το Ιράν, σημειώνοντας ότι οι πύραυλοι μεγαλύτερης εμβέλειας του Ιράν δεν μπορούν να χτυπήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά μπορούν να φτάσουν στην Ευρώπη.

«Αντιμετωπίζουμε ερωτήσεις, εμπόδια ή δισταγμούς... Δεν υπάρχει συμμαχία αν υπάρχουν χώρες που δεν είναι διατεθειμένες να σταθούν στο πλευρό σου όταν τις χρειάζεσαι», είπε ο Χέγκσεθ.

Διαβάστε επίσης

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:06ΑΠΟΨΕΙΣ

Κοβέσι οδοστρωτήρας

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Πώς αλλάζει τις διακοπές μας ο πόλεμος στο Ιράν -Τα 3 σενάρια για το καλοκαίρι στην Ευρώπη, από το καλύτερο στο χειρότερο

12:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βρέθηκε χειροβομβίδα στην Πολυτεχνειούπολη - Επιχειρούν το ΤΕΕΜ

12:03WHAT THE FACT

Το 99% των ανθρώπων εξαφανίστηκε πριν 900.000 χρόνια – Πώς επέζησαν μόνο 1.000

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός Κρήτη: Νέα ισχυρή δόνηση 5 Ρίχτερ

11:59ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ήταν σοκαριστικό, είδαμε ένα χέρι στα σκουπίδια» - Τι λένε οι υπάλληλοι που έσωσαν τον άστεγο

11:53ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για νέο κορονοϊό νυχτερίδων – Ο CcCoV-KY43 μπορεί να μολύνει ανθρώπινα κύτταρα

11:52ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Μητέρα και κόρη εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης

11:48LIFESTYLE

MasterChef αποχώρηση: Κλάματα και μία απρόσμενη πρόταση «πάγωσε» τους κριτές

11:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - Πότε «βλέπουν» ρωσικό κρύο στη χώρα μας

11:41ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Από την Αθήνα στην κορυφή: Η εταιρεία που διακρίθηκε για υπηρεσίες cloud σε Κεντρική και Αν. Ευρώπη

11:41LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Σόι», «Άγιος Έρωτας» και «MasterChef» φέρνουν νούμερα στη βραδινή ζώνη

11:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιταλία: Νεαρός ποδοσφαιριστής δολοφονήθηκε με κατσαβίδι για… πίτσες

11:30ΥΓΕΙΑ

Πράσινο φως για πρώτη στο είδος της γονιδιακή θεραπεία για κληρονομική κώφωση

11:28ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Συνεχίζονται οι επιθέσεις Ισραήλ-Χεζμπολάχ παρά την παράταση της εκεχειρίας - Τιμωρία όσων δεν βοήθησαν στις επιθέσεις στο Ιράν θέλει ο Τραμπ

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Ρωμανός: Αθώος για την έκρηξη στο διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους - Βγαίνει από τη φυλακή

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Περικοπές στη Microsoft και τη Μeta: Aνακοινώνουν χιλιάδες απολύσεις λόγω τεχνητής νοημοσύνης

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ κτηνοτρόφων στο Λασίθι: Βγήκαν κατσούνες και μαχαίρι για τα βοσκοτόπια

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί σκοτώνονται οι επιστήμονες της NASA - Τα απόρρητα προγράμματα που εργάζονταν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Η γυναίκα μου φταίει που πέθανε η Μυρτώ» - Τα SMS που δεν έμαθε ποτέ το μοιραίο βράδυ

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Ρωμανός: Αθώος για την έκρηξη στο διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους - Βγαίνει από τη φυλακή

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

11:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - Πότε «βλέπουν» ρωσικό κρύο στη χώρα μας

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 23/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 6,2 εκατ. ευρώ

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Βρέθηκε το μαχαίρι της δολοφονίας - Το είχε κρυμμένο στην ταράτσα του ο 20χρονος

11:52ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Μητέρα και κόρη εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης

09:48ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Κρήτη: Η στιγμή που τα 5,7 Ρίχτερ «χτυπούν» το νησί

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί σκοτώνονται οι επιστήμονες της NASA - Τα απόρρητα προγράμματα που εργάζονταν

20:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι πρώτες προβλέψεις για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

09:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας - Η ημέρα που θα δούμε 26άρια στην Αττική

09:18ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμιος πρωταθλητής του τζούντο πιάστηκε στην Αθηνών-Κορίνθου με 1,15 εκατ. ευρώ σε σακούλες

08:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Για τα μάτια μιας κοπέλας ο 20χρονος ναύτης σκότωσε τον 27χρονο - Το χρονικό της φονικής συμπλοκής

10:39WHAT THE FACT

Για 20 χρόνια, οι επιστήμονες πίστευαν ότι αυτά τα μικροσκοπικά απολιθώματα ήταν μίνι δεινόσαυροι - Έκαναν όμως εντελώς λάθος.

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Παράτησαν τις δουλειές τους στα 30 και ζουν σε κρουαζιερόπλοιο με 10.000 ευρώ

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός Κρήτη: Νέα ισχυρή δόνηση 5 Ρίχτερ

09:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Ποια πληρώνονται αυτή την εβδομάδα

10:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Κατανάλωσε όλη τη δεύτερη δόση κοκαΐνης μόνη η Μυρτώ μετά από τσακωμό» - Τι ισχυρίζεται ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο βαρομετρικό χαμηλό από τη Λιβύη στη χώρα μας - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

03:30ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Ήπιος ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Οι πρώτες ενδείξεις για την Πρωτομαγιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ